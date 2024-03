Derrota del Utebo ante el colista en un partido gris

El Utebo cayó derrotado por la mínima en el campo del colista con un gol en los últimos minutos del partido. Partido gris del conjunto azulón que no encontró su mejor versión en un campo difícil y en mal estado debido a las condiciones meteorológicas previas al partido. Un partido igualado y con poco ritmo con apenas ocasiones que se decidió al final.

La primera parte no tuvo un dominador claro y no tuvo ocasiones claras para inaugurar el marcador, más allá de un remate del Náxara que se marchó desviado por poco al filo del descanso. Tras el descanso el partido siguió por el mismo camino, sin dominador y poco juego combinativo. Con el paso de los minutos, el cuadro local fue apretando en busca del gol con balones colgados al área. En el 80’ tuvo la primera ocasión clara, con un remate en el segundo palo que se marchó desviado tras un saque de esquina. Cuando el partido se aproximaba al final, llegó la jugada fatídica para el Utebo. Tras un balón filtrado que pilló la espalda a la defensa del Utebo y un primer remate que rechazó Joel, Miguel Pérez cazó el rechace dentro del área para hacer con la pierna izquierda y al primer toque el único tanto del partido. El Utebo buscó el empate en los últimos minutos, ya sin tiempo y sin ideas, y no pudo conseguirlo.

Serio e inesperado tropiezo del Utebo ante el colista. A pesar de la derrota, el conjunto azulón seguirá una semana más en posiciones de ascenso a Primera RFEF, y buscará cambiar su dinámica la próxima semana recibiendo a un rival directo como el Deportivo Alavés “B”.

Ficha técnica:

Náxara: Toño, Hernández, Aitor (Miguel, 76), Villoslada (Orodea, 76), Rojo (Izan, 65), Ochoa, Sotelo, Córdoba, Merino (Martínez, 85), Viti y Marañón.

Utebo: Joel, Meseguer, Jorge Adán, Sarriegi, Toni Pérez, David Sánchez, Ángel Pérez, Azurmendi, Camilo (Marín, 82), Forcén (Eric Iglesias, 88) y Barrero (Ballarín, 71).

Goles: 1-0, min. 90: Miguel.

Árbitro: Bordons Romero. Amonestó a los locales Viti y Marañón.