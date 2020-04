El Levitec Huesca, disconforme con las opciones para concluir la LEB Oro

El Levitec Huesca quiere dar por concluida la temporada en la Liga LEB Oro y muestra su inquietud por el desarrollo de los acontecimientos. Paralizada la competición desde el 6 de marzo, los clubes se muestran partidarios de su cancelación definitiva para que, dado este paso, se pueden cerrar los ejercicios económicos con todas las garantías posibles. Sin embargo, la Federación Española de Baloncesto (FEB) contempla varios escenarios y en las últimas horas ha remitido a los 18 equipos un cuestionario que han de responder este sábado y les emplaza a un nuevo encuentro el lunes del que puede salir una postura definitiva hacia el cierre de la campaña.

El documento oficial presenta varios supuestos con la consideración inicial de que “no cabe” contemplar como opción la cancelación completa puesto que se ha disputado un 70 % de la temporada actual y restan diez jornadas para su cierre. La primera posibilidad es que no haya ascensos ni descensos, con independencia de que se siga o no jugando; la segunda que sí se den y la tercera, que haya ascensos pero no descensos. En este sentido, se pregunta a los clubes su disposición a tomar parte en una hipotética fase de ascenso que se jugaría siempre antes del 30 de junio.

El Levitec Huesca, que en este momento es 14º, mantiene una postura crítica con este texto. “El cuestionario no nos gusta, es un documento muy incompleto y de ninguna manera aborda la totalidad de cuestiones: qué pasa con las cuestiones económicas, las devoluciones, rebajas en lo económico el curso próximo… son puntos en los que no quedan claras cuestiones como el lugar de la fase de ascenso”, indica el presidente, Antonio Orús. El club oscense lo va a cumplimentar en tiempo y forma “con el ánimo de colaborar en que se tome una decisión y sin que ninguna respuesta sea una renuncia a ningún derecho que nos asista en el futuro”, matiza.

En todo caso no se trata de un documento vinculante, “y así lo vamos a hacer constar. Atendemos al deseo de terminar lo antes posible”. El lunes se celebrará un nuevo encuentro entre la FEB y los equipos de la LEB Oro y Orús espera que haya “respuestas más concretas”. La postura común de dar por concluido el curso se completa con el deseo de los dos primeros clasificados, Carramimbre Valladolid y Delteco Gipuzkoa Basket, de ejercer su derecho a ascender a la Liga Endesa. Una posibilidad a expensas de lo que determinara la ACB y de que se ampliase también el cupo de equipos en las dos primeras categorías del baloncesto español.