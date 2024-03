Todas las crónicas de Tercera RFEF: El Almudévar, con 10, se impone en Fuentes

FUENTES 0-1 ALMUDÉVAR

Fuentes: Hernández, López (Esteban, 82), Salvador, Casaló, Tobajas, Roche (Axel, 82), Blasco, Goez, Requeno (Asensio, 72), Garín y Rubio (Gayán, 64).

Almudévar: Albero, Ballarín, Elbaile, Velasco, Ainoza (Puente, 89), Conte, Trullén (Veintemilla, 76), Agustín, Lizer, Ros (Lizarbe, 44) y Sánchez (Vera, 89).

Goles: 0-1, min. 56: Ballarín.

Árbitro: Agustín Moreno. Amonestó a Garín, Casaló, Rubio, Tobajas; a Lizarbe. Expulsó por roja directa al local Goez (89’) y por doble amonestación al visitante Agustín (41’).

Comentario: El Almudévar se llevó un trabajado triunfo del campo del Fuentes que le permite seguir aspirando a las posiciones que dan acceso al Play Off tras los resultados de esta jornada. El conjunto local empezó mejor, teniendo en sus botas el control del balón, pero con pases cómodos y sin arriesgar, alejados de la meta de Albero. Por tanto, no se produjeron ocasiones claras, pero el Almudévar llegaba a los envites con una marcha menos de velocidad.

La expulsión de Agustín, jugador del Almudévar, parecía que iba a suponer un mazazo para los visitantes, pero no se dio esa circunstancia. Fue expulsado por doble amarilla. La primera fue algo rigurosa, en una acción en la que tanto Agustín como un jugador del Fuentes cayeron en la disputa de un balón. En la segunda amarilla, poco antes del descanso, Agustín pisó sin mayor intención a otro jugador local, por lo que en el minuto 40, se le puso muy cuesta arriba el encuentro al conjunto oscense. A su vez, Albero salvó al Almudévar en una oportunidad clarísima en transición que tuvo el Fuentes poco antes del descanso.

En la segunda parte, pese a la inferioridad numérica, el Almudévar salió decidido a buscar la victoria y pronto tuvo transiciones vertiginosas. En una de estas acciones, Ballarín culminó con gol una magnífica jugada a la contra de los visitantes. El tanto no hizo sino incrementar la presión de un Almudévar que tuvo otras dos jugadas a la contra que acabaron con un mano a mano de Sánchez. En ambas jugadas, el meta local Hernández estuvo muy acertado para desbaratarlas. Sánchez estuvo escorado a la derecha en la primera acción; y escorado a la izquierda en el segundo mano a mano. En el tiempo de prolongación, Góez fue expulsado con roja directa tras dirigirse al juez de línea. El Fuentes terminó frustrado y el Almudévar se llevó un muy meritorio triunfo.

ATLÉTICO MONZÓN 0-1 HUESCA B

At. Monzón: Ballarín, Carrera, Jérez, Valencia, Teixeira (Álex, 68), Felis, Fernando Arnedillo (Óscar, 73), Simo, Hernán (Sarrablo, 5), Daniel Arnedillo y Rodríguez.

Huesca B: Hórreo, Serban (Santiago, 78), Espinosa, Val (Escario, 65), García, Delgado, Cissé, Torguet, Torra (Val, 78), Armero (Nabil, 75) y Ayman.

Goles: 0-1, min. 43: Armero, de penalti.

Árbitro: Muñoz Yago. Amonestó a Teixeira, Sarrablo, Jérez, Hernán, Valencia; a Nabil. Expulsó por roja directa al local Carrera (81’).

Comentario: Victoria de mucho valor la que consiguió el Huesca B en el feudo del Monzón, donde venció 0-1 tras un partido en el que tuvo que mostrarse muy solvente en la parcela defensiva para evitar cualquier sufrimiento por parte de los locales. No fue un partido cargado de ocasiones para ninguno de los dos equipos. Todo lo contrario, aunque el conjunto entrenado por Ismael Mariani arrancó el duelo como se podía esperar, buscando el dominio de la posesión y haciendo valer su condición de equipo local. A partir de ahí, con un gran Chipi, los montisonenses tuvieron un par de acercamientos a los que les faltó peligro. Todo lo contrario al filial azulgrana, que en su primera llegada tuvo un remate al palo por medio de Ayman a la salida de una falta lateral lanzada por Cisse.

