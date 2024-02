El Tarazona se atasca ante el orden defensivo del Cornellá y no pasa del empate sin goles

No pasó del empate sin goles el Tarazona ante un Cornellá que acudió al feudo rojillo a defender el resultado inicial, lo que que finalmente logró, después de un día ajetreado, en el que tuvieron que viajar por carretera al averiarse en la estación de Barcelona Sants, el AVE que debía haberlos transportado a Delicias. Partido gris de los pupilos de Molo que no supieron atacar con acierto a un contrincante tan encerrado.

Mucho se ponía en juego en el Municipal, en un duelo directo entre dos equipos que parecen destinados a pelear por la permanencia hasta la conclusión de la liga. Quizá por la trascendencia de los tres puntos, ambos se mostraron en el cuarto de hora inicial más pendientes de no cometer errores que de intentar hacer daño al rival, por lo que ese periodo de tiempo se diluyó sin pena ni gloria. Dieron un paso adelante los de Molo con un disparo de Carlos Javier que se perdió alto.

La media hora restante fue dominada con suficiencia por los rojillos, que no pudieron abrir con claridad el camino al gol ante un Cornellá dedicado en cuerpo y alma a las tareas defensivas y a dejar pocos espacios libres para la elaboración. La única jugada bien trenzada de estos 45 minutos iniciales llegó gracias a un buen pase de Gnali a Liberto por la banda izquierda, éste centró, rechazó la defensa, y de nuevo Carlos Javier fue el ejecutor de la acción con un potente empalme que no cogió portería. La acción de más peligro la firmó Cubillas en el minuto 36, con un cabezazo picado al que el veterano Rubén Miño respondió con una buena mano para despejar, aunque todo estaba invalidado al encontrarse en fuera de juego el punta turiasonense. Un chut lejano de Pichín atrapado sin mayores apuros por el meta visitante echó el candado a un insípido pero justo 0-0.

La segunda mitad se puso en funcionamiento teniendo que ser atendido Cubillas, que recibió un golpe involuntario en la nariz, que le provocó un sangrado que hubo que frenar. Una vez hecho, el jugador pudo continuar sin mayores problemas. Con centros laterales siguió metiendo cada vez más cerca de su portería el Tarazona al cuadro catalán. En uno de ellos, Gnali contactó con San Emeterio, que remató algo mordido, sin el tino necesario.

No esperó mucho más el entrenador rojillo para buscar gente de refresco que intentase desatascar un choque tan cerrado con la entrada al juego en un doble cambio de Guiu y Keita. Sin embargo, fueron los del Llobregat, que ni habían incordiado a Salvi, quienes estuvieron a un pelo de estrenar el tanteador, en una doble intentona de Clau, que el meta local salvó primero con la mano y luego con el pie. No se amilanó el Tarazona con esa ocasión recibida, y volvió al ataque con otro par de ejecuciones, que al igual que en toda la noche, no perforaron la meta catalana. Keita dejó el cuerpo atrás al engatillar un bote pronto y suerte parecida corrió el remate con rosca de Guiu, aunque éste se perdió más cercano que el anterior.

Únicamente se agregaron tres minutos, y lo que no se deshizo en 90 minutos, tampoco se logró llegando al 93, aunque en la última jugada de ese descuento, Cubillas fue expulsado por doble cartulina amarilla, al intentar un remate en una falta a la desesperada con la mano.

Ficha técnica:

Tarazona: Salvi, San Emeterio, Gnali (Mounir, 85), Trilles, Pichín (Fer Cano, 77), Cubillas, Álex Gil (Ramón Bueno, 77), Kortazar, Pedreño, Carlos Javier (Keita, 63) y Liberto (Guiu, 63).

Cornellá: Miño, Andreu, Arranz, Armando, Clau, Kike López, Ayala, Caballero, Eudald, Gonpi (Canario, 70) y Tenas (Luisao, 70).

Árbitro: Etayo Herrera. Amonestó a Carlos Javier; y a Canario. Expulsó por doble amonestación al local Cubillas (94’).