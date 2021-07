El Casademont Zaragoza presume de talento

El Casademont presume de talento: Santi Yusta y Vega Gimeno, dos artistas cotizados, dos piezas de reconocido potencial, fueron presentados este viernes en el pabellón Príncipe Felipe como nuevos jugadores de la entidad. El madrileño, de 24 años, se incorpora al cuadro aragonés procedente del Tenerife, tras haber rechazado otras ofertas de la Liga Endesa. ¿Por qué escogió Zaragoza? “Fue muy fácil elegir”, confesó el alero, quien consideró “determinante” la conversación mantenida con el entrenador del equipo, Jaume Ponsarnau, para decidir su destino: “Es un gran técnico. Y cuando me llamó diciendo que me quería en su plantilla, y que además deseaba que fuera un jugador importante, todo eso supuso un plus añadido para mí», advirtió Yusta. “Llego con muchas ganas, con mucha ilusión para hacer un año lo más exitoso posible», anunció después.

En el caso de Vega Gimeno, la alero vivirá si segunda etapa en la capital aragonesa, tras haber competido con el Mann Filter durante dos temporadas y media, siempre a un elevadísimo nivel. «Personalmente, Zaragoza es mi segunda casa; y deportivamente, podría decirse que es mi primera casa, ya que pasé muy buenos momentos aquí”, recordó la jugadora valenciana, cuya aportación resultó entonces decisiva para los éxitos del club aragonés, como “la clasificación para los ‘play off’ por el título y para la Copa de la Reina”. Vuelve, además, con su figura más engrandecida, tras haber completado un curso sobresaliente en el Durán Maquinaria Ensino. “Vengo de realizar la mejor temporada de mi carrera”, reconoció Gimeno, de 30 años, quien clausuró el curso como la máxima anotadora nacional de la Liga Femenina Endesa (14,3 puntos por partido).

En su presentación oficial, tanto Yusta como Gimeno exhibieron hambre, ilusión y una ambición desbordada. El alero, una de las mejores promesas del panorama continental, vio frenada su fulgurante progresión en febrero de 2020, por una lesión de rodilla que se produjo con la selección española absoluta y que le mantuvo hasta 10 meses sin poder competir. Sin embargo, regresó a las pistas el pasado mes de enero, y lo hizo emitiendo señales muy positivas en su juego. “Todo aquello está ya superado, totalmente olvidado. Estoy trabajando mucho a nivel físico y me encuentro a la perfección”, señaló Yusta, quien se presenta ahora en Zaragoza con el propósito de “aspirar a lo máximo posible”, “con cautela pero con ambición”. “Debemos ir pasito a pasito. Lo primero es cerrar la plantilla, ya que aún quedan fichajes por realizar, y luego trataremos de sumar el mayor número de victorias» en la Liga Endesa “para poder regresar a las posiciones de ‘play off’”.

Además, Yusta se definió como “un jugador intenso”, que siempre da “el máximo en la pista”, y confesó que se incorpora al Casademont con el ánimo de desempeñar “un rol importante” en el equipo zaragozano. “Cuando hablé con el entrenador, me demostró que confía mucho en mí y eso es vital para cualquier deportista”, explicó.

En este sentido, el club parece el escenario propicio para recuperar de nuevo su mejor versión y, a partir de ahí, proseguir con un crecimiento que antaño ya tuvo un importante impacto en el baloncesto nacional. “Aquí, en Zaragoza, hay numerosos ejemplos de jugadores que se han revalorizado: Sastre, Barreiro, Brussino, Ennis… Todos ellos son ahora un espejo para mí», precisó el madrileño, quien también destacó que, “después de un año sin público”, está deseando que la afición regrese “cuanto antes a las gradas”, porque su presencia “siempre supone un plus añadido” para los jugadores. “Y más aún la marea roja, a la que ya me ha tocado sufrir como rival”, añadió Yusta.

También Vega Gimeno se refirió a los seguidores del Casademont. «Quiero que todos los aficionados que vienen a ver al equipo masculino, vengan también a presenciar al femenino. Quiero que seamos uno», indicó la alero, quien prometió “diversión”, ya que la propuesta del entrenador, Carlos Cantero, “es atractiva y dinámica”. La valenciana, precisamente, coincidió el pasado curso con el técnico en el Durán Maquinaria Ensino. “Con Carlos hice mi mejor baloncesto, así que estoy encantada de poder seguir con él”, reconoció Gimeno, quien también consideró un acierto haber diseñado la plantilla “con tiempo”, y habiendo apostado además “por jugadoras que ya han competido” en la Liga Femenina Endesa. “Salvo Calhoun, el resto conocemos la categoría, y eso es muy importante” recordó la ala-pívot.