El Levitec Huesca recupera su partido pendiente con Palma

El Levitec Huesca recupera este fin de semana, en el que se detiene la competición por la disputa de la Copa Princesa, su partido pendiente con el Palmer Alma Mediterránea Palma, correspondiente a la jornada sexta y que no se jugó en su día por la covid-19. Los verdiblancos tienen este sábado (12.00, Aragón Deporte y LaLigaSports) la oportunidad de seguir creciendo tras perder el paso la semana pasada con su derrota en Gerona y con la fase por la permanencia como destino más probable el técnico David Gómez trata de seguir conjuntando a los suyos.

El equipo oscense no podrá contar con su última adquisición, Patrick Onwenu, jugador estadounidense con pasaporte nigeriano, un ala-pívot de dos metros que le dará más consistencia al juego interior, además de aportar puntos, pero que al no estar inscrito en la fecha en que se debió disputar el partido deberá esperar.

NOTICIAS RELACIONADAS El Levitec Huesca, irreconocible ante un rival directo

Gómez ha señalado que su equipo se encuentra bien y listo para afrontar el partido. "El equipo ha entrenado bien y está con ganas de afrontar el choque con confianza y tranquilidad. Yo también me encuentro bien y no estoy nervioso por la clasificación porque el trabajo que hacemos es bueno", ha asegurado. La mala clasificación que ostenta el conjunto oscense, noveno del grupo B con tres triunfos, dice el técnico que no afecta a sus hombres: "Es nuestro trabajo para con los jugadores que no les afecte y para eso vemos vídeos, hablamos con ellos y yo estoy con ganas de sacar esto adelante".

Al Palma, rival de los oscenses y cuarto con seis victorias, lo define como "un buen equipo que está en un buen momento". "No empezó bien la temporada pero lleva ahora dos meses, a raíz de su victoria en Granada, que comenzó a jugar y a ganar y mete esos puntos que a nosotros no nos entran. Es un equipo que tiene mucho talento individual y tenemos que desactivar esa virtud de ellos", ha explicado David Gómez.