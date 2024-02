Teruel y Tarazona firman otro empate sin goles tras dos partes muy desiguales

Teruel y Tarazona firmaron este sábado en Pinilla otro empate sin goles que no sirve de mucho a ninguno de los dos. A los locales de nada, ya que les impide abandonar el último puesto. A los visitantes, algo más, aunque siguen sin abrir brecha con la zona de descenso. Pero si alguien mereció ganar fue el conjunto mudéjar, muchísimo mejor que los turiasonenses en la segunda mitad. La falta de acierto y el extraordinario rendimiento del debutante Carrasco condenó a los de Jardiel, que tuvieron en sus botas conseguir la segunda victoria de la temporada.

Todo sucedió en los segundos 45 minutos, porque la primera mitad resultó muy difícil de ver. Poco fútbol, por no decir nada, juego demasiado trabado y dos áreas huérfanas de ocasiones. En lugar de guardametas, Raúl Jardiel y Molo podrían haber alineado dos espantapájaros, uno en cada portería, que no hubiera afectado al transcurrir de los primeros 45 minutos.

No hubo ni un solo disparo entre los tres palos. Ni cercano ni lejano. Ni benévolo ni peligroso. Nada. Así no es que sea muy difícil ganar, es que resulta sencillamente imposible. Ambos conjuntos, completamente atenazados por los apuros clasificatorios, parecieron firmar un pacto de no agresión y dejaron los deberes para la segunda mitad.

Consciente de que su equipo necesitaba dar un paso al frente, el entrenador visitante movió el banquillo tras la reanudación. Ballo, que ingresó en el terreno de juego junto a Hermosa, firmó la primera ocasión del partido en el minuto 49. Fue un tímido disparo desde lejos, que llegó mansamente a las enormes manos de Taliby, pero al menos ya sabíamos que el Teruel jugaba con portero.

Esta primera oportunidad hizo despertar definitivamente el choque. Solo cinco minutos después, los locales tuvieron la más clara del encuentro, con un extraordinario zurdazo de Guillem Naranjo que se estrelló en el larguero tras tocar en las manos de Carrasco. Confirmado: en el Tarazona también había guardameta. Y muy bueno.

Dos posibles penaltis

El colista Teruel, ahora sí, era un vendaval de fútbol y ocasiones en busca del primer gol. Los de Jardiel pidieron hasta dos posibles penaltis en los siguientes minutos. El primero, más dudoso, tras un choque de Carlos Javier (exjugador de los locales) con Borja Romero; el segundo, mucho más claro, tras un formidable caño de Nacho Castillo a Cortázar, que trabó al atacante mudéjar cuando este ya le había superado.

Pero todavía hubo más. Con el Tarazona completamente noqueado, Aparicio estuvo a punto de adelantar al Teruel en el minuto 67. El talentoso futbolista aragonés, criado en la cantera del Real Zaragoza, recogió una buena entrega de Naranjo, pero su disparo desde dentro del área se topó con los puños de Carrasco, muy seguro toda la tarde.

Molo seguía moviendo el banquillo en busca de soluciones. No así su homólogo Jardiel, que tenía argumentos más que suficientes para mantener su once titular sobre el césped de Pinilla. No introdujo un solo cambio (el único del choque) hasta el último cuarto de hora, donde sus futbolistas no dejaron de intentarlo.

Sin embargo, pese a los numerosos acercamientos turolenses, el marcador no se movería en la recta final, certificando un empate sin goles que ambos entrenadores catalogaron como "justo".

Ficha técnica:

CD Teruel: Taliby, Carmona, Cabetas, Romero (Facu García, 83), Tena, Naranjo, Aparicio, Borja Martínez, Castillo, Sierra y Pascual.

SD Tarazona: Carrasco, San Emeterio, Gnali (Mounir, 57), Trilles, Keita (Alonso, 88), Fer Cano (Ballo, 46), Cortázar, Pedreño, Guiu (Álex Gil, 74), Carlos Javier y Liberto (Hermosa, 46).

Goles: No hubo.

Árbitro: Brull Acerete (comité catalán). Amonestó a Borja Martínez, Liberto, Carmona, Molo (entrenador del Tarazona), Hermosa y San Emeterio.

Incidencias: jornada 22 en el grupo 1 de Primera RFEF disputada en el campo de fútbol Pinilla ante 1.316 espectadores, entre los que se encontraba una notable representación de aficionados turiasonenses. Antes de empezar el choque, el capitán del CD Teruel, Cabetas, recibió una camiseta conmemorativa por cumplir 250 partidos con el club mudéjar. Tarde fría en la capital turolense, que registró un descenso de 7 grados (de 14 a 7) durante los 90 minutos de juego.