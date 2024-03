Todas las crónicas del grupo 1 de Regional Preferente: El Jacetano venció en El Oroel al Sariñena con un solitario tanto

JACETANO 1-0 SARIÑENA

Jacetano: Gerardo, Antolín (Manafu, 59), Urieta, Garrido (Portaña, 85), Brayan, Caneda, Javier, Ponce (Hierro, 75), Guillermo, Joan (Beytat, 59) y Samuel (Álvarez, 59).

Sariñena: Julen, Edo, Villellas, Borja (Opoku, 74), Cubel, Ávila, Adriel, Vargas, Lamine, Lardiés y Callao.

Goles: 1-0, min. 52: Caneda.

Árbitro: Oliván Oliva. Amonestó a los locales Caneda, Garrido, Guillermo y Javier.

Comentario: El Jacetano venció en El Oroel al Sariñena por un solitario tanto que le acabó dando los tres puntos en un duelo abierto, en el que ambos tuvieron opciones de desequilibrar, especialmente en la segunda parte del encuentro. La primera mitad ya fue de toma y daca. El Jacetano estrelló un disparo en el poste en una ocasión muy clara. Y en la segunda el duelo se animó más y hubo más aproximaciones. En el minuto 52 Caneda adelantó al Jacetano con un gran disparo. Y después el Sariñena trató de nivelar el choque y tuvo alguna opción, que no fructificó o que desbarató el portero local, Lalo.

VALDEFIERRO 0-2 EFB HUESCA

Valdefierro: Artero, Iván, Cristian, Sergio, Isern, Víctor, Cortés, Adrián (Medina, 46), Diego, Casañal (Gregorio, 71) y Neoklis.

EFB Huesca: Henry, Gastón, Maciel, Fuller (Gracia, 87), Abella (Augustus, 79), Martín (Sanagustín, 74), Bellón (Álex, 74), Lizáldez, Egea, Djayson (Puente, 79) y Lucas.

Goles: 0-1, min. 15: Luna. 0-2, min. 74: Fuller.

Árbitro: Fortea Laguna. Amonestó a Iván, Adrián, Cristian; a Lizáldez.

Comentario: Victoria clara del EFB Huesca frente al Valdefierro en un partido que dominaron los oscenses con mano de hierro. Poco tardaron en verse por delante en el marcador, después de una internada por banda y centro, que tras un rechace Luna empujó al fondo de la red. Los visitantes no dieron ninguna opción a su rival e impusieron su ritmo en el encuentro, en el que fueron muy superiores al conjunto zaragozano. El segundo y definitivo gol llegó a falta de 15’ para el final, tras un fallo en defensa en un balón dividido que ganó Fuller, para plantarse mano a mano frente a Artero y anotar el dos a cero para que el EFB Huesca se llevará de vuelta a casa los tres puntos.

SABIÑÁNIGO 5-0 DELICIAS

Sabiñánigo: Pérez, Toro, Grasa (Soria, 61), Dylan, Fañanás (Alcoba, 69), Paules, Alberto, Cano (Ibra, 74), Osanz, Rubén (Jonatan, 74) y Richi (Landa, 46).

Delicias: Blanco, Enrech, Darío (Omar, 46), Lanzaro (Marzo, 46), Gran, Marco, Alejandro (Diop, 56), Vizcarra (Sow, 64), Oliete, Bornao y Badías (Tabuenca, 68).

Goles: 1-0, min. 11: Osanz. 2-0, min. 15: Cano. 3-0, min. 24: Richi. 4-0, min. 53: Cano. 5-0, min. 87: Ibra.

Árbitro: Fle Usón. Amonestó a Richi, Osanz; a Oliete y Omar.

