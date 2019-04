La final del Mann Filter para el 'play off'

La temporada del Mann Filter está siendo un tiovivo que este fin de semana puede tener un final muy feliz si el equipo del Stadium Casablanca sella su clasificación para los ‘play offs’ por el título de la Liga Día. La cita definitiva será el próximo domingo, a partir de las 19.00, frente al potente Lointek Gernika Bizkaia en el pabellón Eduardo Lastrada. Una última jornada liguera rebosante de emociones para un equipo que ha solventado con admirable diligencia cuantos contratiempos se le han presentado en el camino.

«El del domingo va a ser un partido muy especial. Nos encantaría que el Eduardo Lastrada se llene. Dependemos de nosotras mismas para disputar los ‘play offs’, llegamos en muy buena forma y tenemos muchas ganas de completar un gran partido», anuncia el técnico Fabián Téllez.

Las cuentas son muy claras. El Mann Filter se clasificará para las rondas por el título si vence al conjunto vasco, siendo séptimo si pierde el RPK Araski en su visita al Cadí La Seu y octavo si ganan las alavesas. En caso de producirse una derrota, precisa que pierda el Nissan Al-Qázeres frente al Durán Maquinaria Ensino o bien que se produzca un cuádruple empate, en cuyo caso debería ganar el Embutidos Pajariel Bembibre y perder el RPK Araski. Si se desencadena esta situación, el Mann Filter sería octavo.

La empresa de doblegar al Gernika Bizkaia no se antoja sencilla. La escuadra vizcaína necesita ganar en Zaragoza para asegurar su cuarta plaza en detrimento del Valencia (quinto), que le conferiría el factor cancha frente a las valencianas en la eliminatoria de cuartos de final. Un hecho que no amedrenta a las jugadoras aragonesas. «Vamos a salir a por todas. Sabemos que, aunque perdamos, también tenemos opciones de clasificarnos, pero no queremos hacer ese tipo de cábalas de antemano. En nuestra mente solo está la victoria, que sería una guinda a la gran segunda fase de la campaña que hemos realizado. Hemos trabajado día y noche para progresar y queremos llegar todavía más lejos», señala Téllez.

Muchos peligros se escondían para el Mann Filter en esta temporada de profundos cambios en la entidad. La marcha del técnico Víctor Lapeña y de sus jugadoras más determinantes (Paola Ferrari, Gaby Ocete, Shacobia Barbee, Jaklin Zlatanova, Luci Pascua...) cernía de dudas el proyecto.

Un cambio de escenario y de discurso que Téllez ha sabido manejar con tiento y profesionalidad. «Reconozco que ha sido un año muy duro. Sabía desde el principio de la nueva realidad de un club que venía de ser tercero la anterior temporada, un éxito histórico. Era consciente de que el objetivo prioritario era la permanencia en la Liga Día. Contaba con una plantilla casi nueva y con poca experiencia. No ha sido tan fácil este proceso de conjuntar las piezas y jugar todas como un equipo. En la primera vuelta perdimos muchos partidos, pero en la segunda las piezas han comenzado a encajar y estoy muy orgulloso con el resultado», comparte el preparador barcelonés.

En los momentos de zozobra, cuando el precipicio del descenso estaba bajo los pies, Téllez encontró una estabilidad que agradece. «He contado con el apoyo interno del club en los malos momentos. Todos hemos sido realistas, desde el presidente hasta todos los responsables técnicos. Además, las jugadoras se han entregado, han sabido sufrir y ahora están recogiendo los frutos a su trabajo», concluye el técnico.