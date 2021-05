La permanencia del Levitec Huesca queda a expensas del Ourense-Real Murcia del martes

El Levitec Huesca vivirá el martes a las 19.00 una final por la salvación en la que no será ninguno de los contendientes. La última jornada del grupo por la permanencia en la LEB Oro, en la que los oscenses descansaban, no resolvió su continuidad en la segunda división del baloncesto nacional. Ninguna de las opciones para dejarles por encima de las últimas cuatro plazas matemáticamente se dio y ahora deberán esperar a lo que ocurra en el Ourense-Real Murcia, partido aplazado que se va a disputar con la temporada regular ya cumplida. Los locales necesitan el triunfo para seguir en la liga, lo que llevaría aparejado que los de Óscar Lata pierdan la categoría. La mantendrán en cambio si el resultado es favorable a los visitantes, que necesitan ganar para alcanzar el 'play off' de ascenso, honor reservado al primer clasificado.

En la matinal del domingo, el Ourense se impuso al Canoe (88-74) y el Real Murcia al Tizona Burgos (75-88). El Melilla venció al Lleida (67-61) y el Girona cayó con el Cáceres (73-61). Así, con el Burgos y el Canoe ya descendidos, lo único que se resolvió fue que en el viaje a la LEB Plata también les acompañará el Força Lleida con un balance de ocho victorias y otras tantas derrotas. Por encima empatan a nueve triunfos el Ourense, el Murcia, el Melilla, el Levitec y el Girona, mientras que lidera la tabla el Cáceres.

Los últimos partidos del Levitec tuvieron lugar la semana pasada. Ambos fueron contra el Ourense y en ambos se impusieron con holgura. Primero en tierras gallegas por 65-91, en un choque que correspondía a la primera vuelta y que había tenido que ser suspendido en su día por el confinamiento al que estuvieron sometidos los oscenses, y después en el Palacio de los Deportes por 103-64. A la finalización de ese encuentro hubo celebración, aunque contenida. Se sabía que había que seguir esperando al menos siete días más para conocer el destino del club; el plazo aún se alargará dos más.