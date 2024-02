Todas las crónicas de Tercera RFEF: El Ejea pincha ante un buen Fuentes

FUENTES 0-0 EJEA

Fuentes: Pablo Hernández, Pablo López, Porroche (Óscar, 87), Salvador, Gayán, Axel (Roche, 76), Góez (Garín, 87), Blasco, Briz, Casaló (Esteban, 71) y Asensio.

SD Ejea: Yzan, Ginovés (Álvarez, 89), Puri (Carbonell, 60), Iglesias (Marín, 46), Kevin Lacruz (Crespo, 84), Tudela (Escobar, 84), Andreu, Ismael, Carrasco, Ramón y Moha.

Árbitro: Sánchez Sancho. Amonestó a Blasco, Ballestero, Pablo López, Goez, Salvador; y a Ramón. Expulsó por doble amarilla al local Gayán (62’).

Comentario: El Ejea vio truncada su racha de tres victorias consecutivas ante un muy buen Fuentes que también atraviesa su mejor momento del curso. De este modo, los dos equipos entraron con respeto y a su vez con ambición para llevarse los tres puntos. Al cuarto de hora, llegó la primera gran acción individual de Ramón, pero le arrebataron el esférico en el último momento cuando se disponía a disparar. Moha lo intentó con un potente disparo que atrapó Pablo. Las internadas de Kevin Lacruz generaron peligro para el conjunto de las Cinco Villas, aunque a Iglesias le faltó muy poco para llegar a empalar una de estas acciones. En el 25’, el Fuentes se quedó con un hombre menos por la segunda amarilla a Gayán por un agarrón a Moha, por lo que la contienda se le quedó muy cuesta arriba a los locales. Aún así, con un jugador menos, el Fuentes no se amedrentó y generó peligro, obligando a Yzan a realizar una brillante intervención al filo de la media hora.

En la segunda parte, se notó la superioridad numérica del Ejea, con mayores combinaciones y una primera aproximación de muchísimo peligro de Marín que detuvo Pablo. El canterano del Real Zaragoza, Luis Carbonell, hizo su debut en el campo a falta de media hora, estando en todo momento muy marcado por los zagueros del Fuentes. Las ocasiones seguían cayendo del lado del Ejea, con Marín y Ramón topándose nuevamente con Pablo, que realizó una actuación sensacional bajo palos. De nuevo, Kevin Lacruz tuvo su acción, pero se perdió por encima del larguero. El final del encuentro fue un quiero y no puedo por parte de los cincovilleses, que no supieron encontrar lagunas en el entramado defensivo del Fuentes.

EBRO 1-0 BORJA

Ebro: Mateo, Saúl, Carcasona, Espiérrez, Muñoz, Llabrés (Sorbe, 87), Paki (Diawara, 65), Chárlez, Garrido (Bernal, 59), Escolar y Quique Navarro.

Borja: Montorio, Garrido, Franco, Pablo (De Pablo, 81), Leciñena (Gea, 70), Puki, Taboada, Raúl (Marín, 81), Da Silva (Alberto, 46), Solans y Marquitos (Usón, 66).

Goles: 1-0, min. 67: Montorio, en propia puerta.

Árbitro: Almárcegui Bozal. Amonestó a los visitantes Da Silva, Leciñena, Franco y Marquitos.

Comentario: Victoria para el Ebro por la mínima en un sólido encuentro ante el Borja. Los visitantes empezaron replegados, tratando de contener a un Ebro que dispuso de la primera ocasión con un remate de Toni a la salida de un córner que se perdió fuera. A los dos minutos, de nuevo Toni acertó de cabeza pero Montorio brilló con una gran intervención. Los locales llevaron la iniciativa y dispusieron con un penalti a favor, que detuvo Montorio en una sensacional parada.

