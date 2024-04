Todas las crónicas del grupo 2 de Regional Preferente: El Mallén gana por la mínima ante el Cella

MALLÉN 1-0 CELLA

Mallén: Ortiz, Lainez, Pamplona, Marco, Roncal, Yenter, Navales, Urbez, Espeleta (Pascual, 85), Lahuerta (Luis, 80) e Ibáñez.

Cella: Luis, David, Adrián, Fernando, Raúl (Ismael, 63), Julio, Gascón (Hernández, 56), Navarrete, Carlos (Fuertes, 77), Javier y Marcos (Royo, 63).

Goles: 1-0, min. 61: Yenter.

Árbitro: Fuentes Suils. Amonestó a Yenter, Roncal, Pamplona; a Cercos y Hernández.

Comentario: El Mallén se llevó los tres puntos en casa ante el Cella en un enfrentamiento que se decidió con un gol de Yenter tras el descanso. En la primera mitad, el Mallén fue creciendo con los minutos y generó ocasiones constantes con la firma de Espeleta, Yester y Navales. En la segunda parte la tónica general se mantuvo y el Cella dispuso de una falta en la frontal, aunque los de Cortés se pusieron por delante en una jugada que Pedro centró y Barrios aprovechó un rechace. El gol hizo que los locales se replegaron aunque en la recta final de nuevo tuvieron recurrentes ocasiones saque finalmente no entraron.

CHIPRANA 0-0 MAGALLÓN

Chiprana: Leyk, Raúl (J. Ignacio Piazuelo, 80), Moreno (Faci, 70), Pablo Piazuelo, Vidal, Martín (Valls, 80), Moha (El Fellah, 53), Eko, Poblador (Piquer, 53), Nicolás y Daniel Catalán.

Magallón: Peña, Adrián Aznar, Aitor, Aibar (Rubio, 83), Saúl (Roy, 66), Lasauca, Segura, Jorge Aznar, Pablo Aznar, Gimeno y López.

Árbitro: Jelti Salmi. Amonestó a Poblador; a Lasauca y Jorge Aznar.

Comentario: Reparto de puntos entre el Chiprana y el Magallón en un partido donde ninguno de los dos logró ver portería. Escasas ocasiones en el primer tiempo, donde las defensas se impusieron a los delanteros. El Magallón estuvo bien posicionado ante la posesión constante de los de Cardona. En la segunda parte, el Chiprana dio un paso adelante y tuvo varios acercamientos claros en un saque de esquina y en un centro lateral que derivó en un rechace que no se aprovechó. Finalmente el electrónico no se movió.

MORÉS 1-3 ATLÉTICO CARIÑENA

Morés: César, Molina (Rafael, 63), Pardo, Cristian, Serrano (Alamán, 63), Osorio, Ballester, Torcal, Hugo, Zapata (Marvin, 46) y Agorreta (Adrián Arenaz, 63).

At. Cariñena: Franco, Andrés, Guti, Begue, Lorente (Nassim, 73), Valios (Fabré, 86), Miñana (Latorre, 89), Chabier, Burriel, Muñoz (Begue, 73) y Pardo.

Goles: 0-1, min. 22: Pardo. 0-2, min. 26: Pardo. 0-3, min. 56: Valios, de penalti. 1-3, min. 60: Ballester, de penalti.

Árbitro: Mohammed Makoudi. Amonestó a Pardo, Ballester; a Valios, Begue y Nassim.

Comentario: Buena victoria a domicilio del Atlético Cariñena ante el Morés, dominando a su rival durante todo el partido. Se pudo adelantar el Morés en la primera jugada del partido, después de un buen balón a la espalda de la defensa del Atlético Cariñena que plantó a Agorreta en un mano a mano que mandó fuera. Partido muy disputado, con mucho centrocampismo y sin un dominador claro. Pero el que abrió la lata fue Pardo, uno de los grandes protagonistas del partido, tras cabecear un buen centro al segundo palo a la salida de un córner. Poco después, de nuevo Pardo duplicó la ventaja de su equipo, tras coger la espalda de la zaga del Morés y resolver ante el portero local. Tras el paso por vestuarios intentó el Morés recortar distancias y tuvo Agorreta otro mano a mano en el que tampoco tuvo la fortuna para materializarlo. Seguidamente, el colegiado señaló la pena máxima favorable al Atlético Cariñena, que convirtió Valios para dejar prácticamente encarrilada la victoria para su equipo. Poco después el colegiado volvió a señalar penalti, pero esta vez en el área contraria. Anotó Ballester el gol del conjunto local que solo sirvió para maquillar una clara victoria del Atlético Cariñena.

