Vilà y Giráldez añaden hambre y espíritu de equipo al Levitec Huesca

El Levitec Huesca quiere hacer hincapié esta temporada en su carácter de club forjador de jugadores de nivel ACB. Su historial, en este sentido, es cada vez más amplio y la intención es la de abundar en una dinámica que sirva a su vez para apuntalar el rendimiento deportivo en la LEB Oro. Para eso llegan el pívot Ramón Vilà y el alero Nacho Giráldez, presentados este jueves en la sede de Grupo 14 Asesores, que por segundo año consecutivo repite como patrocinador del club verdiblanco. Acompañados por el director deportivo, David Gros, ambos han mostrado su empeño en seguir mejorando en pos de un año estimulante.

Gros los ha presentado, ante todo, como buenas personas y ejemplos de “generosidad y compañeros de equipos”, algo que se pudo comprobar en el amistoso del miércoles ante el Basket Navarra, saldado con victoria por 75-88. Vilà, que procede del baloncesto americano, “ya ha dado muchas vueltas. Suma experiencias profesionales y humanas, estuvo en la cantera del Barça y cruzó el charco para la aventura de las universidades estadounidenses. Creemos que tiene en LEB Oro espacio y la oportunidad de crecer. Estamos contentos por ser un paso más en su sueño de jugar en la ACB. Su futuro pasa por adquirir nuevas habilidades y lo está consiguiendo”, ha valorado el responsable deportivo del Levitec.

El catalán, de 22 años, regresa a España tras su paso por la NCAA, la liga universitaria, y una maleta repleta de aprendizajes. “Me fui a Estados Unidos con el objetivo de graduarme en cuatro años y no en diez como la mayoría de deportistas. Al hacerlo, me quedaba un año para jugar y decidí volver a España. Hablé con el entrenador (David Gómez) y le vi muchas ganas, es un equipo que da una gran oportunidad a los jóvenes de seguir mejorando”, ha explicado el pívot.

Como jugador, encuentra sus puntos fuertes en “ayudar mucho al equipo generando juego desde el poste bajo, defensa de pick and roll y de poste bajo. Con la energía que puedo traer al partido animando y siendo activo”. Considera que es aún “temprano” para definir las opciones de la plantilla pues “faltan jugadores a priori importantes. Tienen muchas ganas y lo estoy pasando bien entrenando y conociendo a los compañeros. Puede ser un año muy bonito, el grupo es espectacular". Vilà, que jugó en LEB Oro con el Barcelona B, intuye una categoría muy diferente a la de hace cuatro cursos: “Tenemos que saber sufrir e intentar estar lo más tranquilos posible. En mi caso, mejorar cosas que necesito si quiero llegar más arriba: tiro, desplazamiento lateral contra pequeños, el bote…”.

El alero Nacho Giráldez, es palabras de David Gros, “uno de los que contribuye al buen ambiente. Es un currante, llega de EBA y LEB Plata y se ha ganado su oportunidad de que lo consideremos una opción muy buena. Es muy intenso y viene con ganas de que sea un paso para aprender y mejorar”. El andaluz ha puesto el acento en su ilusión por fichar por “un club histórico y con jugadores de los que aprender. Es un reto, una gran motivación mejorar año a año. Hay cambios en defensa y ataque, hay más talento y quiero mejorar las condiciones que me han traído aquí".

El nuevo formato de competición, con dos grupos y el criterio de la proximidad geográfico, es conocido para Giráldez, de 23 años, pues se emplea en Plata: “Con desplazamientos más cortos, hay que ir a muerte y no se pueden perder dos partidos seguidos. El equipo me ha sorprendido mucho, es trabajador, amable, son generosos los unos con los otros”. A nivel grupal le gustaría “ayudar lo máximo posible, entrar en ‘play off’ y pelear por todo. Tener el sello de un equipo con hambre. En lo individual no miro al largo plazo, voy día a día y creo que tengo una trayectoria ascendente”.