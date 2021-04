El waterpolista Nemanja Ubovic, primer sancionado por homofobia en el deporte español

El waterpolista serbio Nemanja Ubovic, del Astralpool CN Sabadell, se ha convertido en el primer jugador sancionado por homofobia en el deporte español tras proferir un insulto homófobo al español Víctor Gutiérrez durante un partido de la jornada 15 en la Liga División de Honor Masculina de la Real Federación Española de Natación (RFEN).

Así lo indica este viernes el Comité de Competición de Disciplina Deportiva del organismo: "Sancionar al waterpolista del Sabadell Nemanja Ubovic con cuatro partidos de suspensión, al haber quedado como hecho probado, de conformidad con el visionado de la imágenes (...) que profirió un insulto homófobo al waterpolista del Terrassa Víctor Gutiérrez", indica la RFEN en su resolución.

Consideran que el jugador serbio ha cometido "una infracción grave" tras el visionado de dichas imágenes. El insulto se produjo al término del encuentro "cuando ambos equipos procedían al protocolario apretón de manos, fuera de la pileta, por lo que consideramos grave", añade la RFEN, además de imponer una multa de 200 euros en virtud del artículo 21.3 del Libro del ente federativo que rige la competición en la presente temporada.

Víctor Gutiérrez, que desveló que era homosexual en una entrevista en 2016, destapó el caso tras el partido del pasado 17 de abril. "Tristemente tengo que contaros que he sufrido un episodio de homofobia compitiendo. Un rival me ha llamado hasta en dos ocasiones 'maricón'. Es lamentable que estos comportamientos se den en los recintos deportivos y que además queden impunes", confesó en su cuenta oficial de Twitter.

"Yo estoy muy orgulloso de ser quien soy y de ser tal y como soy. Pero hoy mis lágrimas son de rabia e impotencia porque un compañero de profesión quiera atacarme por ahí. Los árbitros no lo han recogido en acta porque no lo han escuchado. Pero tanto compañeros como aficionados lo han escuchado", añadió.

Un día más tarde, Gutiérrez apuntó directamente al boya del CN Sabadell Nemanja Ubovic. "La LGTBIfobia no se oculta ni esconde. Se señala. Tras el paso de las horas y después de no haber recibido ningún tipo de disculpa por parte del jugador, he decidido no proteger a la persona que ayer me insultó. El jugador es Nemanja Ubovic del CN Sabadell", desveló.

El CN Terrasa respaldó a su jugador mediante un comunicado y el Sabadell también condenó los insultos homófobos. "El CN Sabadell condena cualquier actitud homófoba, xenófoba y racista y que atente contra los valores del respeto, la tolerancia y la igualdad. Lamentamos y condenamos los hechos ocurridos ayer durante el partido y seguiremos trabajando para que no ocurran más", afirmó

Hoy el mundo del deporte es más justo y un poco mejor para TOD@S



https://t.co/t5Cy4VCCnL



El waterpolo le ha plantado cara a la homofobia — Víctor Gutiérrez (@victorg91) April 30, 2021