Todo hacía indicar que el encuentro se iría con tablas en el marcador al descanso, pero el Huesca B se encontró con un penalti en el minuto 42 debido a una mano. Armero engañó a Nelson e hizo el gol que le daría los tres puntos a los pupilos de Sebas Martínez. A pesar de ello, el Monzón lo intentó durante toda la segunda mitad, en la que fue el protagonista con las ocasiones más claras a pesar de no encontrar la fortuna para empatar. Lo pelearon y, nuevamente tras una gran jugada individual de Chipi, el Monzón pudo hacer el empate al dejar a Valencia solo ante Hórreo, aunque su disparo no intimidó al meta azulgrana. Debido a una falta sobre Ayman, Carrera fue expulsado y el Monzón jugó los últimos 20 minutos con uno menos, algo que le condicionó y que permitió al Huesca B no sufrir y cortar su mala racha con una victoria de gran valor.

ILLUECA 0-1 EBRO

Illueca: Aure, Mata, Montllor, Gumiel (Marvin, 72), Andreu, Yus, Emilio, Pérez (Marín, 81), Agustín, Villalba y Zakaria.

Ebro: Lite, Saúl, Espiérrez, Muñoz, Bernal (Garrido, 81), Llabrés, Chárlez, Sorbe, Iván, Escolar y Diawara (Martínez, 61).

Goles: 0-1, min. 56: Bernal.

Árbitro: Gómez Afonso. Amonestó a Yus; a Iván, Escolar, Diawara y Muñoz.

Comentario: El Ebro se mantiene a un punto del liderato, merced a su victoria por 0-1 en el campo de un Illueca que vuelve a complicarse la vida y se queda con los mismos puntos que marcan el descenso de categoría. El conjunto de la comarca del Aranda entró con decisión al encuentro y suyas fueron las primeras aproximaciones. Lite estuvo muy atento para anticiparse y atrapar un centro lateral. El Ebro, con el paso de los minutos, fue gozando de mayor posesión e impuso su condición de equipo favorito. Antes del descanso ya tuvo un par de acciones de peligro, con un disparo desviado por muy poco. Al poco de iniciarse la segunda parte, Bernal marcó para el Ebro el que a la postre sería el tanto decisivo para llevarse los tres puntos. El tanto no descolocó al Illueca, que siguió tratando de buscar sus bazas. El choque entró en una fase de imprecisiones y muchas segundas jugadas, donde los locales buscaron el balón aéreo como recurso. El Ebro pudo ampliar la renta en varias ocasiones, pero se toparon con grandes intervenciones de Aure. El Illueca lo intentó hasta el final, aunque no pudieron evitar irse de vacío.

UTRILLAS 0-2 TAMARITE

Utrillas: Láinez, Júdez, Torres (López, 61), Pandiella (Sánchez, 84), Redolar, Alexandre, Tena, Royo, Adán (Ruiz, 72), Casero (Mallor, 72) y Guillermo (Muñoz, 61).

Tamarite: Sorinas, Cervera, Balué, Varilla, Alexis, Raluy, Sales (Roc, 80), Martí (Morillo, 70), Eric (Fauria, 89), Álex (Sola, 80) y Flo (Mamadou, 70).

Goles: 0-1, min. 40: Flo. 0-2, min. 56: Álex.

Árbitro: Suberbiola Zúñiga. Amonestó a Casero; a Varilla, Sales y Sola.

Comentario: Partido entre dos rivales directos y muy próximos en la tabla clasificatoria que finalizó con victoria visitante, y que permite al Tamarite sumar tres puntos importantes para su objetivo y que además supone que supere en la tabla al Utrillas. Buen partido de un Tamarite que fue superior durante los 90 minutos y con dos zarpazos se llevó el partido. Tras unos primeros minutos de igualdad, el Tamarite comenzó a jugar el balón con rapidez y comenzaron a llegar las ocasiones. Flo puso por delante al cuadro local con un disparo desde fuera del área antes del descanso. Tras el paso por vestuarios, el partido siguió con la misma dinámica y Álex puso el segundo tanto en el marcador en el 56’, dejando el partido muy cuesta arriba para los locales. A partir de ese momento el Utrillas buscó un gol para meterse en el partido pero un gran esfuerzo defensivo del conjunto visitante sirvió para mantener la portería a cero y llevarse una merecida victoria tras un gran partido.

BORJA 0-2 CALAMOCHA

Borja: Ortiz, Garrido, Pablo, Raúl (Sanz, 69), Montesinos (Marcos, 57), Taboada (De Pablo, 69), Sánchez (Franco, 76), Abdu (Gea, 76), Da Silva, Solans y Usón.

