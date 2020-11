Un Levitec Huesca en precario da la cara ante el líder

Cuando se entrega todo no se puede exigir nada. El Levitec Huesca ha exprimido al máximo sus menguadas fuerzas tras perder a tres jugadores esta semana, a Cubillán y Vilà por lesión y a Carter definitivamente, y ha plantado cara al líder del grupo, el HLA Alicante (84-50). La derrota, esperable, se ha vendido cara en una primera parte de mucho mérito y una segunda en la que se han mantenido las constantes que han de identificar a este equipo: intensidad y sacrificio coral. Pese al marcador final, el equipo de David Gómez emite señales esperanzadoras. Han debutado Will Butler, con una actuación notable, y el canterano Álex Quinteiro.

Frente a las bajas, el Levitec ha abogado por el dinamismo y la intensidad defensiva. Un triple de Lafuente le ha situado por delante en el arranque (2-3) con Omogbo como recurso eficaz en el rebote. También el ‘2’ de los verdiblancos ha comenzado prodigándose en el aro rival. Will Butler ha debutado a los cinco minutos y dos canastas consecutivas del pívot recién llegado han colocado una ventaja (4-10) que ha hecho parar a los locales el juego. El marcador se ha estirado dos puntos más para los oscenses ante un cuadro local muy incómodo e impreciso.

Al Alicante le ha tocado aplicarse más en defensa y recortar diferencias al final del cuarto y gracias a un parcial de 8-0 ha nivelado el choque (12-12) sin mermar por ello el gran arranque del Levitec. Ha debutado el base Álex Quinteiro y Butler ha dado ya muestras de su nivel. Los alicantinos han mantenido su acierto creciente e incrementado la exigencia. Tras dejar el parcial en 12-0, Ignacio Rosa ha roto la dinámica desde la línea de tiros libres (16-13). Los oscenses, con un encomiable trabajo a toda pista, han encontrado en Lafuente un líder que los ha vuelto a acercar desde la línea de tres (20-16).

Lo peor en el conjunto peñista ha sido la concesión de canastas fáciles tras pérdidas en ataque. El Levitec ha cedido en el rebote ofensivo y los locales se han ido diez puntos arriba (26-16). Parejo y Butler han acercado de nuevo al Levitec al filo del descanso (30-23), un cuadro agarrado a una excelente defensa. Un 2+1 de Jorge Bilbao ha cerrado el segundo cuarto (34-23) con una acción de tres de Round que no ha subido al electrónico pese al palmeo del propio Bilbao.

La reanudación no ha amilanado al Levitec, que ha buscado el tiro exterior y sido inteligente en los robos para mantenerse con vida y, sobre todo, no dejar escapar al Alicante. En un arranque de bajas anotaciones, David Gómez ha solicitado tiempo muerto con un amenazante 43-27 en el marcador. Huertas lo ha ampliado con un triple y el Levitec, más impreciso, ha empezado a chocarse contra la lógica con las fuerzas menguando y el baloncesto llevado a su límite ante el líder (54-32). Los verdiblancos se han entonado en el último cuarto. No dejarse llevar en estas circunstancias vale más que el marcador final.

El club ha publicado el parte médico de Cubillán y Vilá; el base venezolano sufrió una microrrotura de fibras en el gemelo izquierdo. Se espera que pueda reincorporarse al equipo a mediados de la semana próxima. Por su parte, Vilà, que se lesionó durante el entrenamiento del jueves, sufre una rotura de fibras en el gemelo derecho que le tendrá de dos a tres semanas de baja. Ambos no podrán actuar ante el Real Canoe, el partido aplazado que llevará a los peñistas a Madrid el martes 17 de noviembre a las 20.00. El viernes 20 recibirán a Palma en el Palacio de los Deportes (21.00).

Ficha técnica

HLA Alicante: Bergstedt (4), Llompart (10), Urtasun (14), Huertas (3) y Galán (4) -quinteto inicial-. También jugaron Pitts (10), Ortega (14), Arcos (4), Rodríguez (4), Martínez (3) y Bilbao (15).

Levitec Huesca: Round, Lafuente (10), Parejo (10), Omogbo (5) y Rosa (1) -quinteto inicial-. También jugaron Quinteiro (3), Urdiain (9), Giráldez (2) y Butler (10).

Parciales: 12-12, 22-11, 20-9 y 30-18.

Árbitros: Palomo Cañas, Ríos Marcos y Cervantes Fernández. Excluidos Omogbo, Giráldez y Butler.

Incidencias: Partido de la quinta jornada del grupo B de la LEB Oro jugado a puerta cerrada en el pabellón Pedro Ferrándiz de Alicante.