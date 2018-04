Víctor Lapeña: "El Mann Filter está en una posición ideal para seguir siendo un referente"

En esa primera temporada, el Stadium Casablanca me fichó para tratar de salvar el equipo. Al principio les dije que no, porque quería entrenar a un equipo de Euroliga, que jugara competición europea. Venía de dirigir al Perfumerías Avenida y estaba metido en esa rueda. Pero finalmente me convencieron.

¿Cómo fue ese proceso?

Simplemente quería ayudar a obtener la permanencia. Después tenía pensado irme, porque mis objetivos eran otros. Pero al terminar la competición (el Mann Filter finalizó 12º en la clasificación y mantuvo la categoría), el presidente del Stadium me explicó su ilusión. Quería que la cantera se fusionara con el primer equipo para que pudiera llegar a la élite. Detectar talentos y formar jugadoras para que llegaran bien preparadas al Mann Filter. Le dije que no sabía si esto iba a ser posible debido a las características sociales del club, con muchos otros deportes. Pero que, si me daba ese poder, me iba a equipar con un buen equipo de ayudantes y lo iba a hacer. El trabajo de base está centrado en que las niñas de 13-14 años empiecen a tocar el Mann Filter; es algo muy bonito. Eso es lo que hemos trabajado durante estos tres años, al margen de conseguir los objetivos.

¿Qué se le ha pedido durante este tiempo?

Tenemos una nota muy alta en cuanto a los objetivos conseguidos; desde el Stadium se ha pedido la permanencia. Hemos estado incluso por encima de estos si se tiene en cuenta el presupuesto que hemos manejado en el primer equipo. El primer año tuvimos mucho éxito –quedamos cuartos en liga y disputamos los ‘play off’ por el título– y convertimos al Mann Filter en un referente en la Liga Femenina. Faltaba cierta profesionalidad en la estructura y di mis propias pinceladas y cambié cosas. En la segunda temporada, la 2016-17, no se hizo una gran clasificación, pero el equipo se mantuvo de manera holgada con una gran bajada de presupuesto.

¿Qué me dice de este año?

Ha sido el más exitoso de la historia del club. Hemos llegado hasta las semifinales de la Copa de la Reina celebrada en Zaragoza y hemos sido terceros en liga, sólo por detrás de los poderosos Perfumerías Avenida y Girona. Todo ello tras haber introducido en la plantilla a jugadoras como Irene (Lahuerta) o Zoe (Hernández), que ya empieza a tocar la élite con 16 años.

¿Es de este papel con la cantera del que más orgulloso se siente?

Sobre todo, estoy contento de haber conseguido que la gente que trabajaba en el proyecto lo hiciera con tanta ilusión. A veces, incluso les quitaba tiempo de sus familias o sus trabajos. Ha estado tan volcada la gente... han creído. Mi mayor éxito es también haber hecho creer a todo el grupo que realmente eran mejores de lo que creían. Eso es lo más bonito, resultados aparte. Porque no siempre llegan.

¿En qué situación cree que se queda el equipo?

El Mann Filter está en una posición ideal para progresar y seguir siendo el referente del baloncesto femenino en Aragón y uno de los varios que hay a nivel nacional. La cantera mira a la élite, pero también a lo social, que es lo que hay que cuidar. Las niñas tienen que ver que con trabajo y disciplina pueden llegar algún día a la élite, que tienen posibilidades.

Y, tras todo este trabajo, se marcha.

Terminaba mi contrato y veía que era el momento de permitir que las nuevas personas que han entrado a dirigir la sección de baloncesto pudieran enfocar el trabajo desde su punto de vista. Como cuando entramos nosotros. Por supuesto, apoyados en los cimientos que hemos creado. Tengo la tranquilidad de haber acabado el trabajo lo mejor posible.

¿Tiene previsto volver en el futuro al Stadium?

Sus puertas no se han cerrado ni se cerrarán jamás. Me fui en el año 2004, cuando entrenaba al equipo en Liga Femenina 2, y volví en 2015. Nunca se sabe. Cuando me necesitaron, estaba en una situación en la que podía ayudarles. Si estas circunstancias se dan en el futuro, adelante. Volver a Zaragoza siempre es una placer y más al Stadium. Presumo allá donde voy de club. No me voy a ir nunca; es mi casa.

En un horizonte no tan lejano, septiembre, asoma el Mundial de Tenerife. ¿Cómo vivirá el reto de ser una vez más el entrenador ayudante del seleccionador Lucas Mondelo?

Lo viviré con la ilusión de cada año. No me canso de decir que llego a las concentraciones y los campeonatos como si fuera el primer día, aunque con mucha más experiencia y con un gran conocimiento del grupo. Va a ser diferente al ser en España. Lo vamos a vivir con mucha ilusión. Ojalá podamos lograr una buena clasificación y luchar por las medallas.

¿Adónde apunta ahora su carrera profesional?

Me voy a entrenar al extranjero, con un proyecto que me ilusiona mucho. Ya tengo cerrado un contrato con un club de Euroliga que me ha dado un reto. Va a ser una experiencia muy diferente.