Calamocha: David, Ian, Cavero, Ruano (Fuertes, 84), Escuín, Marckus, Nieto (Mercadal, 84), Nilton, Fonsi, Pelegrín (Christian, 70) y Adán Pérez.

Goles: 0-1, min. 60: Fonsi. 0-2, min. 70: Christian.

Árbitro: Ramos Larraz. Amonestó a Garrido, Sánchez, Franco; y a Nilton.

Comentario: Dura derrota del Borja en casa frente al Calamocha, donde los turolenses fueron superiores a su rival durante los noventa minutos. En una primera mitad donde no pasó mucho, el Calamocha dio la sensación de peligro constante a la meta del Borja, pero no fue hasta el minuto 60 cuando se adelantaron los visitantes por medio de Fonsi, con un espectacular remate de volea a la salida de un córner para quitar las telarañas de la escuadra de la portería del Borja. El segundo cayó poco después, obra de Christian, tras un centro de Ruano que éste remató en plancha. Aún pudo ampliar su renta el Calamocha, pero el marcador ya no se movió. Victoria de mérito del Calamocha que da un golpe sobre la mesa y es candidato a entrar en play-off.

BINÉFAR 1-1 ÉPILA

Binéfar: Marc, Calvo, Joel (Damián, 65), Álex, Fall, Cesc, Guido (Samitier, 65), Chicho, Vicen (Bernadó, 53), De la Fuente y Arón.

Épila: Aarón, Uche, Rupérez, Rafinha (Lou, 88), Manau, Hamza (Lucio, 70), Monteiro (Ariño, 88), Caro, Tapia, Gómez y Losfablos (Berdún, 76).

Goles: 0-1, min. 7: Rupérez. 1-1, min. 71: Damián.

Árbitro: Lou Ballano. Sin amonestados.

Comentario: El Binéfar arrancó en casa un empate ante un equipo que llegaba con una racha de seis victorias. Resultado justo después de ver el desarrollo del partido, con una parte para cada equipo. En la primera el Épila fue mejor, sobre todo los primeros veinte minutos. Gracias a ese comienzo, en el minuto siete a la salida de un córner Rupérez de cabeza hacía el 0-1. Los visitantes tuvieron alguna ocasión más clara pero entre Marc y la falta de puntería no lograron el segundo. El choque se igualó antes del descanso, con más balón para los locales pero sin frescura en los metros finales. En la segunda mitad el Binéfar fue mejor desde el primer momento. Con el paso de los minutos fue intensificando su dominio y se veía que podía llegar el empate. Y en el minuto 71, balón colgado al área que ha peleado Chicho, el balón ha quedado suelto y ha aparecido Damián para con un gran disparo cruzado enviar el balón al fondo de la red. Fueron los mejores minutos de los de Arcas, y dio la sensación de que podía llegar el segundo, pero el Épila también pudo marcar. Al final los dos dieron por bueno el empate, un resultado justo.

CUARTE 0-0 CASPE

Cuarte: Hidalgo, Pinto, Solbes, Valdés, Lucho (Íñigo, 71), Gassama, Arturo, Isaac (Argente, 82), Martínez, De Sus y Roberto.

Caspe: Máñez, Iván, Karol, Casado (Kun, 63), Rotellar, Barriendos (Gracia Peña, 80), Villaoslada, Marín, Iñaki, Vera (Manu Rubi, 80) y Rubio.

Árbitro: García Reyes. Amonestó a Roberto, Argente; Rotellar, Rubio, Villaoslada, Gracia Peña y Manu Rubi.

Comentario: Reparto de puntos entre el Cuarte y el Caspe en un encuentro de alto nivel, muy disputado y con contadas ocasiones en las áreas de ambos equipos. Buen arranque de los de Loreto, aunque en algunas pérdidas de balón los visitantes dieron sensación de peligro, sin llegar a ser acciones del todo propicias. La más clara fue un remate al palo de Rotellar. La igualdad prosiguió hasta el descanso, con la primacía constante de los jugadores del centro del campo. Tras el paso por los vestuarios, los locales intentaron controlar el balón y arriesgaron un poco más en sus llegadas, aunque poco fructíferas. Las más claras fueron para los visitantes, en dos faltas que no perforaron, sin embargo, la meta de Hidalgo. Gassama tuvo la aproximación más factible de los locales en todo el partido, en un pase filtrado a la espalda de la defensa, aunque su propio control del pase mermó las posibilidades del gol. Protagonismo absoluto de las defensas en un partido donde el electrónico no se movió.