En la segunda parte, el Ebro logró abrir la lata en una buena combinación de Charlez con un pase exterior a Bernal. Tom remató, el balón impactó en Montorio y terminó entrando al fondo de las mallas. El Borja se mostró más ambicioso con el marcador en contra, y dispuso de una buena oportunidad en un remate de cabeza que por poco no tocó portería. Charlez y Bernal dispusieron de sendos mano a mano que les hubieran permitido ampliar la renta.

HUESCA B 0-1 CASPE

Huesca B: Hórreo, David Val (Serban, 83), Espinosa, Fofana (Ignacio, 71), Rodri Val, David García (Torguet, 84), Fernando, Torra (Escario, 61), Cissé, Santi Franco (Nabil, 71) y Armero.

Caspe: Abbad, Iván, Rubio, Karol, Sanz (Vera, 64), Rotellar, Barriendos (Villaoslada, 64), Marín, Manu Rubi (Gracia Peña, 80), Cortés e Iñaki.

Goles: 0-1, min. 90: Rotellar.

Árbitro: Ferrer Collado. Amonestó a Fernando, Hórreo; Cortés, Rubio y Gracia Peña.

Comentario: Los minutos finales volvieron a ser el mayor enemigo de la SD Huesca B en el día de ayer. El filial azulgrana cayó derrotado por 0-1 ante el Caspe en la Base Aragonesa de Fútbol, donde no fueron capaces de mostrarse superiores a su rival, el cual aprovechó su oportunidad en el último minuto reglamentario para llevarse tres puntos de oro. No fue un partido sencillo para ninguno de los dos conjuntos, ya que la igualdad fue el máximo predominante a lo largo de toda la mañana en el feudo azulgrana. Además, se pudo ver que ninguno de los equipos quería sufrir una derrota, por lo que las ocasiones claras de gol brillaron por su ausencia durante gran parte del choque. A pesar de ello, el conjunto entrenado por Sebas Martínez se mostró decidido a ganar gran parte de las disputas por cada balón, pero el conjunto zaragozano se mostró muy sólido atrás. Lo suficiente para que los azulgranas no fuesen capaces de hacer miedo más allá de un cabezazo de David García sobre el ecuador de la primera parte, el cual terminó en las manos de Abbad.

El Caspe tuvo antes la más clara de los primeros cuarenta y cinco minutos, y fue también por medio de un remate de cabeza. Esta vez fue Rotellar, y su golpeo terminó en el larguero de la meta cubierta por Hórreo. El guión del partido no cambió en exceso tras el paso por vestuarios. Eso sí, el técnico azulgrana hizo todo lo posible para que así fuera, introduciendo jugadores de refresco para cambiarle la cara al equipo, aunque no funcionó. La niebla no fue excusa para el encuentro que se pudo ver en la Base Aragonesa de Fútbol, pues el Huesca B se mostró incómodo, impreciso y sin las ideas lo suficientemente claras para asentarse en campo contrario y generar algo de peligro en el área del Caspe. Entre lo más destacado estuvo el debut de Nabil Kheribi, nueva incorporación del filial azulgrana que tuvo ayer sus primeros minutos con el filial a pesar de que se desconocía su llegada a tierras oscenses.

Más allá de todo eso, los visitantes permanecieron bien colocados a la espera de su oportunidad, y la tuvieron en el minuto 89. Rotellar aprovechó un pase atrás desde la banda izquierda para empujar el balón a las mallas y hacer el 0-1 definitivo que les dio la victoria en los instantes finales del choque. Al igual que le sucedió ante el Ejea en el último duelo disputado en casa hasta ayer, la mala gestión de los minutos finales llevó al Huesca B a caer nuevamente en su feudo, rompiendo de esta forma la racha positiva de victorias que había logrado fuera en las dos últimas jornadas disputadas.

ATLÉTICO MONZÓN 2-1 CARIÑENA

At. Monzón: Hugo, Kirian (Perso, 72), Carrera, Jerez, Leo, Claver, Arnedillo (Fernando, 84), Valencia, Mauro (Álex, 64), Chipi (Pol, 84) y Adrián (Teixeira, 84).

