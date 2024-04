El Tarazona deja escapar dos puntos en Majadahonda

La SD Tarazona dejó escapar dos puntos en el Cerro del Espino con su empate a 0 ante el Rayo Majadahonda. Un encuentro en el que contó con ventaja numérica durante casi media hora de juego, y pese a tener numerosas ocasiones, no consiguió llevarse el premio mayor. De esta manera, deberán seguir remando para amarrar la permanencia en las cinco jornadas restantes.

El Tarazona salió en tromba con dos oportunidades muy claras en los primeros quince minutos de encuentro, con un claro protagonista: Dani Martín. El joven guardameta detuvo en dos tiempos un remate potente de Liberto detuvo en dos tiempos. A su vez, Trilles remató alto de cabeza una falta servida por Guiu. Poco después, fue Keita quien realizó un acrobático remate ante el que Dani Martín intervino para estirar su brazo derecho y despejar a córner.

El conjunto de ‘Molo’ siguió llevando la iniciativa y en el 24’ Borja San Emeterio introdujo en el área una acción de máximo peligro a la que no llegó nadie. Acto seguido, fue Mounir quien disparó desde fuera del área en un balón que se marchó fuera de entre los tres palos. En el 32’, dio la réplica Sergio Navarro, en una gran internada del extremo del Rayo en el área, pero en la que le faltó sentirse acompañado.

El Rayo Majadahonda entró con mayor intensidad en la segunda parte, aunque sin llegar a concretar en un centro raso lateral ante el que estuvo muy atento Carrasco. En el 60’, Mounir provocó una falta al borde del área, que lanzó Álex Gil con un derechazo que se fue rozando el palo de Dani Martín.

Enri intentó el gol de la temporada con un remate de chilena desde la altura del punto de penalti que se fue a la derecha de la meta de Carrasco. En el 66’, el choque se le puso muy de cara para el Tarazona, después de que Ro Abajas viera la segunda cartulina amarilla por un golpe con la mano izquierda sobre la cara de San Emeterio. Cierto es que la acción fue algo rigurosa, dado que el jugador local se encontraba mirando hacia arriba para captar un balón aéreo servido por Dani Martín.

Con ventaja numérica, las ocasiones se sucedían para los pupilos de ‘Molo’, en lo que fue un auténtico monólogo visitante. Un remate de Areso al capturar un rechace desde la frontal se marchó alto. Lo mismo con un lanzamiento de Alonso que se perdió por línea de fondo. Otro buen servicio de Guiu estuvo a punto de engancharlo Mounir. No obstante, la más clara fue en el 86’. Borja San Emeterio, desde el interior del área le sirvió un pase a placer a Manu Pedreño quien, con todo a favor, no se esperaba encontrarse tan sólo y terminó rematando sin fuerza a las manos de Dani Martín. Pese a que hubo cuatro minutos de tiempo añadido, no fue suficiente y el Tarazona se tuvo que conformar con un amargo empate.

FICHA TÉCNICA

Rayo Majadahonda: Martín, Ro, Días, Hermoso, Camacho (Cortés, 76), Reguera, Arnedo (Nakai, 76), García (Expósito, 62), Fernández, Navarro y Enri (Ceballos, 68).

SD Tarazona: Carrasco, Kortázar, Pedreño, Trilles, Mounir, Gil (Alonso, 62), Keita, Borja, Beltrán (Cubillas, 71), Guiu (Fer Cano, 83) y Dieste (Areso, 71).

Árbitro: Ávalos Martos. Amonestó a Camacho, Fernández, Expósito; Gil y Guiu. Expulsó con doble amarilla a Ro en el 67’.