Alocén: "Es importante tener los pies en el suelo"

Carlos Alocén cumplió 18 años hace diez días. Muchos más lleva exhibiendo su talentoso baloncesto por las pistas de la ACB , pero hasta este miércoles no había explicado, públicamente y ante los medios de comunicación, sus sensaciones. El base zaragozano, con la naturalidad con la que penetra a canasta y tira desde la línea de 6,75, ha lanzado un mensaje de humildad. Y de trabajo, de mucho trabajo. Tiene Alocén bien aprendida una máxima del deporte profesional que dice que lo difícil no es llegar, sino mantenerse. "Es importante tener los pies en el suelo. Por muchos buenos partidos que hagas esto es muy largo. Tengo 18 años y ojalá me quede mucha carrera. Ahora da igual hacer buenos partidos, malos, regulares… Lo importante es el trabajo, el día a día. Hay muchos jugadores que han debutado, han jugado partidos y luego se han perdido por el camino", ha subrayado, consciente de que su mayor reto, quizá, comience ahora.

En su discurso, en su mesura, se dejan notar los consejos y las palabras de los más veteranos del vestuario del Tecnyconta Zaragoza (Fran Vázquez, Nacho Martín, McCalebb...), referentes para el zaragozano dentro y fuera de la cancha. "Son jugadores que siempre te ayudan y te echan una mano cuando estás más perdido. Te aconsejan y sabes que van a estar ahí. Y no solo dentro de la pista, también fuera. Es una suerte tenerlos porque son jugadores con una carrera muy exitosa y ojalá pueda seguir sus pasos y acabar como ellos o más", ha comentado agradecido y ambicioso con su porvenir.

Y, ¿cómo está viendo su adaptación, tan joven, a la ACB? "Al principio es un poco más complicado jugar con soltura y estás más cortado. Pero eso se gana con el paso de los partidos, jugando, teniendo minutos. En el día a día estoy trabajando mi tiro, mi físico, la defensa…", ha respondido Alocén, que debutó en la Liga Endesa frente al Real Madrid con 15 años y 10 meses el 30 de octubre del 2016. Desde entonces, ya ha participado en 19 encuentros en la ACB. "Es una liga muy fuerte, la que más de Europa. Cualquier equipo puede ganar a cualquiera. Hay jugadores con talento pero también físico y si no estás a ese nivel te sacan de la pista. Es un salto muy grande de la EBA o la Júnior pero hay que afrontarlo con más trabajo que nunca", ha agregado sobre su aclimatación a la máxima categoría.

¿Y su mejor momento? "El mejor momento en pista para mí fue el partido contra Joventut. Hicimos un gran encuentro y a nivel individual me salió un gran partido -15 puntos, 3 asistencias y 19 de valoración-. También el triunfo en Tenerife con el último triple de Stan", ha rememorado. Sobre su rol en el equipo, Alocén ha explicado lo que le pide el entrenador, Porfirio Fisac. "Cuando Porfi me mete en pista es para cambiar el ritmo del partido. Soy un chico joven y es mi juego. Me gusta correr e intentar jugar rápido. Pero si me pide en otro momento otra cosa diferente, la haré. Me siento muy cómodo con lo que me está pidiendo", ha dicho.

También ha repasado el joven talento aragonés el presente inmediato del equipo, que pasa por un reto de máxima exigencia: ganar este domingo en la pista del Real Madrid para seguir opositando a la Copa del Rey. "Hay posibilidades de meternos en la Copa así que seguiremos peleando. Vamos a ir a Madrid a intentar ganar el partido", ha remarcado con ambición. Aun así, ha admitido que "es complicado ganar al Real Madrid porque es uno de los grandes de Europa, si no el más grande. Cuando intentas parar a un jugador te sale otro con unas características diferentes. Hay que hacer las cosas muy bien e incluso haciéndolas muy bien te pueden ganar un partido porque es uno de los mejores equipos. Nosotros vamos a ir a por todas, al cien por cien".

Por último, Alocén ha tenido palabras de agradecimiento para la afición rojilla y para el proyecto de cantera del club. Sobre el "cariño" de la afición, ha reconocido que "sabiendo que los tienes detrás, es mucho más fácil atacar, defender, correr, dar un pase o pasar un bloqueo. Para mí, que llevo toda la vida en el Basket Zaragoza, es muy bonito pasar de estar en la grada a estar en la pista y que te aplaudan y te empujen". Y, sobre el proyecto de cantera del club, el aragonés ha alabado el trabajo de la estructura formativa de la entidad. "Es para estar orgullosos. Desde el club se están haciendo las cosas muy bien en cuanto a cantera. Es algo que se está perdiendo en el baloncesto en los últimos años pero el club no se está precipitando con ningún jugador. Se están haciendo las cosas bien con el equipo EBA, entrenando con el primer equipo muchos días y esta es la línea a seguir. Van a salir muchos buenos jugadores de la cantera del Zaragoza", ha augurado.