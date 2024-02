Todas las crónicas del grupo 1 de Regional Preferente: Cruel final para el Tardienta en el campo del Sariñena

SARIÑENA 2-1 TARDIENTA

Sariñena: Julen, Incze, Villellas (Ávila, 55), Emilio, Escalzo, Lardiés, Lamine, Vargas, Camañes, Cortés y Cubel (Callao, 62).

Tardienta: David, Coll (Andújar, 78), Sanjuán, Pérez, Duato, Axier, Lobede, Carlos (Río, 70), Salas (Achampong, 78), Bastidas y Orga (Tosat, 39).

Goles: 0-1, min. 21: Carlos. 1-1, min. 74: Camañes. 2-1., min. 94: Callao.

Árbitro: Fernández Martínez. Amonestó al local Emilio y al visitante Axier.

Comentario: Duro golpe el que vivió otra jornada más el Tardienta, esta vez en el campo del Sariñena y donde cayó por dos goles a uno.

El choque empezó de cara para los de Planas, ya que lograron adelantarse en el 21´ por medio de Gutiérrez. Sin embargo, la segunda parte fue muy distinta ya que el Sariñena consiguió empatar en el 74´ por medio de Camañes. Y cuando parecía que el pescado estaba vendido, Callao desató la locura en El Carmen con el dos a uno definitivo en el último minuto del partido.

ROBRES 1-0 SADABENSE

Robres: Roberto, Kevin, Marcos, Raúl, Val (Delgado, 73), Calvo (Muñoz, 57), Usón, Serrano (Sanz, 83), Edu Vicente (Guti, 73), Marín y Pellicer.

Sadabense: Sanjuán, David (Sergio, 63), Torres (Gracia, 84), Fernando, Gerardo, Pascual (Álvarez, 84), Baciero (Ricardo, 73), Soro, Babacar, Mainz y Zalba.

Goles: 1-0, min. 62: Marín.

Árbitro: Oliván Oliva. Amonestó a Marcos, Calvo, Raúl; y a Álvarez.

Comentario: El Robres se llevó los tres puntos ante el Sadabense en un muy buen encuentro disputado durante el día del Patrón.

Ambos equipos jugaron, se mostraron muy serios atrás, bien posicionados sobre la hierba, no perdiendo nunca el dibujo y trenzando jugadas de mérito.

El Robres acertó de cara a gol tras un balón largo del guardameta local al corazón del área visitante donde el rechace le cayó en el lateral del área grande a Pablo Marín, que de tres dedos la envió a la red.

Eran momentos de desconcierto para los visitantes con tres ocasiones claras para el Robres, por medio de un disparo de Val que escupió el larguero, un balón que no llegó Muñoz y otro que se le fue a Vicente con Sanjuán superado.

El Robres no mató el partido y en el tramo final el Sadabense se dejó la piel para empatar, aunque no lo consiguió ante una defensa local con galones.

SABIÑÁNIGO 0-2 ZUERA

Sabiñánigo: Iván, Toro (Paúles, 89), Landa, Soria (Fañanás, 63), Diego, Cano, Aso, Cardoso, Alcoba (Gracia, 63), Blasco (Coulibaly, 63) y Dylan.

Zuera: Jorge, Oli, Escusol, Ventura, Ibáñez (Olivera, 85), Mallada (Álvaro, 75), Jaime, Bilal, Cabrero, Moría (Marco, 68) y Kenta.

Goles: 0-1, min. 57: Mallada. 0-2, min. 87: Bilal.

Árbitro: Álvarez Abadías. Amonestó a Toro, Alcoba, Blasco, Iván, Diego, Coulibaly; Mallada y Oli.

Comentario: El Sabiñánigo no fue capaz de recortar distancias con los primeros clasificados tras caer en casa ante uno de los fuertes como lo es el Zuera, que se llevó el duelo por cero goles a dos. A pesar del excesivo respeto existente entre ambos conjuntos, los altoaragoneses realizaron una muy buena primera parte. No hubo muchas ocasiones, pero Blasco tuvo la oportunidad de adelantar al Sabiñanigo hasta en dos ocasiones, aunque no fue capaz finalmente. El Zuera también pudo hacerlo en una jugada rápida.

