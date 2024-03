El Tarazona iguala sin goles en Fuenlabrada en un partido de pocas ocasiones de los dos

Sumó un punto el Tarazona tras una igualada sin goles, que debe servir de utilidad antes de acabar el mes de marzo con dos partidos claves en el Municipal, ante Ponferradina y Celta Fortuna respectivamente. Resultado justo en un choque de contadísimas aproximaciones peligrosas.

Regresaron los del Moncayo a la Comunidad de Madrid, no muy lejos de Navalcarnero, donde la pasada temporada consiguieron el ascenso a Primera Federación. Esta vez tocó visitar el estadio Fernando Torres de Fuenlabrada para buscar romper la mala racha de ocho semanas consecutivas sin vencer, por la que los turiasonenses han vuelto a instalarse en la zona de descenso. No fueron nada malas las señales que transmitieron los pupilos de Molo durante el primer tramo del encuentro, combinando con fluidez y obteniendo varios saques de esquina a su favor, en el que en uno de ellos, tras una prolongación, no llegó a rematar Dieste a pesar de lanzarse con todo en busca del esférico.

El cuarto de hora siguiente perdió brillantez. Ninguno de los contendientes logró hilvanar jugadas de mérito y el partido se fue afeando bastante hasta que en el 33´ los rojillos dispusieron de la mejor ocasión del primer periodo para haberse puesto por delante, en un robo por el costado izquierdo de Mounir, que centró con potencia al segundo palo, donde apareció San Emeterio, para cabecear un poco molestado por un defensor, pero con la suficiente fuerza para que Belman, hijo del ex portero del mismo apellido del Real Zaragoza de la época de los 90, sacase una mano salvadora a quemarropa para salvar a los suyos de haber encajado. Un Fuenlabrada prácticamente inédito en ataque hasta cerca de la finalización cuando un chut alto de Raúl, que ni tan siquiera llegó a probar a un Salvi que vivió casi como si fuese un espectador más.

Minutos de sufrimiento para el Tarazona al inicio de la segunda mitad. El equipo fuenlabreño continuó donde lo había dejado con anterioridad y su futbolista más incisivo y peligroso, Sergio Benito, dispuso de una doble llegada, primero taponada por la zaga y un poco después en un peligroso tiro que buscó la escuadra, pero se interpuso Salvi para acertar de pleno en la primera jugada en la que fue seriamente requerido.

Necesitaba el Tarazona llegar al arco de los del sur de Madrid para quitarse el dominio de encima. Lo logró con un duro pelotazo de Pedreño desde la frontal, que embolsó con seguridad Belman. Recuperaron el tono los de Molo, con un centro-chut de Carlos Javier que a punto estuvo de sorprender y entrar por la escuadra. A cinco minutos de la finalización, Mounir empaló mal con su pierna buena, la zurda en un remate franco para él, y la última ocasión para haber roto el inamovible 0-0, la tuvo Guiu en una internada por banda, que remató de manera defectuosa cuando iba a encarar al cancerbero.

Ficha técnica:

Fuenlabrada: Belman, Sotillos, Lama, Raúl (Vigaray, 88), Cristóbal, Buer (Durán, 80), Alba, Fer Ruiz, Sergio Benito (De Camargo, 91), Galindo y Samu (Ilies, 88).

Tarazona: Salvi, San Emeterio, Trilles, Dieste (Guiu, 46), Cubillas (Keita, 74), Ramón Bueno (Guille Alonso, 88), Álex Gil (Carlos Javier, 64), Amoah, Mounir, Pedreño y Liberto (Ballo, 74).

Árbitro: Cambronero González. Amonestó a Sotillos, Buer; Dieste y Liberto.