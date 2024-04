Resumen de Benjamín Preferente: Un gol de David con un tiro desde fuera del área le da la victoria al Oliver en Valdefierro

Partido áspero, muy físico, de mucho contacto, faltas, parones para recibir asistencia los chicos que quedaron tocados, con incontables protestas desde la zona del público….ese fue el combinado que hubo que digerir en Valdefierro entre los locales y el Oliver. Mucha igualdad en los compases iniciales, hasta que los ayer amarillos tuvieron un buen tramo de juego en el que llegó el gol. Antes de él, Enzo Viñal lanzó alto y el meta Hugo hizo un paradón con el pie a Abdul. No estuvo nada mal el único tanto, el logrado por David, con un duro derechazo desde fuera del área. Para los azules, en la última jugada del primer tiempo, Beisti mandó una falta por encima de la portería. Pocas llegadas también en la segunda mitad, en la que tuvo el Oliver hacer el segundo varias veces, sobre todo en un cabezazo de Enzo Viñal tras un saque de esquina que el meta local logró atajar en dos tiempos. Rondó el Valdefierro el área azulgrana al final, pero no pudo acertar en alguna jugada con la que haber logrado la igualada.

Nueva goleada del Stadium Casablanca al Huracán, en un partido que quedó resuelto una vez hicieron los verdes su primer tanto. A partir de ahí, muy fácil todo. Pudieron anotar un gol los chicos de María de Huerva, que aunque en la primera vuelta compitieron bien ante el Stadium, en el campo de ellos ya no les pudieron hacer frente.

Evitó sorpresas desagradables el Santo Domingo Juventud, que salió advertido de lo que le sucedió en el terreno del Huracán, donde cosecharon una sorprendente derrota. Visitaron ayer a Los Molinos, al que únicamente dieron opción en el primer periodo. Tras él, fueron cayendo los goles con el paso de los minutos.

Semana de seis puntos para el Balsas con dos triunfos logrados con el mismo tanteador (2-1) y de la misma manera, teniendo que remontar el gol de su rival, entre semana el Cristo Rey y este sábado el Delicias. Dos partidos saldados de la mejor manera posible, que hace que se acerquen a cuatro puntos de la octava plaza.

Sorprendió el Hernán Cortés al Stadium Venecia. No es muy habitual esta temporada que los equipos de la parte baja puedan con los que ocupan la zona alta, pero esta vez lo hicieron posible los chicos del García Traid. Se fueron al descanso con ventaja los de Torrero, pero un regreso al juego muy intenso de los de casa, premiado también con goles, les acercó a sumar tres puntos más a pesar que el Venecia recortó distancias en el último minuto.

El Amistad amplió “virtualmente” su distancia con el Montecarlo de tres a seis puntos, debido a que los rojillos aplazaron el encuentro que debía enfrentarles este sábado en el Parque Deportivo Ebro al Racing Club Zaragoza tras solicitud de éstos. Un partido que era muy atractivo, con un Racing en un buen momento, pero que habrá que esperar para verlo hasta el domingo 12 de mayo, si no hay modificación horaria. Ellos no pasaron los agobios de la primera vuelta, donde en el campo del Ebro les costó bastante sacar adelante el compromiso, algo que ayer no sucedió, con la enésima goleada de los chicos de Raúl Gimeno. Por cierto, vayan haciendo hueco en sus agendas porque la semana que viene va a tener el mejor broche posible. Por las comuniones, que pronto van a mover en cascada como habitualmente el calendario de las últimas jornadas, se va a adelantar a la mañana del domingo 28, el partido de los partidos, el que va a decidir casi seguro el futuro de la competición, el Amistad-Montecarlo de la segunda vuelta, en San Pantaleón. Un partidazo para no perdérselo.

Retornó al camino victorioso el Cuarte. Después de dar la cara en la medida que es posible hacerlo ante el líder. Rendían visita a un Cristo Rey que no pudo aprovechar ninguna de sus dos opciones de la semana. Cayeron por la mínima entre semana en una tarde marcada por el cierzo en el Picarral y ayer pasó lo mismo ante el Cuarte en un partido de tremenda exigencia, en el que los visitantes abrieron pronto la cuenta a su favor, manteniendo, además, la portería a cero.

FICHAS TÉCNICAS, RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN:

STADIUM CASABLANCA 8-1 HURACÁN

Stadium Casablanca: Alberto, Ian, Unai, Perales, Guillermo, Bruno, Sergio y Samuel. También jugaron: Iker (ps), Belenguer e Ismael.

Huracán: Hugo, Mateo, Alquézar, Navarro, Martínez, Beltrán, Cabrera y Aventín. También jugaron: Álex y Lucas.

Goles: 1-0, min. 10: Guillermo. 2-0, min. 11: Sergio. 3-0, min. 16: Ian. 4-0, min. 23: Ismael. 5-0, min. 30: Perales. 6-0, min. 31: Guillermo. 7-0, min. 32: Guillermo. 8-0, min. 36: Bruno. 8-1, min. 42: Álex.

