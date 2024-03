Mutilvera y Barbastro se anulan en ataque en un partido que finaliza sin goles

Repitieron oscenses y navarros el resultado de la primera vuelta, un nuevo empate sin goles, tras un partido casi nulo en ataque de ambos, que se anularon mutuamente, y en el que el 0-0 final hace justicia a los méritos, o más bien deméritos ofensivos que mostraron. El Barbastro alcanza los 35 puntos, para seguir cómodamente instalado en el centro de la tabla, mientras que la Mutilvera llega a la treintena, con un mínimo margen sobre la zona de descenso.

No hubo novedades en un primer tiempo equilibrado, de escasísimos acercamientos, en el que los de Dani Martínez tuvieron una mejor entrada y finalización de esos 45 minutos iniciales, mientras que la Mutilvera fue mejor en el tramo intermedio. Buena puesta en escena de los barbastrenses, tratando de hacerse con el dominio del juego ante un rival que prefirió esperar de entrada. Esas buenas intenciones de inicio solo se concretaron en un intento de vaselina de Soule que se perdió bastante desviado.

Espabilaron los navarros con el paso de los minutos y llegando al ecuador del primer acto, Pedroarena buscó el tanto con un remate forzado desde el punto de penalti que atajó sin apuros Biarge. No andó tan fino el meta en un centro lateral de Morte que inocentemente dejó escapar cuando lo tenía casi atrapado, costando un saque de esquina, que por fortuna no trajo consecuencias. Acabó el Barbastro con buenas sensaciones y teniendo lo poco nítido que hubo en ataque. De Mesa lanzó fuera con el exterior de su bota en una rosca que no enfiló los tres postes por un pelo y poco después el propio futbolista ilerdense se escoró demasiado y no pudo ejecutar con potencia. Se calentó el final con una petición de tarjeta roja para el local Cisneros, que repelió una entrada a ras de suelo de De Mesa, pero todo concluyó con una cartulina amarilla para los dos protagonistas.

La segunda mitad arrancó con mejores intenciones y un disparo por parte local de Ayensa, que tras zafarse de un par de defensores, cargó la pierna para lanzar pegado al poste derecho. Replicó el Barbastro en su jugada más elaborada de la tarde, una buena sucesión de pases que finalizó Val por encima del arco. Después de varios centros mal servidos por Soule, calibró mejor la fuerza pasado el minuto 60, poniendo su envío al segundo palo, donde De Mesa, lanzándose con todo, no pudo llegar a conectar con el esférico.

Entró Gállego en sustitución del amonestado Rausell, y nada más pisar el césped del Valle de Aranguren, puso a prueba a Ekiza, que paró en dos tiempos con algún apuro. El choque fue cayendo en picado y debieron pensar los dos, que mejor sumar algo, que no perderlo de manera inoportuna. Las precauciones fueron aumentando y el resultado inicial fue el imperante, aunque en el añadido, Crespo chutó por encima del travesaño en un balón muerto después de un saque de esquina.

Ficha técnica:

Mutilvera: Ekiza, Morte (Aldave, 72), Cisneros, Aizpun, Goñi, Pedroarena (Saralegui, 88), Asier, Telletxea (Losantos, 72), Jorge, Ayensa y Pascal.

Barbastro: Biarge, Ara, Israel, Arroyo, Val (Requés, 78), Rausell (Gállego, 64), Crespo, Gascó, Javito, Soule (Bautista, 86) y De Mesa (Marc Prat, 86).

Árbitro: Fontecha Márquez. Amonestó a Cisneros, Telletxea, Morte; Rausell, De Mesa, Val, Israel y Javito.