Cariñena: Ernesto, Rodrigo, Orús, Lorente, Monge, Sory (Rico, 82), Ibáñez (Leo, 66), Abuy, Remacha (Fajardo, 82), Gálvez y Lounis

Goles: 1-0, min. 14: Chipi. 1-1, min. 25: Lorente. 2-1, min. 77: Adrián, de penalti.

Árbitro: Solano Castro. Amonestó a Leo, Adrián, Jerez, Fernando; Sory, Abuy, Monge y Lorente.

Comentario: El Monzón se recuperó del tropiezo en Cuarte con una victoria, la cuarta en cinco partidos, que mantiene a los rojiblancos bien arriba y luchando por estar en el playoff de ascenso. Los mediocinqueños comenzaron bien el partido, ya que tras unos minutos de tanteo lograron adelantarse casi en la primera llegada con peligro. Jugada por banda derecha, centro al área y allí Chipi estaba listo para rematar a la red.

El Cariñena se repuso bien pronto de este tanto y empató a balón parado antes de la media hora. Córner desde el lado derecho e Iván era el más listo en el primer palo para meter la pierna y marcar.

El Monzón retomó el dominio del partido hasta el descanso y tuvo más llegada, pero no concretó ocasiones y el choque se fue al descanso con las tablas. En la segunda mitad los dos equipos decidieron no especular y buscar el segundo, y ambos tuvieron oportunidades. Adrián mandó una vaselina alta por muy poco en los locales y Gálvez superada la hora de juego erró una ocasión muy clara que puso el susto en el cuerpo a la parroquia local. El Monzón respondió poco después con un saque de falta que de nuevo Adrián mandó a la cruceta derecha, y a un cuarto de hora para el final el colegiado señaló un claro penalti en el área del Cariñena.

Adrián, que había sido objeto de la falta, fue el encargado de lanzar y no le tembló el pulso para pegarle raso y esquinado. El Monzón siguió dominando y teniendo más el balón, pero el colista tiró de pundonor y buscó con denuedo el tanto que le hubiera dado un punto. Una falta al borde del área, muy peligrosa, ya en el añadido, fue su gran ocasión, pero el balón pegó en la barrera y se marchó fuera.

FRAGA 1-0 CALAMOCHA

Fraga: Marc, Nihah, Genís, Morales, Novials, Marcel, Xavier (Puch, 75), David (Gasca, 44), Alexis (Álex, 75), Ramón y César (Gerard, 88).

Calamocha: Unai, Tenorio, Olivera, Caero, Nilton (Pelegrín, 60), Fonsi, Adrián (Ríos, 82), Castro (Fuertes, 72), Escuin, Marc y Adán Pérez.

Goles: 1-0, min. 26: César.

Árbitro: Ruiz Esquinas. Amonestó a César, Xavier, Gerard; Olivera y Tenorio. Expulsó por roja directa al local Marc (44’) y al visitante Escuin (89’).

Comentario: Victoria más que sufrida la que consiguió la UD Fraga en el día de ayer ante el Calamocha. Un triunfo gracias a un único gol de César que no fue nada fácil de amarrar, ya que el conjunto altoaragonés jugó toda la segunda parte del partido con un jugador menos tras la expulsión de Puigvert. Las ocasiones claras de gol brillaron por su ausencia de principio a fin, en un duelo que estuvo muy reñido entre ambos conjuntos. No obstante, el olfato goleador de César volvió a darle tres puntos a los de Miguel Rubio. El experimentado delantero del equipo fragatino, en el minuto 26, consiguió deshacerse en velocidad de sus dos marcas y batió a Calavia desde el interior del área.

Un tanto que valdría una gran victoria, pero que no fue nada fácil de sostener tras todo lo que sucedió después en La Estacada. Se libró de un penalti claro por mano en el interior del área, ya que Ruiz Esquinas no la vio. No obstante, el Fraga terminó la primera mitad con diez tras la expulsión de Puigvert al darle un balonazo a un jugador rival que estaba en el suelo. Con Gasca en la portería, Rubio tuvo que sacrificar a uno de sus jugadores de campo y apretar dientes para lograr el triunfo.

