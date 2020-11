El Levitec Huesca incorpora a Kimbal Mackenzie para sustituir a Carter

Kimbal Mackenzie, escolta canadiense de 24 años, es el nuevo refuerzo de Levitec Huesca para suplir la baja de Olin Carter III, que se marcha a la G League de la NBA. El jugador, que ya conoce la liga LEB Oro tras su paso por el Carramimbre Valladolid, se incorporará a lo largo de la próxima semana a la plantilla oscense. Durante la pasada campaña, Mackenzie disputó una media de 15 minutos por encuentro en los que promedió seis puntos y una asistencia. Asimismo, en la temporada 18-19 en Bucknell (NCAA) disputaba una media de 34 minutos por encuentro en los que promediaba 17,6 puntos, tres asistencias y 2,8 rebotes.

David Gros, director deportivo del club, se muestra satisfecho de contar con “un jugador que nos va a aportar puntos en la posición de escolta y que puntualmente también nos puede ayudar a subir el balón. Además, conoce la liga del año pasado en Valladolid, algo que seguro que hace que su adaptación sea más rápida”.

Por su parte, David Gómez, entrenador de Levitec Huesca, considera que Mackenzie es “un gran anotador y que conoce la liga, dos de las grandes premisas que queríamos”. El técnico peñista destaca que, “como ocurre con el resto del equipo, es un jugador que viene a sumar al vestuario y con ganas de trabajar. Incorporamos un perfil que creemos que es muy parecido al de Olin y que tiene gran capacidad para generar ventajas, además de venir de un equipo ganador como Valladolid”. Gómez espera que Kimbal “se adapte lo antes posible y pueda aportar al equipo desde su llegada”.

Los peñistas se centran ya en la visita al Real Canoe tras la derrota del viernes en Alicante (84-50), fijada este martes a las 20.00 en la capital de España tras aplazarse en su día por el positivo por covid-19 detectado en la plantilla blanquiverde. Una decisión de la Federación Española después de que no se pusiesen de acuerdo los clubes y que no ha gustado puesto que no se podrá contar con el recién llegado Mackenzie, así como tampoco con los lesionados David Cubillán, Ramón Vilà, Facu Corvalán y Pablo Gella. El Levitec viajó a Alicante con ocho jugadores del primer equipo, incluido un Will Butler con menos de una semana de trabajo, más el canterano Álex Quinteiro y el viernes 20 recibirá a Palma en el Palacio de los Deportes.