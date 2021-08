Santi Yusta, alero del Casademont: «Zaragoza es un lugar idóneo para crecer»

¿Por qué el baloncesto?

Por mi hermano, que me saca 11 años. Cuando yo era pequeño iba siempre a sus partidos, y enseguida me entraron ganas de jugar a mí también. Y#cada vez me fue gustando más, así que... De Torrejón pasé al Real Madrid infantil y, a partir de ahí, fui escalando por las diferentes categorías.

¿Cuándo supo que podría convertirse en jugador profesional?

En mi caso fue en a los 17 años, en edad júnior, cuando vi posible llegar a la élite. Por entonces ya competía en la Liga EBA y subía de vez en cuando a entrenarme con el primer equipo del Real Madrid. Ahí supe que si seguía esforzándome al máximo podía conseguirlo.

Doncic, Radoncic, Barreiro, Dos Anjos, Emanuel Cate... Formó parte de aquel histórico Real Madrid júnior que no tuvo rival.

No perdimos ningún partido en todo el año, en ninguna de las competiciones, y conquistamos el Campeonato de Madrid, el Campeonato de España y la Euroliga júnior. Una gran experiencia.

Con Dino Radoncic coincidirá de nuevo ahora, en el Casademont.

Es un gran amigo. Jugué con él en la cantera del Real Madrid, pero también en el primer equipo, en la temporada 2017-18, y siempre nos hemos llevado muy bien. Es un chico muy trabajador, con mucho talento, y viene de realizar una gran temporada en el Gipuzkoa. Seguro que va a ofrecer un gran rendimiento aquí, en Zaragoza, y va a ayudar mucho al equipo a cumplir sus objetivos.

¿Y Doncic? ¿Le ha sorprendido su fulgurante irrupción en la NBA?

Mitad sí y mitad no. Estaba convencido de que lo iba a hacer muy bien, porque es un jugador que siempre está creciendo, que siempre está dando pasos hacia adelante en su juego y en la toma de responsabilidades. Lo hizo en el Real Madrid, en la Liga Endesa, en la Euroliga… y ahora también lo ha hecho en la NBA. Sí sabía que Luka se adaptaría enseguida a la competición y que no le costaría exhibir su talento. Sin embargo, no imaginaba un rendimiento tan sobresaliente en tan corto espacio de tiempo, ni que llegara tan pronto a ser ‘All Star’ o que formara parte ya del mejor quinteto de la Liga. Nos ha dejado a todos impresionados, y eso que va a conseguir muchísimas cosas más.

Acaba de renovar con Dallas con unas cifras estratosféricas: 207 millones en cinco años.

Es que Luka ha sido uno de los integrantes del mejor quinteto de la NBA; es decir, está entre los cinco mejores jugadores del mundo.

Usted también tuvo un estreno precoz: debutó en la Liga Endesa en 2014, con sólo 17 años.

Yo estaba en la cantera del Real Madrid y venía entrenando de vez en cuando con el primer equipo, a las órdenes de Pablo Laso. El técnico me convocó para el partido contra el Gizpuzkoa Basket y#entonces tuve suerte, porque el Madrid logró una amplia ventaja en el marcador. Por eso pude jugar. Fue muy bonito, aunque recuerdo que cuando salté a la pista estaba algo asustado, porque yo era un chaval de 17 años y no estaba acostumbrado a jugar ante tanto público: había unas 2.000 personas en las gradas. Una experiencia inolvidable.

¿Qué le aportaron sus dos temporadas en el Obradoiro?

Me ayudaron mucho en todos los sentidos. Yo acababa de finalizar mi etapa júnior y comenzaba a dar mis primeros pasos como jugador profesional. Marcharme a Santiago me facilitó la adaptación a la Liga Endesa, que es una categoría mucho más fuerte, donde siempre hay que estar concentrado al máximo. Fue una etapa muy bonita, decisiva en mi carrera, y en la que tuvo la suerte de tener a Moncho Fernández como entrenador. Él apostó por mí, pese a mi juventud, pese a mi inexperiencia, y me dio confianza y minutos. Siempre le estaré muy agradecido a Moncho y al Obradorio.