Y lo hizo con un planteamiento muy defensivo en los segundos 45 minutos, sosteniendo a un Calamocha que se asentó en campo contrario pero sin la capacidad de hacer el daño suficiente para lograr el gol del empate. Los visitantes también acabaron con uno menos tras la expulsión de Escuin por protestar, y el Fraga celebró finalmente la victoria.

TAMARITE 3-2 BINÉFAR

Tamarite: Edgar, Pol (Roc, 60), Balué, Varilla (Fauría, 77), Flo, Eric, Raúl (Sola, 60), Genís, Sales (Álex, 86), Raluy (Youssef, 77) y Alexis.

Binéfar: Buba, Enric (Torres, 65), Joel, Álex, Fall, Cesc, Ratto (Llobet, 86), Chicho (Samitier, 73), De la Fuente, Bernadó (Becerra, 86) y Arón.

Goles: 1-0, min. 14: Alexis. 1-1, min. 48: Arón. 1-2, min. 56: Chicho. 2-2, min. 80: Flo. 3-2, min. 95: Álex.

Árbitro: Monteagudo Soler. Amonestó a Balué, Pol, Sola, Fauría, Sales; Chicho y Enric.

Comentario: Partido de locos en La Colomina, con dos remontadas y triunfo local in extremis. El Tamarite fue mejor en la primera parte y se adelantó por medio de Espinosa. Pero en la segunda mitad el Binéfar dio un paso al frente y remontó en apenas diez minutos con tantos de Aron y Chicho. Pero quedaba partido y el Tamarite apretó los dientes. A diez del final Flo ponía la igualada, y en el 95’ el campo se venía abajo con el tanto de Guti, que dejó los tres puntos en casa y una tremenda alegría, y más ante el rival comarcal.

ALMUDÉVAR 1-2 CUARTE

Almudévar: Albero, Ballarín (Ñama, 60), Lizarbe (Veintemilla, 46), Elbaile, Emilio (Ros, 60), Ainoza, Agustín, Lizer, Trullén, Conte y Marcos (Vera, 82).

Cuarte: Rafa, Pinto, Solbes, Chus Herrero, De Sus (Ramí, 49), David Martínez (Roberto, 89), Cota (Sesma, 89), Valdés (Luis, 65), Arturo, Isaac (Argente, 89) y Gassama.

Goles: 0-1, min. 10: Gassama. 0-2, min. 57: Isaac. 1-2, min. 79: Ainoza, de penalti.

Árbitro: Marius Haghiac. Amonestó a Lizarbe, Marcos, Trullén, Veintemilla; a De Sus, Luis, Gassama, David Martínez y Ramí.

Comentario: Partidazo el visto en La Corona. En la primera mitad el medio campo del Cuarte asfixió al Almudévar, no dejándole maniobrar. Además el equipo visitante se encontró en el 10’ con el primer gol, en una falta que dio en la barrera y tras golpear en el palo, entró. El Almudévar tuvo el balón y el dominio, pero las contras del equipo zaragozano eran muy rápidas. En el 17’, un fuerte tiro de Gassama fue detenido por Albero. En el 20’ un tiro de Valdés entre el palo y Albero fue desvíado fuera. Respondió Trullén con un tiro por encima del larguero poco después. La mejor ocasión para el Almudévar para empatar antes del descanso, la tuvo Marcos en el 43’, pero su tiro cruzado se marchó fuera.

