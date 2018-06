Carlos Alocén renueva con el Tecnyconta y formará parte del primer equipo

Alocén ha desestimado ofertas de otros clubes, incluida la presentada por la Universidad de Gonzaga (EE.UU.), que además le ofrecía formación académica. "Quiero agradecer la oportunidad que me ha dado el club de seguir creciendo y seguir dando mis primeros pasos hacia el primer equipo. Es un orgullo seguir en la que es mi casa, en el club de mi vida, y doy muchos ánimos a los demás jugadores de la cantera para que sigan trabajando y dándolo todo para tener oportunidades en el primer equipo", ha asegurado.

El zaragozano se une así a Jonathan Barreiro y Lovro Mazalin como piezas a disposición del nuevo entrenador del cuadro aragonés, Porfirio Fisac. Llegado a las categorías inferiores de Basket Zaragoza en edad infantil, procedente de Compañía de María, el base ha pasado por todas las categorías de la cantera hasta debutar en la Liga Endesa el 30 de octubre de 2016 y convertirse, con 15 años y 10 meses, en el jugador más joven en estrenarse con la elástica rojilla. Una presentación en la élite del baloncesto español que le situó como el tercer jugador más precoz en competir en la ACB.

El joven director de juego dio continuidad a su presencia con el primer equipo con más minutos frente al Obradoiro, además de varias convocatorias. Algo que se ha vuelto a repetir este curso, con protagonismo en cuatro choques. Sobre todo en los dos primeros, en los que tuvo que cubrir la baja de Sergi García, brillando especialmente en el duelo frente al FC Barcelona Lassa, en el que finalizó con 6 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias y 11 de valoración. Una gran temporada que ha coronado con el cuarto puesto del Campeonato de España júnior y un brillante año con el Simply Olivar en EBA, donde destacó con 14.7 puntos, 5.5 rebotes, 4.7 asistencias y 18.2 de valoración.

El nuevo miembro de la primera plantilla del Tecnyconta es internacional con todas las categorías inferiores de la selección, con las que ha conquistado el Europeo sub 16 de Radom en 2016 y disputó el Mundial sub 17 de Zaragoza. Ese mismo año participó en el Jodan Brand Classic Camp de Zagreb para después asistir al evento principal en Nueva York. Tras participar el verano pasado en el 'Basketball Without Borders de Israel', este año Alocén viajó hasta Los Ángeles para disfrutar del campus BWB, celebrado en febrero durante el All-Star de la NBA.

Pep Cargol, feliz

El nuevo director deportivo de la entidad aragonesa, Pep Cargol, no ha escondido su alegría por haber podido convencer al jugador de continuar a orillas del Ebro. “Estamos muy contentos por el acuerdo alcanzado para que siga con nosotros las próximas cuatro temporadas. Es un jugador que ha estado con nosotros durante toda su etapa de formación hasta convertirse en sénior. En estos primeros años de profesionalismo, es muy importante que los jugadores jóvenes tengan un marco en el que desarrollarse y crecer, dentro de una estructura profesional, aunque se trate de una pieza que debe seguir con su proceso de adaptación y crecimiento. Es una apuesta mutua y pienso que se ha acertado porque este movimiento habla de implicación y compromiso”.