FLETA 1-2 SAN JOSÉ

Fleta: Márquez, Darío, Jorge (Fermoselle, 60), Berbegal, Aarón (Condori, 60), Aróstegui (Aranda, 7), Vieux, Said, Sorinas, Andrés (Casanova, 69) y Navaridas (Vitaller, 69).

San José: Vargas, Alejandro, Manjón (Gómez, 69), Richi, Daniel (Ceperuelo, 69), Barbero, Pablo, Diloy, Óscar, Suárez (García, 46) y Nana (Amponsem, 55).

Goles: 0-1, min. 53: Diloy. 0-2, min. 74: Gómez. 1-2, min. 81: Darío, de penalti.

Árbitro: Balongo Arroyo. Amonestó a los visitantes Suárez y Amponsem.

Comentario: El derbi de San José cayó del lado de los visitantes gracias a dos acciones a balón parado. Notable primera parte del Fleta que dispuso de las ocasiones más claras para adelantarse pero Vargas estuvo espléndido e impidió el gol del Fleta. En la segunda parte el calor fue mermando a los dos equipos pero el San José salió más entonado. Diloy y Barbero aparecieron con mayor frecuencia y el Fleta atrás empezó a sufrir en algunas indecisiones. Tras una falta lateral Diloy hizo el primero en un remate a bocajarro. El segundo gol azulón llegó poco después en un saque de banda donde la zaga local fue muy permisiva y Gómez con un disparo potente anotaba el segundo. Recortó distancias el Fleta en un claro penalti sobre Vieux que Darío convirtió con seguridad. El Fleta lo intentó hasta el final pero no tuvo premio. El San José tiró de experiencia para sumar los tres puntos.

VILLA DE ALAGÓN 0-6 ATLÉTICO CALATAYUD

Villa Alagón: Rodrigo, Sánchez, Quílez, Sofi, Pueyo, Ferriz (Cortés, 68), Ramsés (Ruiz, 46), Herrero, Cepeda, Andrés y Ndiaye (Marco, 85).

At. Calatayud: Mayo, César, Palacios, Lahoz, Sebastián (Javi, 82) , Hernández, Panocha (Diego, 64), Bernal, Bombín, Lorente (Escanero, 46) y Sergio García (Adrián Pérez, 73).

Goles: 0-1, min. 21: Sebastián. 0-2, min. 32: Panocha. 0-3, min. 39: Hernández. 0-4, min. 58: Escanero. 0-5, min. 82: Adrián Pérez. 0-6, min. 88: Escanero.

Árbitro: Reda Rammah. Amonestó a Cepeda y Sergio García.

Comentario: Victoria del Calatayud en el campo del Villa de Alagón en un enfrentamiento que mostró la superioridad visitante. Tras varias ocasiones no transformadas, Sebastián aprovechó una jugada por la banda para poner el primero. Panocha amplió diferencias tras una jugada combinada y Sergio Hernández dejó el partido más que sentenciado con un gol tras una acción por la banda. En la segunda parte continuó el dominio visitante, que ampliaron la renta con dos goles de Escanero y otro de Pérez.

ATLÉTICO TERUEL 2-1 MEQUINENZA

At. Teruel: Rivas, Úbeda (Alegre, 74), Marc (Sánchez, 74), Álex, Raúl (Oroel, 56), Christian, Víctor (Andrés, 64), Enrique Ferrer, Morales (Smaali, 64), Lorien y Marco.

Mequinenza: Djiby, Anass, Aldabo, Cabistañ (Álvaro, 74), Julen (Brahim, 69), Colman (Herrera, 61), Roca, Yaya, Oprea, Steguerr (Álex, 74) y Diakite.

Goles: 1-0, min. 70: Christian. 2-0, min. 73: Christian, de penalti. 2-1, min. 87: Herrera.

Árbitro: Albano Gota. Amonestó al visitante Oprea.

Comentario: Victoria del Teruel ante el Mequinenza en un partido donde en la primera mitad las defensas estuvieron más acertadas que los jugadores de ataque. Ya en la segunda mitad, el partido fue adquiriendo una mayor verticalidad y comenzaron a aparecer espacios en las defensas de ambos, lo que aprovecharon para generar más peligro. Christian puso por delante a los turolenses y, tres minutos después, desde los once metros puso el segundo. El Mequinenza no se dio por vencido y se metió en la lucha por los puntos con el gol de Herrera, aunque el electrónico ya no se movió.

ANDORRA 2-1 ALCAÑIZ

Andorra: Ricón, Villanueva, Domingo, Guía (Cubero, 69), Blasco, Ginés (Montañés, 42), Fernández (Pescador, 69), Miranda (Mombiela, 89), Tadili, Jaime y Moha (Riola, 89).

