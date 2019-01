Fisac: "Cambiarán mucho los objetivos de ganar o perder ante Andorra"

Porfirio Fisac ha elevado este viernes a "vital" la transcendendia del encuentro que le enfrentará este domingo ante el Morabanc Andorra (17.00) en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza. Más allá de apurar las opciones de clasificación para la Copa del Rey, el preparador del Tecnyconta Zaragoza ha asegurado que "cambiarán mucho los objetivos del club de ganar o perder este partido. No solo el de la Copa". En este sentido, ha insistido en que "es un partido vital para nosotros para saber qué podemos hacer en un futuro. Cambiaría la definición de la parte final del campeonato y sería muy importante de cara al aficionado".

Sobre la Copa del Rey y las remotas posibilidades de lograr un billete, Fisac ha señalado que "tiene mucho mérito por parte de la plantilla llegar a la última jornada con pequeñas opciones de jugarla. No voy a morir hasta que no acabe el partido ganando y estar cerca de ese sueño". Por eso, "el partido de Andorra es un desafío, un reto, una ilusión porque sigo peleando por algo que me apetece".

Acerca de su adversario del domingo, Andorra, Fisac ha explicado que "es un rival que en condiciones normales está preparado para jugar el ‘play off’, la Copa… tienen estos objetivos. La gente tiene que venir al Príncipe Felipe con la ilusión de ¿y por qué no? Si luego no podemos conseguir ganar, le daremos la enhorabuena al rival". Profundizando en el análisis, ha indicado que "Andorra tiene una buena plantilla, que juega Europa y la Liga Endesa. Como es normal, si juegas en Europa luego tienes algún resultado extraño en liga pero creo que son una plantilla veterana, que conoce bien la competición". Por encima del resto "marcan la pauta dos jugadores: Andrew Albicy y Dylan Ennis, dos hombres que marcan mucho los ritmos en todo momento. Son un equipo que quiere correr, que quiere jugar. En la línea exterior el puesto de base es TOP, con mucho talento y experiencia".