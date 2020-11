El Levitec Huesca se enfrenta al Alicante y a las adversidades

El Levitec Huesca camina bajo una tormenta de nieve que no cesa. Detrás de un problema se le presenta otro aún mayor. Si esta semana se ha quedado sin el escolta Olin Carter III, que regresa a los Estados Unidos para jugar en la NBA G League, la vuelta a las pistas llega acompañada de las ausencias por lesión de dos pilares: el base David Cubillán y el pívot Ramón Vilà no puede viajar para medirse este viernes al HLA Alicante (20.45). Trabas y más trabajas para los verdiblancos en busca del segundo triunfo tras superar la semana pasada al Girona.

Otra semana complicada comenzó con la despedida del norteamericano, “una noticia muy desagradable de un jugador que es un referente exterior y con tan poco preaviso, de un día para otro”, según el técnico David Gómez. Vilà se lesionó en el último entrenamiento y no acude con sus compañeros a tierras levantinas como tampoco el venezolano, con un tirón en el gemelo. “Las lesiones suceden por múltiples factores y no hay que mirar a nadie, no hemos hecho la mejor pretemporada con ocho jugadores y no hay que poner excusas sino seguir creciendo y dar lo mejor de nosotros”, ha valorado Gómez.

Los peñistas se miden al líder del grupo B de la LEB Oro, que se ha impuesto en los cuatro compromisos y que “está realizando un muy buen baloncesto”. El preparador del Levitec destaca que se trata de un bloque “compacto y de experiencia” frente al que se ha de aplicar la receta de “aplicar al rival en defensa con un juego alegre y veloz” como el que se dio ante los catalanes. Quien sí ha completado una semana normal de trabajo es el recién aterrizado Will Butler, a quien Gómez elogia: “Se ha adaptado rápido, conoce el juego y estoy contento. Pero una por tres”. La dirección deportiva esperar cerrar lo antes posible al sustituto de Carter.

La ausencia del “principal generador de ventajas en el exterior” se solventará pronto y a la espera de que se cierre la plantilla en función de las necesidades que exigan las posibles lesiones. Todavía dolido tras la actuación arbitral de la jornada anterior, el preparador pide “que se trate al Levitec de igual a igual”. La primera victoria tras las derrotas sufridas con Granada y Murcia y el partido aplazado con el Canoe ha dado alas a una plantilla afectada por estos “golpes de efecto”. Al equipo “se le golpea y se levanta, estamos centrados en nuestro trabajo y las sensaciones de la semana anterior se han mantenido”, refleja el entrenador.