Oportunidad ante el Melilla para que el Levitec Huesca disipe las dudas

El Levitec Huesca regresa al Palacio de los Deportes solo cuatro días después de la derrota y mal partido ante el Real Canoe en Madrid (69-54). Lo hace este domingo ante el Melilla (17.00), con lo que el margen para lamentarse se ha estrechado y quedan las ganas de devolver a los aficionados peñistas la mejor versión ya mostrada en anteriores citas. Guillermo Arenas, entrenador de Levitec, ha apuntado que todo el equipo “tiene ganas de volver al Palacio y de jugar otra vez”.

Para conseguir que en esta jornada los puntos se queden en casa una de las claves estará en que “sepamos a lo que jugamos y tengamos las cosas más claras que en el último partido”. Además, Arenas ha apuntado a que la intensidad de esta liga no deja margen de error: “La LEB Oro es una liga muy competitiva e igualada, tenemos que estar los 40 minutos al 100 % porque en el momento en el que esto no pasa, se paga”.

Arenas, asimismo, ha insistido en que las derrotas no pueden afectar al equipo en exceso: “La derrota no es plato de buen gusto. En Canoe no hicimos las cosas bien y tenemos que aprender y seguir creciendo. Tenemos jugadores muy jóvenes y algunos aún se están adaptando a esta liga pero poco a poco todos irán encontrando sus sensaciones”.

Con respecto a Melilla Baloncesto, Arenas ve a “un equipo con mucha calidad y ofensivamente muy bueno que va a obligarnos a mantener el buen nivel en defensa que estamos teniendo en todas las jornadas”. Con respecto ha su plantilla, el entrenador de Levitec ha destacado algunos nombres propios como el expeñista Phil Hartwich o Witlinski y Uclés. “Tienen jugadores defensivamente duros, con capacidad para controlar el rebote defensivo y que ofensivamente les aportan mucho”. El papel de los aficionados oscenses será clave una jornada más para ayudar a los jugadores para conseguir una nueva victoria.