Regresó al Real Madrid en 2017, donde se reencontró con Doncic, y fue campeón de la Liga Endesa y la Euroliga.

Fue una gran temporada. Compartir vestuario con jugadores tan buenos siempre supone un plus. Rudy, Llull, Felipe Reyes, Doncic, Facundo Campazzo… Se aprende muchísimo de ellos. Al año siguiente no estuvo Doncic, que se había marchado a la NBA, pero también ganamos la Liga Endesa y la Supercopa.

Después se marchó al Tenerife, donde ha jugado los dos últimos ejercicios.

También fue una gran etapa. Acudí allí con la intención de dar otro paso hacia adelante, de mejorar, de seguir evolucionando; y hasta que me lesioné, lo estaba consiguiendo con creces.

Por entonces estaba completando la mejor temporada de su carrera. Su progresión, sin embargo, se frenó en febrero de 2020, cuando se lesionó con la selección española absoluta.

Fue un periodo doloroso (sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda), porque en ese momento estaba ofreciendo mi mejor nivel. Especialmente duro resultó el primer mes de la lesión, ya que es cuando te operan, cuando no puedes andar, cuando debes guardar reposo. Pero lo importante es que logré recuperarme del todo, que la lesión ya forma parte del pasado, y que de nuevo puedo competir al cien por cien.

Regresó a las pistas diez meses después, ante el Baskonia, y lo hizo con unos notables registros: 13 puntos y 2 rebotes en 15 minutos de juego.

Recuerdo que mi primera canasta fue un triple. Aquella acción me dio mucha confianza, porque había salido muy nervioso, con mucha ansiedad, después de haber estado tanto tiempo parado.

Y ahora, a seguir creciendo…

Eso es. He estado trabajando todo el verano para que la rodilla esté mejor aún si cabe, y ahora a entrenarme con el Casademont.

¿Por qué eligió Zaragoza?

Me llamó el técnico, Jaume (Ponsarnau). Y cuando me dijo que me quería en su equipo, y además con un rol importante, eso supuso un plus añadido para mí. Una vez que el entrenador te demuestra esa confianza, resulta mucho más fácil elegir. Además, Zaragoza me gusta.

Es una ciudad de baloncesto.

Se trata de un lugar idóneo para crecer, tal y como han demostrado muchos jóvenes jugadores que han pasado por aquí o que han salido de su cantera. En el club se trabaja muy bien desde hace muchos años, y además cuenta con un público espectacular, que siempre respalda y ayuda a su gente. He visitado Zaragoza como rival y ya he vivido el ambiente que se respira en la grada. El equipo nota mucho el empuje de sus seguidores.

Los aficionados por fin podrán acudir esta temporada al pabellón Príncipe Felipe.

Es, sin duda, una buena noticia. Ojalá pueda venir el mayor número posible de aficionados, porque son muy necesarios.

De momento, únicamente está permitido un porcentaje no superior al 30% del aforo.

Yo espero que con las vacunaciones, los test PCR y las diferentes medidas sanitarias, pronto se pueda llegar al 75%. La afición nos hace muchísima falta, es nuestro sexto jugador.

¿Qué valoración hace de la plantilla?

Me gusta. Está claro que contamos con un un buen equipo. Al final vas mirando jugador por jugador y la plantilla tiene muy buena pinta. Ahora necesitamos conocernos todos, formar un bloque, convertirnos en un equipo y, poco a poco, ir progresando para llegar al primer partido oficial con las máximas garantías.

¿Cuáles son los objetivos del equipo?

Se irá viendo conforme avance la temporada. Aún es pronto para saberlo, porque ni siquiera estamos todos entrenándonos aún. Sin embargo, sí esperamos formar un buen bloque para competir, para poder pelear por colarnos entre los ocho primeros clasificados de la Liga Endesa y, al mismo tiempo, para realizar un gran papel también en la competición continental.

En este sentido, el Casademont es el primer equipo español en participar en la FIBA Europe Cup.

Siempre viene bien disputar competiciones europeas. Aunque se trata de un campeonato que no conozco demasiado, nos ilusiona mucho porque podemos llegar lejos y porque, además, nos permitirá acumular minutos, adquirir una mayor experiencia y crecer como equipo.