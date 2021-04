El Levitec Huesca visita al Tizona dispuesto a mantener la inercia ganadora

Después de dos victorias consecutivas, el Levitec Huesca se siente con la confianza de afrontar el resto de la fase por la permanencia con ciertas garantías pero nunca dejándose tentar por una euforia desmedida. Este viernes tiene la oportunidad de ratificar estas buenas sensaciones en la pista del Tizona Universidad de Burgos (19.00, LaLigaSports), el mismo rival al que recibió y derrotó el pasado 7 de abril en el Palacio de los Deportes por 87-76. En una liguilla muy igualada, los triunfos a domicilio pueden marcar la diferencia y los de Óscar Lata contemplan con esperanza este reto a partir del rendimiento físico y táctico de la plantilla.

Los verdiblancos han recuperado en la última semana recuperado a los jugadores todavía con molestias y en proceso de recuperación tras el confinamiento por los casos de covid-19. El trabajo táctico “se ha aprovechado”, en palabras del técnico, y los dos triunfos “han venido bien para refrendar las cosas que estábamos haciendo y seguir así. No nos hemos venido arriba porque no hemos conseguido nada. Sí que da más tranquilidad para trabajar en el día a día”. Lata no hace más cuentas que la de ganar en Burgos: “Sin una victoria fuera no hay cuentas posibles. La primera opción es la de este viernes y a ver qué hacemos desde entonces”.

El Levitec suma seis triunfos y cinco derrotas; de momento, abre los puestos de descenso. Siete conjuntos están separados por dos victorias y, en este contexto, la frontera entre sentir un cierto alivio y preocuparse seriamente es muy fina. De momento, los oscenses quieren aprovechar la inercia. “No habíamos logrado dos victorias seguidas y llegábamos de forma precaria. Hay que aprovechar ese optimismo sin volvernos locos. No nos hemos descolgado y hay que aprovechar esa mini euforia”, apunta Óscar Lata.

Desde el respeto a un rival con tres victorias, anticipa un partido “duro. Todos nos estamos jugando mucho a estas alturas y espero que prime la deportividad. Si el choque se enfanga hemos de abstraernos porque tenemos mucho que perder”. No espera sorpresas tácticas apenas nueve días después del primer cruce: “Ellos han empleado zona y tienen muchos recursos. Son jugadores muy anotadores y si ganan se van a 80 ó 90 puntos. Les hemos de hacer ver que si no hacen un buen partido en defensa tienen pocas opciones con nosotros”.