CARIÑENA 2-2 BELCHITE 97

Cariñena: Ernesto, Rodrigo, Closa, Lorente, Monge, Caicedo, Ibra (Rica, 80), Ibáñez, Abuy, Basarte y Gálvez.

Belchite 97: David, Erick (Gomis, 61), Rey, Cotoño, Gonzalvo, Alloza (Usher, 70), Choren, Tolo, Carbó (Gauna, 61), Okon (Ferruz, 88) y Cabrero.

Goles: 1-0, min. 40: Caicedo. 2-0, min. 64: Caicedo. 2-1, min. 66: Choren. 2-2, min. 86: Cotoño.

Árbitro: García Fernández. Amonestó a Monge, Ibáñez, Caicedo, Gálvez, Rodrigo, Rica; a Rey, Okon y Cotoño. Expulsó por doble amonestación al local Lorente (89’).

Comentario: Cariñena y Belchite empataron a dos en un partido en el que ambos conjuntos reflejaron sobre el césped los nervios de lo mucho que había en juego. El Cariñena estaba obligado a vencer para poder agarrarse a sus opciones de permanencia, mientras que el Belchite es el conjunto que ahora mismo marca la permanencia, con los mismos puntos que el Illueca, ahora en descenso. El Belchite empezó muy bien, con situaciones de mano a mano de Hugo y Choren, así como otro tiro desde el área pequeña de Hugo que detuvo Ernesto. A partir de la media hora, el Cariñena se desperezó y dispuso de un lanzamiento de Rodri desde fuera del área. En el 40’, Caicedo anotó el primero gol al rematar un centro lateral.

En la segunda parte, el Cariñena empezó mejor, saliendo a la conta con Ibáñez y con Caicedo. Entre una combinación de estos dos jugadores, Caicedo logró materializar el segundo tanto para los locales.. El gol al instante de Choren al capturar el rechace de un tiro de falta que dio en el palo reactivó a los visitantes. Con el 2-1, el Belchite adelantó sus líneas. El partido se puso por momentos algo bronco, y en una falta al borde de área, Otoño logró materializar el tanto del empate. Ambos equipos fueron en los minutos finales a por la victoria, pero ya no se movió el marcador. El empate no dejó contento a nadie.

EJEA 2-1 FRAGA

Ejea: Monforte, Ginovés, Puri, Andreu (Iglesias, 68), Carrasco (Marín, 80), Tudela, Carbonell (Moha, 80), Kevin, Fadel, Escobar (Álvarez, 68) y Babacar (Radwan, 88).

Fraga: Gasca, Genís, Álex (Bernabé, 82), Puch (Morales, 66), Alexis, Ramón, Bautista (Jodar, 66), Solano, Marcel, Novials y César.

Goles: 1-0, min. 28: Babacar. 1-1, min. 71: Novials. 2-1, min. 78: Babacar.

Árbitro: Martínez Castillo. Amonestó a Radwan, Andreu; a Novials y Marcel.

Comentario: El Ejea se impuso por 2-1 al Fraga con un doblete de Babacar, jugador del Sadabense, filial del equipo ejeano que le permite seguir en lo alto de la tabla. Pese a que el dominio fue para el conjunto de Iván Martínez, tuvieron que esperar hasta los últimos minutos para consolidar el triunfo.

Los primeros compases arrancaron con un Ejea que buscó la portería rival, con varios jugadores protagonizando el peligro. Primero fue Carbonell, tras asistencia de Escobar, quien se marchó de un defensa para terminar con un potente disparo que atrapó Gasca. Andreu Torres lo intentó en una acción individual, pero su remate terminó desviado por muy poco. Carrasco metió un balón de muchísimo peligro al interior del área al que no llegó Babacar por muy poco. Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe; y es lo que terminó sucediendo con el tanto de Babacar al rematar de cabeza un centro de Kevin Lacruz. Monforte también tuvo que emplearse a fondo para evitar el empate del Fraga en el 37’. Con el 1-0 se marchó el encuentro al descanso.

Los mismos protagonistas de la primera parte, Carbonell y Babacar, se buscaban entre sí; pero Gasca estuvo muy atento para anticiparse a los centros laterales. Poco después, Escobar buscó a Kevin, pero el zaragozano no pudo llegar a impactar sobre el balón por muy poco. Unai tuvo su gran ocasión para el Fraga, pero de nuevo Monforte brilló bajo palos. Acto seguido, lo que no pudo evitar fue el empate de Novials. Aún así, el Ejea siguió remando y encontró el premio a su esfuerzo con el segundo tanto de Babacar que les permite seguir líderes una semana más.