El Levitec Huesca insta a la FEB a hallar una solución para la LEB Oro

La Federación Española de Baloncesto (FEB) y los 18 clubes que conforman esta temporada la LEB Oro tienen previsto mantener el lunes por segunda ocasión una reunión para seguir discutiendo la solución a la actual suspensión que vive la segunda competición nacional a causa del coronavirus. Entre los presentes se encontrará el Levitec Huesca cuyo deseo es el de que se empiecen a tomar ya soluciones respecto a si la campaña se lleva a término o no y en qué forma, para poder planificar la siguiente, especialmente en el plano financiero.

El encuentro del miércoles pasado constató que los oscenses se encuentran alineados con el sentir de la mayoría, dar por concluida la competición. En esa primera toma de contacto se decidió girar a los clubes una encuesta que sirviese para preparar la cita de hoy. El cuestionario parte de la premisa de que, dado que ya se ha disputado el 70% del calendario, ‘no cabe’ contemplar la cancelación completa del ejercicio. Así, presenta tres escenarios, el primero aboga por que no haya ascensos ni descensos, con independencia de que se siga jugando o no, el segundo apuesta por que el trasvase de equipos entre categorías sí se de, y el tercero contempla que haya ascensos, pero no descensos. El test ha sido considerados por muchos incompleto y no todos los equipos lo han contestado.

“Nosotros acataremos lo que la Federación decida y queremos que se encuentre una solución cuanto antes, pero creemos que es materialmente imposible que la temporada continúe”, expresa Antonio Orús, presidente del Levitec, al que le gustaría conocer “el tipo de requisitos que se nos va a pedir en un futuro o cómo se va a competir”. A este respecto, son varios los clubes que consideran que no hay fechas suficientes para completar el curso. Además, existe la incógnita de con qué jugadores se contaría toda vez que muchos extranjeros han regresado a sus países.

La FEB tiene prácticamente descartado jugar la temporada regular y ‘play off’ como hubiese sucedido si el transcurso de la campaña hubiese sido el habitual. Sobre la mesa, Elisa Aguilar, la directora de Competiciones, maneja varias opciones alternativas como jugar solo o bien la liga o bien las eliminatorias correspondientes a la fase de ascenso. En este último caso, también se estudia la opción de que éstas fuesen a partido único en un mismo pabellón.