Tuvo el empate de nuevo el Almudévar en el 51’, tras un centro de Veintemilla que remató Trullén rozando el palo. En el 56’, tras una contra rápida el Cuarte marcó el segundo por medio de Isaac. Nueve minutos después lo intentó Conte con un fuerte chut, pero lo detuvo Rafa Hidalgo. En una rápida jugada de Trullén en la que fue derribado dentro del área, Ainoza transformó el correspondiente penalti y acortó distancias. Quedaba un cuarto de hora, pero se vio otro partido, el Almudévar metió al Cuarte atrás y su hasta entonces inexpugnable defensa, comenzó a defenderse como pudo. El acoso sobre la portería de los verderoles fue total por parte del Almudévar. La opción más clara para empatar tuvo lugar tras una melé en el área pequeña, que sacó un zaguero visitante de la boca del gol. También Gassama dispuso de una contra que Albero le adivinó sus intenciones en el uno para uno. Espectáculo y emoción hasta el final por parte de ambos equipos.

Se rompió la racha de doce encuentros sin perder por parte del Almudévar, pero el público despidió con aplausos al equipo de casa por el partido y el esfuerzo realizados.

BELCHITE 97 0-1 ÉPILA

Belchite 97: Jiménez, Rey, Charneca, Cotoño, Ferruz (Tolo, 89), Choren, Carbó (Gomis, 62), Cabrero, Abreu (Rodríguez, 62), Usher (Escarda, 62) y Salcedo (Alloza, 79).

Épila: Abad, Lou, Uche, Cavero, Gil, Rafinha (Manau, 69), Caro (Víctor, 60), Ariño (Hamza, 69), Tapia, Diego Gómez y Dani Losfablos (Berdún, 91).

Goles: 0-1, min. 47: Rafinha.

Árbitro: Cebollada López. Amonestó a Salcedo, Carbó, Abreu; a Caro y Gil. Expulsó por roja directa al local Otoño (56’).

Comentario: El Épila se llevó el triunfo de Belchite en un competido encuentro que empezó con mucho respeto por parte de ambos conjuntos, con tan sólo una oportunidad para los visitantes en la primera parte con un remate desviado. Por su parte, el Épila tan sólo tuvo un ligero acercamiento. Nada más empezar la segunda parte, una rápida combinación entre Tapia y Rafinha acabó en gol, en una buena pared entre ambos. El Belchite se quedó con diez por una dura entrada de Ambroj que fue sancionada con roja directa. Con inferioridad numérica, los locales sufrieron ante un Épila que trató de minimizar errores y tuvo varias ocasiones para lograr el segundo. No se dio esa circunstancia, y tuvieron que esmerarse hasta los últimos minutos para llevarse los tres puntos de Belchite.

UTRILLAS 3-1 ILLUECA

Utrillas: Láinez, Júdez (Jaraba, 46), Torres, Pandiella, Hernández (Mallor, 88), Redolar, Alexandre (Royo, 60), López, Tena (Marco, 79), Casero y Ruiz.

Illueca: De Cea, Marín (Emilio, 59), Yus, Villalba, Mata, Marvin, Liso, Roncea, Andreu, Montllor y Agustín.

Goles: 1-0, min. 7: Hernández. 2-0, min. 13: López. 3-0, min 63: Hernández. 3-1, min. 66: Agustín.

Árbitro: Benito Celma. Amonestó a Hernández, Ruiz; a Marvin, Andreu y Roncea.

Comentario: El Utrillas sigue de dulce y logró la tercera victoria en cuatro partidos -sólo superado por el líder Ejea- que le permite seguir aproximándose a los puestos de Play Off, mientras que el Illueca suma su tercera derrota consecutiva aunque sigue teniendo a tiro escapar de los puestos de descenso a Regional Preferente. El Utrillas salió en tromba y en menos de un cuarto de hora ya había decidido el partido con sendas acciones culminadas por Hernández y López, aprovechándose de un Illueca que empezó con menor ritmo. Los de la comarca del Aranda fueron ganando algo de terreno, pero todavía lejos de poner en apuros a Láinez. En la segunda parte, el Illueca buscó su gol que les metiera en el encuentro, pero antes llegó el tercero para los hombres del ‘Pitu’ Lerga por medio de Hernández. Agustín acortó distancias, pero ya era demasiado tarde y el Utrillas no sufrió para llevarse una merecida victoria.