Alcañiz: Popescu, Jalal, Pueyo, Escuin (Bonfill, 77), Urrios (Muniesa, 80), Bruno, Guillén (Leiva, 67), Lacueva, Blasco (Martín, 86), Cardiel y Llombart.

Goles: 0-1, min. 18: Llombart. 1-1, min. 37: Miranda. 2-1, min. 53: Villanueva.

Árbitro: Álvarez Abadías. Amonestó a Cubero, Miranda, Fernández, Pescador; a Llombart, Cardiel, Urrios y Pueyo. Expulsó por roja directa al visitante Escuin (89’).

Comentario: El líder sigue imparable. Victoria clave del Andorra para encarar la recta final con una cómoda renta y todo ante un rival de la zona privilegiada de la tabla. Arrancó el enfrentamiento igualado, con los locales siendo superiores y generando dos ocasiones claras. Sin embargo, el cuadro alcañizano se adelantó en una falta lateral. Los de Carlos Gil supieron reaccionar y en un robo en la salida del balón rival pusieron el empate. Tras el descanso, las ocasiones fueron numerosas para ambos, aunque los locales dieron más sensación de peligro, lo que se vio reflejado en el segundo gol, tras un rechace que los del Endeiza no desperdiciaron y con un tiro cruzado de Villanueva, pudieron llevarse los tres puntos gracias a la buena labor colectiva en la recta final.

LA ALMUNIA 3-1 ESCALERILLAS

La Almunia: Lorente, Guillén, Héctor (Susoho, 82), Múzquiz, Romanos (Gil, 57), Clavero (Posso, 53), Embid, Moha (Izan, 57), Trejo (Guillén, 82), Andrés y Ciriano.

Escalerillas: Moriano, Lander, Ballestero (Pellejero, 46), Campos, González (Jorge, 70), Berrogain, García, Gilson (Samuel, 46), Martín, Borja (Pina, 56) y Gracia (Fron, 62).

Goles: 1-0, min. 7: Moha. 2-0, min. 36: Embid. 3-0, min. 52: Moha. 3-1, min. 60: Múzquiz, en propia meta.

Árbitro: Oliván Oliva. Amonestó a Clavero, Guillén, Posso; a Moriano, Ballestero, Borja, Gracia, Martín y Samuel.

Comentario: Victoria merecida de La Almunia que supo aprovechar los errores defensivos del Escalerillas. Se adelantó al poco de comenzar el encuentro La Almunia tras un error de la zaga del Escalerillas, gol polémico ya que antes de entrar el balón golpeó en los dos postes y para más de uno hubo dudas de si el balón había entrado completamente. Tuvo otra ocasión el conjunto local, con un disparo que se marchó por encima del larguero, y en la siguiente jugada de nuevo otro error de la defensa del Escalerillas dejó mano a mano a Embid con el portero, al que batió con un chut al palo corto. A pesar del marcador, el Escalerillas disfrutó de sus mejores minutos en el partido, y hasta el descanso, generó mucho peligro a su rival. Al poco de volver de vestuarios, llegó el tercero de La Almunia, falta de contundencia de la zaga visitante que dejó solo a Moha que remató a placer. Dio un paso adelante el Escalerillas que intentó recortar distancias en el marcador, y lo consiguió a la salida de un córner, en un balón que Muzquiz se acabó metiendo en su propia portería. No se vino abajo el Escalerillas que siguió poniendo de su parte pero sin premio

QUINTO 1-1 CASETAS

Quinto: Mallor, Adriel (Aarón, 89), Garrido, Isaac, París, Pérez (Úbeda, 67), Ostariz, Gonzalo (Urmeneta, 89), Abenia, Gómez (Usón, 77) y Cabrera.

Casetas: Ortí, Abad (Gracia, 65), Perales (Elipe, 65), Arroyave, Molina, Fernández, Marín (Lambán, 65), Izquierdo, Mballo (Moreno, 56), Da Costa y Piñero (Valero, 46).

Goles: 1-0, min. 40: Gómez. 1-1, min. 73: Lambán.

Árbitro: Fle Usón. Amonestó a Gómez, Abenia; a Valero, Arroyave, Molina, Moreno, Fernández y Lambán.

Comentario: El Quinto se repartió los puntos con el Casetas en un partido muy disputado e igualado donde los dos equipos fueron a por la victoria. En la primera mitad el Quinto estuvo asentado sobre el césped, por lo que fue el primero en ponerse por delante poco antes de llegar al descanso. En la segunda parte, el Casetas mostró una buena versión en ataque e intentó sacar al menos un empate, que llegó en el 73’. En la recta final el partido siguió abierto por la igualdad en el electrónico, aunque ya no se movió pese a los intentos rivales.