Comentario: Buen partido del Sabiñánigo que ha mejorado mucho últimamente, sobre todo en la parcela goleadora, a parte de jugarle como ha querido a un Delicias que comenzó con fuerza, pero que a los 14 minutos con el segundo gol cayó en picado. El 1-0 ,obra de Osanz que parece haber olvidado las lesiones, llegó con la cabeza en el segundo palo, ante las estatuas del portero y la defensa rival. El segundo llegó por medio de Cano, quien luciendo su técnica y fluidez batió con un disparo raso al meta del Delicias tras sortear a dos defensas. La fiesta de goles no paró y llegó el 3-0 en el 23, con dudas defensivas del cuadro zaragozano que aprovechó Fañanás para marcar a placer, colocándose con siete goles. Ya tras el descanso, Cano firmó su doblete particular tras una jugada de libro entre Alberto, Dylan y Fañanas para que éste elevase la cuenta goleadora. Y en el 85 Coulibaly hizo el quinto, recién saltado al terreno de juego. A pesar del déficit de puntos que tiene, el Sabiñánigo buscará estar en la pelea por el ascenso hasta el final.

TARDIENTA 1-2 SADABENSE

Tardienta: Pardo, Puig, Salas, Fraile, Bastidas (Andújar, 82), Axier, Duato (Río, 82), Aitor (Ciria, 61), Pérez (Achampong, 54), Sanjuán (Aristz, 61) y Coll.

Sadabense: Sanjuán, Zalba, Torres (Poderós, 46), Fernando, Alejandro, Pascual (Iván, 38), Ricardo (García, 46), Soro, Baciero (San Martín, 82), David Mainz y Álvarez (Navarro, 54).

Goles: 0-1, min. 1: David Mainz. 0-2, min. 5: David Mainz. 1-2, min. 36: Puig, de penalti.

Árbitro: Medel Vicente. Amonestó a Sanjuán, Puig, Ciria; a Baciero, Fernando, Álvarez, David Mainz y Sanjuán.

Comentario: Un mal inicio de partido condicionó a un Tardienta que volvió a caer en su feudo, esta vez por 1-2 ante el Sadabense. Un doblete de David Mainz en los minutos 1 y 5 puso el partido muy cuesta arriba para los de Planas, que consiguieron recortar distancias a menos de diez minutos para el descanso tras un penalti materializado por Puig. No fue suficiente, y a pesar de haberlo intentado hasta el final cayó en casa. Un tropiezo que dificulta más si cabe una utópica salvación.

ALTORRICÓN 1-1 ALCOLEA

Altorricón: Fondevila, Baye, Lumbierres, Papis (Coker, 46), Fall, Joel, Mbengue (Kleiber, 75) (Pérez, 86), Zamora (Reales, 66), Sy, Sow y Oumar.

Alcolea: Aliou, Bah, Sanz, Ismael (Dagaba, 81), Borja, Raúl, Solanilla, César, Seyba, Yassine y Baringo.

Goles: 0-1, min. 6: Ismael. 1-1, min. 26: Joel.

Árbitro: Álvarez Abadías. Amonestó al local Zamora y al visitante Seyba.

Comentario: El Altorricón y el Alcolea se repartieron los puntos tras un partido en el que ambos se jugaban mucho. Los visitantes no tardaron en adelantarse, concretamente en el minuto 6 por medio de Guillén. No obstante, el Altorricón se mostró claro dominador del choque, y Sanz empató en el 26. A partir de ahí fue un claro asedio de los locales, que no tuvieron fortuna de cara a puerta ni con el árbitro, con el que tuvieron varias jugadas polémicas. Finalmente, un punto para cada equipo que deja con un sabor agridulce al conjunto local.

ZUERA 2-1 ROBRES

Zuera: Gómez, Oliver, Alfredo, Escusol, Cabrero, Bilal, Kenta, Cebrián (Pedrero, 67), Jaime, Días (Bah, 89) y Ventura.

Robres: Cerdán, Abad, Vidal (Nicolescu, 89), Martínez, Raúl, Guti, Calvo, Muñoz, Usón, Vicente y Pellicer (Sanz, 73).

Goles: 0-1, min. 30: Pellicer. 1-1, min. 48: Cabrero. 2-1, min. 94: Alfredo.

Árbitro: Zazurca Iguaz. Amonestó a Cebrián, Pedrero; a Martínez y Muñoz.

Comentario: El Zuera supo reaccionar a tiempo ante el Robres para dar la vuelta a un partido que se le había complicado. El Zuera se vio superado en el primer tiempo, con Pellicer adelantando al conjunto visitante con un disparo desde la frontal del área. En la segunda parte la contienda cambió, con los de Nicolás Pedraza mostrando un gran nivel colectivo; Cabrero empató con un gran gol por la escuadra y ya en la prolongación, López aprovechó un saque de esquina para poner el empate a uno.

