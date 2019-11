El Levitec Huesca reta en el Palacio a uno de los gigantes de la LEB Oro

El Levitec Huesca vuelve este sábado al Palacio de los Deportes ante uno de los huesos de la LEB Oro, el Leche Río Breogán de Lugo (20.00), candidato claro al regreso a la Liga ACB que, sin embargo, suma las mismas cuatro victorias que los peñistas. El equipo oscense se muestra mucho más fuerte en casa que cuando lo hace lejos de tierras aragonesas, donde baja mucho; de ahí la esperanza que se tiene en el seno del equipo de poder sacar adelante el partido aunque el rival sea de los más fuertes de la categoría.

Guillermo Arenas, entrenador del equipo peñista, espera que ante el conjunto gallego el Levitec esté al nivel que ha mostrado hasta ahora en los partidos jugados en casa. “Ante el Breogán tendremos que estar a un buen nivel tanto en el plano defensivo como ofensivo y debemos tener confianza, ser valientes y jugar como lo hicimos ante el Melilla”, ha señalado. A pesar de que el cuadro gallego no está en un buen momento el técnico del Levitec no se fía porque es conocedor de su calidad: “Sabemos que tiene una gran plantilla y todos sus jugadores son de mucho nivel y son una amenaza para cualquier equipo. Además, tanto colectiva como individualmente habrá que hacer un gran esfuerzo y estar a su nivel, sobre todo en defensa, para poder pararlos”.

Al entrenador del conjunto altoaragonés le preocupan dos exjugadores del Levitec Huesca, Cristian Díaz y Rauno Nurger; en especial, este último. “Cristian puede anotar muchos puntos y Rauno puede hacer hacernos mucho daño ya que tanto en el tiro como bajo los aros es un jugador muy potente y tiene mucha calidad. Habrá que intentar parar a ambos”, ha destacado.

Guillermo Arenas piensa que su equipo debe estar “concentrado e intenso” durante todo el partido y que no se puede fiar de que su rival no esté en un buen momento ya que fuera de casa no tendrá la presión que sí tiene cuando juegan ante su público. Igualmente opina que "para poder ganar el Levitec Huesca debería poner un ritmo alto e ir a marcadores altos".

El entrenador del Leche Río Breogán, Diego Epifanio, ha admitido que tras la derrota ante el Delteco Gipuzkoa, la cuarta en ocho partidos, el equipo ha “perdido confianza” y en esa situación llega al partido con el Levitec Huesca. “Entiendo que la gente espera mucho de nosotros, pero esto no es una máquina en que quitas una pieza, pones otra y seguirá funcionando igual. Vemos que la gente duda de nosotros y estamos perdiendo confianza. Hay que recuperar la confianza”, ha comentado.