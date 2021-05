Carlos Alocén: "El Casademont Zaragoza puede hacer algo grande en la Champions League"

En Zaragoza, en el pabellón Príncipe Felipe y ante el Casademont. El partido del domingo atesora un importante valor emocional para usted.

Sin duda. Es el regreso a casa, y lo afronto con la máxima ilusión. Tengo muchas ganas de ver a mis antiguos compañeros de equipo y a toda la gente del club, y muchas ganas también de volver a mi ciudad y al pabellón Príncipe Felipe, donde tantas veces he jugado. Estoy muy contento por ello, aunque al mismo tiempo es una lástima que no pueda haber público en las gradas.

El baloncesto no es lo mismo sin la presencia de aficionados.

Por supuesto. Está siendo una temporada muy rara en este sentido. Me encantaría que hubiera espectadores; y más aún en Zaragoza, con esos 10.000 seguidores que apoyan permanentemente al equipo. Sin embargo, lo más importante es la salud y la condiciones actuales no permiten aficionados en las gradas. Esperemos que la temporada que viene se pueda disfrutar por fin del ambiente del baloncesto y del ambiente que siempre se crea en el pabellón Príncipe Felipe.

Después de muchas intermitencias, el Casademont parece haber encontrado por fin el camino correcto.

Ahora se halla en un gran momento, con cuatro victorias consecutivas. Está jugando muy bien, con equilibrio, atacando y defendiendo con acierto. Es un equipo que ha tenido altibajos, pero que llega ahora con mucha confianza al partido del domingo. Nos pondrá difíciles las cosas.

Entonces, ¿espera un rival en su mejor versión?

Sí. El Casademont tiene ahora más alegría en el juego, está haciendo las cosas mucho mejor. Y el pabellón Príncipe Felipe siempre es un escenario exigente, muy complicado, aunque no haya público en las gradas. Tendremos que darlo todo para poder ganar.

¿Y cómo llega el Madrid? Ausencias al margen, ha acumulado un gran desgaste esta semana con su doble enfrentamiento con el Anadolu Efes.

Tenemos bajas, gente con molestias... Incluso algunos de los que jugaron el partido de la Euroliga del jueves lo hicieron con muchas molestias. Hemos empatado la eliminatoria y tenemos un partido decisivo el martes en Estambul; pero está claro que no podemos descuidar tampoco el choque de Zaragoza, porque si lo hacemos acabaremos perdiendo. Aunque hay compañeros que no están en sus mejores condiciones físicas, trataremos de llegar el domingo en el mejor estado posible.

¿Qué destacaría del Casademont?

Podría destacar muchísimas cosas, como su gran capacidad de anotación. Sin embargo, me quedaría sobre todo con su espíritu de equipo. Ha tenido una temporada muy complicada, de altibajos, de cambios de entrenadores y de jugadores, y esto siempre es muy complicado de sobrellevar. Pese a todo, los jugadores siempre se han mantenido unidos y han sabido reaccionar. Esa fuerza es característica de Zaragoza. Además, el Casademont tiene jugadores con mucho liderazgo en su plantilla, lo que es muy beneficioso para superar los malos momentos. Ojalá el equipo siga con su línea ascendente, aunque, obviamente, a partir del lunes (ríe).

En la posición de base se medirá el domingo con San Miguel, Sulaimon y Javi García.

Rodrigo (San Miguel) es un líder del vestuario. Cuando vino al Casademont, yo tenía 18 años y era una etapa fundamental para mí. Hablábamos mucho, me daba grandes consejos e hicimos una gran amistad. Tuve mucha suerte de coincidir con él, y también con Javi García, un amigo con el que he jugado siempre en la cantera del Casademont.

¿Qué le parece su progresión?

Javi está dando un gran paso adelante esta temporada. Todas las oportunidades que tiene las está aprovechando al máximo. De hecho, el pasado miércoles contra el Andorra anotó dos triples claves para la victoria. Lo está haciendo muy bien y además seguro que sigue creciendo mucho.

Mientras, Sulaimon cumple su primer año en España.

Ha sido un fichaje muy bueno. A mí, particularmente, me gusta muchísimo porque, además de su energía, es un jugador muy completo tanto en ataque como en defensa. Siempre aporta.

¿Qué opciones tiene el Casademont en la Champions?

Creo que encara la Final a Ocho en un buen momento. En una competición como esta, a sólo tres partidos, puede pasar cualquier cosa. Eso sí, hay que acudir con la máxima concentración porque no existe margen de error alguno. Con el talento que atesora, y si está bien mental y físicamente, está claro que el Casademont puede hacer algo grande en la Champions League.

¿Cómo valora su primer año en el Real Madrid?

Estoy muy contento. Yo he intentando seguir siempre la misma línea, que pasa por trabajar al máximo, en no perder la fuerza en el día a día para continuar creciendo. También ha habido momentos difíciles, en los que he jugado menos y en los que no me sentía del todo bien; pero ahora estoy con mucha confianza, incluso asumiendo en ocasiones mayor responsabilidad de la que imaginaba en el inicio de la temporada.

¿Cómo se sobrepuso a los malos momentos?

Entrenando al máximo, teniendo una actitud positiva, tratando de divertirte... Todo ello, siempre con el deseo de crecer y de seguir mejorando.

Pablo Laso, su entrenador, es especialmente exigente con los bases.

Claro que es exigente; por eso está donde está, por eso ha conseguido todos esos éxitos a lo largo de su carrera. Esa exigencia, que me ayuda mucho a crecer, es además muy necesaria para los jugadores jóvenes, con todo lo que nos queda aún por aprender. Sólo tengo palabras de agradecimiento hacia él. Estoy muy contento de tener a Pablo como entrenador en el día a día. Además, noto que confía mucho en mí.

Ha formado parte, por tercer año consecutivo, del Mejor Quinteto Joven de la Liga Endesa.

Siempre se agradece un reconocimiento así, porque también aporta un plus de confianza.

En el escenario actual, el Barcelona parece el indiscutible favorito para el título.

El Barça tiene un equipazo, con muchísimos jugadores de talento en diferentes posiciones. Juega un gran baloncesto y siempre con muchísima intensidad.

Y además se ha reforzado con la contratación de Pau Gasol para el tramo final de la temporada.

Pau es una leyenda, un ejemplo en todos los sentidos. Es un orgullo que haya podido volver a la Liga Endesa, y será un placer poder jugar contra él. Se trata de un referente para todos los jóvenes no sólo por su inmenso talento, sino también por los extraordinarios valores que ha exhibido a lo largo de su carrera. Su presencia aumenta la calidad de la plantilla del Barcelona.