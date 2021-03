El nuevo reto europeo del Casademont Zaragoza

El Casademont Zaragoza inicia este martes (20.45, Aragón TV) la segunda ronda de la Champions League, en la pista del Dinamo Sassari, y lo hace con las máximas aspiraciones: el reto más inmediato pasa por colarse en la fase definitiva del torneo, una Final a Ocho fijada inicialmente para la primera semana de mayo (del 5 al 9) y cuya sede, todavía por determinar, se anunciará una vez se conozcan todos los equipos clasificados. Se trata de un recorrido arduo y laborioso, con numerosos obstáculos a sortear, aunque ni mucho menos inabordable para los zaragozanos, inmersos en la actualidad en su mejor momento de la temporada: el cuadro aragonés presenta una trayectoria exitosa desde el inicio de 2021, con ocho triunfos conquistados en sus nueve compromisos oficiales, lo que le ha reportado importantes réditos en la Liga Endesa y en el torneo continental.

En la segunda ronda europea, el Casademont quedó encuadrado en el Grupo L, según determinó el sorteo celebrado el pasado 2 de febrero en la Casa del Baloncesto Patrick Baumann, en la localidad suiza de Mies. Se jugará su acceso a la Final a Ocho con el Brose Bamberg alemán, el Nymburk checo y el Dinamo Sassari italiano. La escuadra de Sergio Hernández era cabeza de serie, al haber finalizado la fase inaugural como líder del Grupo D, donde compitió con el Nizhny Novgorod ruso –clasificado como segundo– y con el Start Lublin polaco y el Falco Szombathely húngaro, ambos ya eliminados. Los aragoneses contabilizaron cinco victorias en los seis encuentros disputados.

En esta segunda fase, la competición constará de cuatro grupos, con cuatro equipos cada uno, que se medirán en formato de ida y vuelta –seis partidos en total–, tal y como ya sucedió en la primera ronda del torneo. Los dos primeros de cada grupo se clasificarán para la Final a Ocho, programada del 5 al 9 de mayo.

¿Qué opciones tiene el Casademont? El conjunto aragonés quedó ubicado con rivales exigentes, habituados a competir, aunque a priori con muchos menos recursos en su plantilla que los zaragozanos. Más aún tras la reciente incorporación de Jacob Wiley, quien ha dotado de mayor energía, potencia, intensidad y capacidad atlética al juego interior. El equipo de Sergio Hernández no lo tendrá fácil, pero al menos sí pudo evitar a los grandes favoritos del torneo. De hecho, no se cruzará en esta segunda fase con los otros dos representantes españoles, el Tenerife ni el San Pablo Burgos –actual campeón–; ni tampoco lo hará con el AEK de Atenas ni con el Hapoel, otros dos sólidos aspirantes al título continental. Asimismo, los zaragozanos también eluden en esta segunda fase a los tres conjuntos turcos, por lo que no se medirá con el Pinar Karsiyaka, el Tofas Bursa ni el Turk Telekom.

El Casademont comienza su andadura en Italia, ante el Dinamo Sassari. El cuadro transalpino superó la fase inaugural como segundo del Grupo A, con un balance de cuatro victorias y dos derrotas en los seis encuentros disputados. Superó en dos ocasiones al Galatasaray, primero en casa (93-84) y luego a domicilio (81-92), y se impuso en la primera vuelta al Tenerife (92-72) y al Bakkens Bears (84-91). Posteriormente, la escuadra italiana perdió ante españoles (115-85) y daneses (71-93), para finalizar la primera ronda en la segunda posición, en un grupo que liderado por los tinerfeños.

La semana siguiente, el Casademont Zaragoza recibirá al Brose Bamberg alemán. Los germanos finalizaron la fase inaugural en el primer puesto de la tabla, tras haber completado una ronda inmaculada en un grupo formado también por el Pinar Karsiyaka, el Bilbao Basket y el Fortitudo Bolonia. Los alemanes sumaron la victoria en sus seis compromisos y, a priori, representarán ahora la mayor amenaza para los zaragozanos en su recorrido hacia la fase final. El Brose Bamberg doblegó en rodeo ajeno al Fortitudo Bolonia (63-100) y al Bilbao Basket (71-77), al margen de superar al Pinar Karsiyaka (83-82) en su estreno como local. En la segunda vuelta, los germanos conquistaron el triunfo en Turquía (70-76), mientras que en Alemania ganaron con amplitud a españoles (90-75) e italianos (83-68) para permanecer invictos en la presente edición del torneo.

El Casademont repetirá en casa una semana más tarde, el 16 de marzo, donde se enfrentará con el Nymburk –segundo clasificado del Grupo B–. En la primera ronda, los checos ganaron sus dos compromisos ante el Keravnos chipiotra (96-69 y 69-102); además de derrotar en casa al JDA Dijon (94-54), y al Tofas Bursa en su desplazamiento a Turquía (93-96).

El 23 de marzo, el Casademont volverá a medirse con el Nymburk, ahora en la República Checa. Posteriormente, el cuadro aragonés recibirá al DinamoSassari (día 30), y cerrará la segunda ronda en Alemania, frente al Brose Bamberg, el 7 de abril.