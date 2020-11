El Levitec Huesca visita al Canoe de nuevo en cuadro

Al igual que ya le sucediese el viernes pasado en su visita al Alicante (84-50), en la que tan solo pudo presentar ocho jugadores del primer equipo apoyados por el canterano Alejandro Quinteiro, el Levitec Huesca viaja este martes a Madrid para medirse al ZTE Real Canoe (20.00) plagado de bajas y después de que tanto la Federación Española como el club rival no hayan atendido su petición de volver a aplazar el duelo correspondiente a la tercera jornada de la LEB Oroque ya tuvo que ser pospuesto en su día por un positivo por covid-19 en las filas de los de David Gómez.

El técnico de los oscenses, que este lunes aseguró que de haber ocurrido al contrario no se hubiesen puesto problemas su parte para buscar una nueva fecha porque "en situaciones como las actuales deben primar la empatía y la deportividad por encima de todo", debe de hacer frente a las lesiones de Cubillán y Vilá y tampoco podrá contar con Will Butler y el último refuerzo fichado en sustitución de Olin Carter, Kimbal Mackenzie. Además, Omogbo tiene molestias en una rodilla, Rosa, en el tobillo, y Lafuente no pudo completar el último entrenamiento al estar renqueante en un talón.

Ante este panorama, Gómez, que podría hacer debutar a Juan Lanau, jugador de las categorías inferiores, cree que "lo principal es que nadie se lesione". "Espero que el equipo juegue con el corazón, de nuevo habrá piezas fuera de posición y así es difícil desarrollar las mejores versiones de cada uno", expuso lamentando que vayan a tener que medirse en precario a un rival directo.

Sin partido el viernes

Tras el duelo con el Canoe, los oscenses deberían de haber recibido al Palma el viernes. Sin embargo la cita ha sido suspendida por la aparición de un positivo en los baleares, lo que hará que el Levitec pueda coger aire en lo que a su enfermería se refiere dado que la semana que viene la competición se detiene y no será hasta el 4 de diciembre cuando vuelva a jugar en la cancha del TAU Castelló.