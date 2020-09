El cariñoso recuerdo de Sito Alonso a José Luis Abós

El próximo 20 de octubre se cumplirá el sexto aniversario de la muerte de José Luis Abós. El entrenador aragonés, que llevó al antiguo CAI Zaragoza a alcanzar algunas de las cotas más importantes de su historia, falleció a los 53 años víctima de un cáncer. Su recuerdo, sin embargo, continúa muy vivo en la ciudad, pero también en múltiples rincones del baloncesto nacional.

Sito Alonso, técnico del UCAM Murcia que ha dirigido equipos de la talla del FC Barcelona, Baskonia o Cedevita Zagreb, ha dejado recientemente un cariñoso recuerdo de la figura de Abós en Instagram.

“Cada año me acuerdo de él, en los principios de cada temporada. Este año me apetece explicar por qué.. mucha gente solo conoce nuestros enfrentamientos en equipos ACB, eso no sería una razón de peso. Hay mucho más.. Jose Luis era el entrenador del juvenil que yo me quedaba a ver cuando era un crío en el CAI ZARAGOZA, también fue mi profesor de técnica individual en el curso de monitor, mi entrenador en categoría Junior.. y ante todo un entrenador aragonés que se fue persiguiendo su sueño y que más tarde volvió para cumplir el de los demás. Por todo esto y porque no me da la gana olvidarme de él.... un año más”, ha publicado Alonso.

Un emotivo texto que ha acompañado, además, de una fotografía en la que aparecen ambos estrechándose la mano antes de un partido en el Príncipe Felipe. La publicación cuenta con varios comentarios de agradecimiento, pero por encima de todos destaca el del hijo del desaparecido entrenador: “Muchas gracias por tus palabras y un fuerte abrazo Sito”, ha escrito Javier Abós.

Esta no es la primera vez que Sito Alonso destaca el nombre de José Luis Abós, en quien siempre reconoció tener un espejo donde mirarse. En una entrevista concedida a este diario en 2017, el actual preparador del UCAM Murcia afirmó que “Abós es el referente de los técnicos aragoneses".