Árbitro: Dalmau Alejandre.

VALDEFIERRO 0-1 OLIVER

Valdefierro: Hugo, Silvio, Joel, Óliver, Beisti, Marcos, Iago y Viscasillas. También jugaron: Lucca, Ainoza y Plaza.

Oliver: Escribano, Nicolás, Corchero, Enzo Viñal, Abdul, Gael, Carlos y Álvaro. También jugaron: Óliver (ps), Enzo Sierra, David, Jorge y Hugo.

Goles: 0-1, min. 15: David.

Árbitro: Cuello Santana.

LOS MOLINOS 0-7 SANTO DOMINGO JUVENTUD

Los Molinos: Guillermo, Gonzalvo, Fernández, Miral, Eloy, Rubén, Barcelona y Revuelta. También jugaron: Tiestos, Rodilla y Ruberte.

Santo Domingo Juventud: Pablo, Nicolescu, Erick, Diallo, Felipe, Lizer, Mateo y Enzo. También jugaron: Sambou y Cheik.

Goles: 0-1, min. 9: Diallo. 0-2, min. 25: Lizer. 0-3, min. 28: Nicolescu. 0-4, min. 30: Tiestos, en propia puerta. 0-5, min. 35: Sambou. 0-6, min. 37: Lizer. 0-7, min. 47: Diallo.

Árbitro: Lanzán Fábregas.

HERNÁN CORTÉS 3-2 STADIUM VENECIA

Hernán Cortés: Leo, Hugo, Miguel, Nicolás, Sevil, Giménez, Martín y Darius. También jugaron: Fernando, Jaime y Daniel.

Stadium Venecia: David, Antonio, Manuel, Lucas, Jorge, Villuendas, Sergio y Nicolás. También jugaron: Guillermo (ps), Marco, Marqués y Unai.

Goles: 0-1, min. 18: Manuel. 1-1, min. 29: Jaime. 2-1, min. 39: Darius. 3-1, min. 44: Miguel. 3-2, min. 50: Jorge.

Árbitro: Lallemand Marín.

DELICIAS 1-2 BALSAS PICARRAL

Delicias: Asensio, Gabriel, Gueye, Kevin, Mainor, Pinilla, Solanas y Sami. También jugaron: Castro, Oyono y Alexander.

Balsas Picarral: Yago, Tomás, De la Torre, Vargas, Yassin, Gascón, Thiago e Ibra. También jugaron: Kenai (ps) y Fernando.

Goles: 1-0, min. 11: Sami. 1-1, min. 16: Thiago. 1-2, min. 31: Yassin.

Árbitro: Cruz Marín.

AMISTAD 10-0 EBRO

Amistad: Diego, Ferrán, Ziyad, Óliver, Romeo, Julio, Jorge y Rillo. También jugaron: Armin, Barriendos e Ismael.

Ebro: Gael, Losilla, Mario, Amine, Adrián, Óliver, Iván y Lucas. También jugaron: Herraiz, Abderahim, Yaniss y Sancho.

Goles: 1-0, min. 5: Óliver. 2-0, min. 12: Julio. 3-0, min. 18: Armin. 4-0, min. 26: Jorge. 5-0, min. 29: Óliver. 6-0, min. 32: Romeo. 7-0, min. 38: Barriendos. 8-0, min. 42: Óliver. 9-0, min. 44: Rillo. 10-0, min. 49: Barriendos.

Árbitro: Hernández Lorente.

CRISTO REY 0-4 CUARTE

Cristo Rey: Conrado, Alberto, Diego, Darío, Christian, Guillermo, Acher y Used. También jugaron: Monzón, Mateo, Diarra y Marcos.

Cuarte: Víctor, Fran, Manuel, Lucas, Marco, Cardoso, Izan y Luca. También jugaron: Mallor, Mateo y Nazar.

Goles: 0-1, min. 2: Cardoso. 0-2, min. 11: Cardoso. 0-3, min. 22: Nazar. 0-4, min. 42: Cardoso.

Árbitro: Samaca Méndez.

RACING CLUB ZARAGOZA - MONTECARLO (Se jugará el 12 de mayo a las 9.30)

CLASIFICACIÓN:

1º Amistad 75 puntos

2º Montecarlo 69 puntos (1 partido menos)

3º Oliver 55 puntos

4º Stadium Casablanca 54 puntos

5º Racing Club Zaragoza 48 puntos (1 partido menos)

6º Cuarte 45 puntos

7º Stadium Venecia 43 puntos

8º Valdefierro 38 puntos

9º Santo Domingo Juventud 36 puntos

10º Balsas Picarral 34 puntos

11º Delicias 23 puntos

12º Hernán Cortés 22 puntos

13º Ebro 18 puntos

14º Cristo Rey 14 puntos

15º Los Molinos 4 puntos

16º Huracán 3 puntos