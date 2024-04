El Tarazona alarga su racha y suma ante el Nástic de Tarragona su cuarta victoria consecutiva

El Tarazona lo volvió a hacer. Victoria de mérito, no solamente por el rival, el Nástic de Tarragona, que es un claro candidato al ascenso, sino porque ya son cuatro las victorias consecutivas. Doce de doce para un Tarazona que escapa de la zona de descenso, que ya queda a cinco puntos de distancia. Esta vez, además, ganó siendo muy superior a su rival, con un juego basado en una férrea línea defensiva que no permitió casi ningún acercamiento peligroso del Nástic. Además del tanto de Liberto que supuso la victoria, el Tarazona también podría haber sentenciado antes en caso de haber estado más acertado de cara a portería. Mucho mérito para el equipo dirigido por Molo, que parece haber dado con la tecla para que la máquina funcione a la perfección.

El partido dio inicio con un Tarazona superior y buscando la portería rival desde el primer minuto. Guiu avisó en el 4’ con un remate de cabeza que atrapó sin mayores problemas el meta rival. Mounir disparó raso desde fuera del área poco después, sin éxito. El Nástic buscaba juego directo pero se encontró en todo momento a una línea defensiva sin fisuras por parte del conjunto turiasonense. La última ocasión de la primera parte fue doble. Primero, con un centro muy peligroso de San Emeterio desde la banda derecha que no encontró rematador. Keita disparó desde la frontal ya en los últimos minutos pero no acertó. La escuadra local reclamó un posible penalti por manos dentro del área del Nástic en una de las últimas jugadas de la primera parte, pero el colegiado no consideró señalar la pena máxima. Ambos equipos marcharon camino de vestuarios con el resultado inicial.

La segunda parte comenzó con el Tarazona de nuevo muy superior a su rival. En los primeros 5 minutos disfrutaron de dos ocasiones para ponerse por delante, una de ellas muy clara. Liberto disparó centrado pero rechazó Varo, y la jugada siguiente Guiu pudo adelantar a su equipo con un remate de cabeza que no encontró portería por muy poco. Avisaba el Tarazona, que no falló poco después. Tras una jugada de dos toques, Liberto cazó un centro raso al área para adelantarse al defensa y perforar la escuadra de la portería de Varo. El Tarazona aprovechaba de esta manera su superioridad inicial. Los minutos fueron avanzando con un Tarazona muy serio que mantuvo la intensidad y la seriedad defensiva. Estaba más cerca el segundo tanto del Tarazona que el empate. El carrusel de cambios por parte de ambos equipos aportaron frescura, y el Nástic comenzó a lanzarse al ataque en busca de la igualada. La defensa del Tarazona se mostraba implacable y el Nástic optó por buscar el juego directo y hacer daño a balón parado. Generaron peligro con algún centro al área pero no llegaron a tener ninguna ocasión clara para empatar. Al final, victoria para el Tarazona, muy celebrada también por una afición que llenó el Municipal y que festejó con su equipo la brillante racha de juego y resultados que están mostrando en las últimas jornadas.

Ficha técnica:

Tarazona: Salvi, San Emeterio, Trilles (Kortazar, 90), Keita, Cubillas, Álex Gil (Fer Cano, 78), Amoah, Mounir, Pedreño, Guiu (Areso, 78) y Liberto (Guille Alonso, 63).

Gimnastic: Varo, Trigueros, Nacho, Gorostidi, Montalvo (Godoy, 80), Marc Fernández (Santamaría, 59), Mula (Andy, 59), Pablo Fernández, Tirlea (Mario, 80), Joan Oriol y Jardí.

Goles: 1-0, min. 52: Liberto.

Árbitro: Román Román. Amonestó a Cubillas, Amoah, Salvi; Trigueros, Nacho y Godoy.