GURREA 3-2 FB BINÉFAR

Gurrea: Cervello, Julia, Marcos, Palacio, Mur, Aranda, Figueras, Alonso (Aarón, 59), Gurrea, Buba (Patrik, 59) y Falcón (Riyad, 85).

FB Binéfar: Pérez, Niakaso, Mario (Baches, 76), Prat, Román (Solanilla, 76), Coulibaly (Alpha, 83), Camara, Sayon, Magassa, Torres (Pueyo, 76) e Igor.

Goles: 1-0, min. 13: Buba. 1-1, min. 16: Prat. 1-2, min. 55: Sayón. 2-2, min. 66: Figueras. 3-2, min. 85: Riyad.

Árbitro: Romeo Gracia. Amonestó a Buba, Figueras, Cervello; a Igor, Mario, Camara y Prat.

Comentario: El Gurrea tiró de coraje y se llevó tres puntos de oro ante el Atlético Binéfar, remontando además en los minutos finales. Empezó ganando, adelantándose en el minuto 13 por medio de Traoré, que remató a las mallas un córner bien lanzado. No obstante, no tardó en empatar el filial del Binéfar, concretamente a la siguiente jugada en un fallo defensivo del conjunto local. Tras la vuelta de vestuarios los visitantes le dieron la vuelta al resultado gracias al gol de Coulibaly, pero Figueras en el 66 y Rekrouk a falta de cinco minutos para el final le dieron finalmente el triunfo a un Gurrea que se vio obligado a remontar para ganar.

ONTIÑENA 1-0 LOS BANCOS

Ontiñena: Presa, Thiero (Ruiz, 88), Puente, Mir, Baringo, Serrate (Samate, 78), Romero (Abadía, 58), Novales (Aldabo, 58), Cissé, Gracia (Poy, 78) y Roda.

Los Bancos: Esteban, Deza (Cruz, 10), Moreno, Ayneto, Vallespín, Chueca, Serrano (García, 68), Garcés, Torres (Sanz, 72), Cánovas y Bernal.

Goles: 1-0, min. 61: Aldabo.

Árbitro: Mur Oto. Amonestó a Serrate, Thiero; a Vallespín y Chueca.

Comentario: Duelo muy igualado el que se llevó el Ontiñena para mantenerse en la lucha por el liderato. Los locales llevaron el peso del juego desde el primer momento, y por ello gozaron de varias ocasiones claras y un larguero en la primera mitad. Aunque no fue suficiente para adelantarse en el marcador, sí lo hizo en los segundos 45 minutos. Fue Guillem Aldabo, quien remató en el segundo palo una falta bien botada que acabó por darle los tres puntos a los altoaragoneses. Un triunfo de gran valor para dar otro paso adelante.

MONTECARLO 0-3 SANTA ANASTASIA

Montecarlo: Martínez, Kaito, Velasco (Maradiaga, 57), Pérez (Lera, 57), Caballero (Barrios, 46), García, Marcos (Diallo, 72), Gracia, Duato, Redondo y Ríos (Briz, 80).

Santa Anastasia: Aguilar, Tenías (Bese, 77), Rodrigo (Alonso, 77), Gadea (Les, 65), Almuzara, Izan (Samuel, 77), Oliva, Pardo (Josué, 65), Abadía, Pérez y Maqueda.

Goles: 0-1, min. 29: Rodrigo. 0-2, min. 72: Maqueda. 0-3, min. 80: Josué.

Árbitro: Gonzalo Benito. Amonestó a Duato, Pérez, Martínez; a Gadea.

Comentario: El Montecarlo se llevó una dura derrota ante el Santa Anastasia en un partido donde los visitantes entraron mejor al partido y fruto de la buena dinámica se fueron con ventaja al descanso, gracias al gol de Rodrigo rozando la media hora de juego. En la segunda parte, los visitantes aprovecharon una acción a balón parado para poner el segundo tanto. Los de La Paz arriesgaron, acumulando jugadores arriba, lo que aprovechó el equipo visitante para poner el tercero en el electrónico.