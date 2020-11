El Levitec Huesca, de la cuarentena a la pista, busca la primera victoria

Su autor favorito de novela negra podría haber escrito el relato de la última semana en el Levitec Huesca, que este sábado disputa ante el Básquet Girona (19.00) un partido que parecía inviable hace una semana. Primero, porque se pidió el aplazamiento tras detectarse un positivo en el equipo. La secuencia de los acontecimientos, sin embargo, ha permitido que pueda jugarse ante el conjunto catalán. La última tanda de pruebas ha arrojado un balance negativo y la normativa para las competiciones deportivas en el nivel 3 de alarma agravado no afecta a la Liga LEB Oro. Así que a la cancha. A puerta cerrada, eso sí.

Y los verdiblancos se presentan de nuevo en el Palacio de los Deportes tras unos días extraños, de aislamiento primero y pista después, tras cancelarse el partido con el Real Canoe y dispuestos a sumar la primera victoria tras las derrotas iniciales con Granada y Real Murcia. El técnico, David Gómez, se ha mostrado “muy contento” con el trabajo tanto individual como grupal: “Soy muy positivo. Puede ser la mejor semana de trabajo que llevamos y el objetivo principal es que estemos así para el resto de la temporada”. El optimismo del madrileño parece justificada ante un rival que cuenta con el mecenazgo de Marc Gasol y con jugadores con sabor ACB como Albert Sabat, Álex Llorca o Aleix Font.

En los peñistas, que esperan este fin de semana al fin el aterrizaje de Will Butler, es duda otro hombre interior, Ignacio Rosa, con molestias en el tobillo. Gómez no cree que haya urgencias por ganar, sino que “se va a por la victoria siempre. Es la primera semana en la que nos sentimos equipo de verdad, hemos encontrado la agresividad defensiva que queríamos y la ansiedad no es buena como concepto”. De la cuarentena a la competición sin apenas transiciones, el partido se podrá ver tanto en la plataforma LaLigaSports como en Aragón Deporte.