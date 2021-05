El Levitec hace los deberes dándose un festín ante el Ourense

El Levitec Huesca ha cumplido sobradamente con su parte y ahora le tocará esperar a lo que hagan el resto de sus rivales. Los oscenses afrontaban en su última semana de competición dos auténticas finales por la salvación ante el Ourense y ambas las ha resuelto con más que solvencia. El miércoles, en tierras gallegas, en un partido aplazado correspondiente a la primera vuelta de la liguilla por la permanencia en la LEB Oro se impusieron por 65-91 y este domingo, en el Palacio de los Deportes, dentro de la penúltima jornada y ante su afición lo hicieron por 103-64. Los dos resultados despejan sus opciones de seguir en la segunda categoría nacional una temporada más, pero no las resuelven del todo. El próximo domingo se arrancará la última hoja al calendario de la competición, en la que el Levitec no compite por ser el grupo impar, y después al Ourense aún le quedarán por solventar encuentros pendientes. La celebración, si se produce, tendrá que ser en diferido, lo que no impidió que a la conclusión no se sucediesen los abrazos entre los jugadores y los aplausos del público.

Los oscenses fueron un ciclón ofensivo que por primera vez en toda la temporada sobrepasaron los cien puntos. Anotaron 17 triples de treinta intentos con mención especial para Parejo, con un seis de siete en 16 minutos de juego que propiciaron que fuese el máximo artillero del duelo con veinte puntos junto a Vilà, el más valorado con 28 créditos. Atrás cerraron las vías de acceso hacia su aro frente a un rival al que se le hizo de noche demasiado pronto y que evidenció su bajo estado de forma después de haber pasado una cuarentena.

Desde el primer momento, los de Óscar Lata no quisieron dar lugar a la duda. Basándose en una fuerte defensa y en un juego ágil en ataque, pronto abrieron diferencias. Los diez puntos de margen se establecieron tras un 2+1 de Vilà en el ecuador del primer cuarto. En ese periodo, cerrado con un 27-14, el protagonismo anotador fue para Moore, bien escoltado por el pívot catalán y Mackenzie.

En el segundo acto, con Parejo haciendo mucho daño desde la línea de 6,75 metros -firmó un cuatro de cuatro desde esa distancia -, los locales acabaron por desarbolar a su rival. Un parcial de 13-0 hizo que el marcador pasase de lo que ya era un holgado 35-20 a un 48-22. Mientras que los de Lata estaban centrados, cómodos y muy concienciados de lo que debían hacer, enfrente el Ourense, completamente KO, fue un juguete roto que ni los tiempos muertos recompuso.

Al descanso se llegó con un 53-28 y el paso por los vestuarios, para bien del Levitec, no hizo cambiar la dinámica. Tres triples de Cubillán elevaron la brecha hasta el 66-32 mediados los terceros diez minutos. Corvalán consiguió el 74-38, o lo que es lo mismo, 36 puntos de diferencia. Los de verde se estaban gustando y se produjo una ligera reacción visitante, un 0-4 que Lata buscó cortar de raíz con un tiempo muerto. El técnico no quería ningún tipo de relajación y eso que el cuarto se cerró con un 76-45.

El Ourense inició el periodo final con hombres que todavía no habían tenido minutos y el Levitec siguió a su ritmo. Las primeras canastas locales fueron para Vilà, un triple y dos tiros libres. Parejo le siguió con un nuevo tiro de tres, su quinto, que a continuación cometió su primer fallo en el tiro, aunque ‘disculpado’ por sacar la falta, anotó dos y falló uno (86-53). Vilà y Cubillán fueron sustituidos para ser ovacionados, al igual que Lafuente, que en los prolegómenos había sido homenajeado por alcanzar los 200 partidos con el Levitec. Rosa se adjudicó en la pintura los cuatro últimos puntos oscenses de la temporada y el partido se cerró con el 103-64.

Ficha técnica

Levitec Huesca: Cubillán (9), Mackenzie (14), Lafuente (10), Moore (15) y Vilà (20), cinco inicial, Round (2), Corvalán (2), Urdiain (5), Giráldez, Rosa (6) y Parejo (20).

Ourense: Henríquez (10), Tomás (4), Yates (8), Joseph (10) y Uriz, cinco inicial, De Sousa (2), Spight (16), Dimitrijevic (5), Menzies (6), Mazaira (3) y Navarro.

Parciales: 27-14, 25-14, 24-17 y 27-19.

Árbitros: Cañigueral, Zamora y Cervantes. Sin eliminados.