Sin embargo, ya en la segunda parte y con las espadas en alto, el conjunto visitante logró adelantarse en una desajuste flagrante que Mallada aprovechó para hacer el primero de la mañana. Ya en los minutos finales y con los locales volcados en ataque, Bilal sentenció el choque para los zaragozanos.

De esta forma, el Sabiñánigo suma su segunda derrota consecutiva y se aleja nuevamente de la zona alta.

SANTA ANASTASIA 2-0 ALCOLEA

Santa Anastasia: Roberto (Clemente, 46), Les, Gadea, Almuzara, Oliva (Samuel, 66), Alberto, Bericat, Abadía, Rodrigo, Josué (Sentís, 55) y Maqueda

Alcolea: Iuliu, Bah, Mballo, Marcos, Iñaki, Sanz, Ismael (Raúl, 73), Gou, Óscar, César y Fofana (Yassine, 73)

Goles: 1-0, min. 34: Oliva. 2-0, min. 46: Oliva.

Árbitro: Núñez Pérez. Amonestó a Josué, Abadía, Maqueda, Rodrigo; Bah, Yassine, Iuliu, Iñaki y Marcos.

Comentario: Victoria en casa del Santa Anastasia en un encuentro que dominó de principio a fin. En una primera parte un tanto más igualada, el Santa Anastasia consiguió jugar en campo contrario, teniendo el balón, pero sin muchas ocasiones claras, con un Alcolea que apenas dispuso de 10-15 minutos en los que apretaron un poco más a los locales, que en ningún momento se sintieron incómodos, hasta que Oliva abrió la lata con el primer gol de su cuenta particular. Tras el paso por vestuarios, la tónica del encuentro fue la misma, con los locales muy bien plantados en el terreno de juego y nada más empezar llegó el segundo gol del partido para Oliva, después de un centro que este remató de cabeza al fondo de la red. A pesar de que el Santa Anastasia dispuso de alguna ocasión más para ampliar su renta, el marcador no se movió y los tres puntos se quedaron en Ejea.

DELICIAS 0-1 VALDEFIERRO

Delicias: Isaac, Darío (Bornao, 19), Lanzaro, Tabuenca (Enrech, 70), Enrique, Marzo, Pina (Afekir, 83), Jiménez (Alejandro, 70), Badías, Vizcarra y Botaya

Valdefierro: Rosado, Iván, Guti, Sergio, Cortés (Gregorio, 78), Adrián (Lázaro, 61), Vicente, Diego (Jorge, 73), Sow, Casañal y Stephane (Jiménez, 45)

Goles: 0-1, min. 63: Sow.

Árbitro: Muñoz Chups. Amonestó a Guti, Diego y Sow.

Comentario: Partido muy igualado que el Valdefierro se llevó por la mínima en casa del Delicias. Los dos equipos salieron muy bien plantados en el terreno de juego, en un partido muy disputado en el que el Delicias se decantó por llevar el ritmo del partido, manejando el balón, mientras que el Valdefierro se resguardo para intentar salir a la contra con un juego más directo. Al final, el Valdefierro se llevó los tres puntos tras el gol de Sow, en un partido en el que ganó el equipo que aprovechó la ocasión que tuvo.

LOS BANCOS 0-1 EFB HUESCA

Los Bancos: Iñaki, Jorge, Ayneto (Torres, 77), Vallespín, Chueca (Burillo, 67), Jaime, Garcés, Anglés (Mendoza, 67), Cánovas (López, 63), Joel y Bernal (Javi Sanz, 77)

EFB Huesca: Joao, Gastón, Diallo, Sanagustín, Luna, Egea (Gargallo, 84), Maciel, Djayson, Monge (Abella, 58), Lucas y Riau (Augustus, 72).

Goles: 0-1, min. 89: Luna.

Árbitro: Tame Samaniego. Amonestó a Ayneto, Vallespín, Jaime, Joel, Mendoza, Jorge (2), expulsado en el 62’; Abella, Luna y Lucas.

Comentario: El EFB Huesca se lleva los tres puntos de Zaragoza en un partido muy disputado, bonito por lo que se jugaban los dos equipos. El partido comenzó con unos buenos minutos por parte de los visitantes, pero sin generar ocasiones, pero tras sobreponerse a ese primer arreón, Los Bancos dominaron la primera parte, con posesión, jugando en campo rival y centrando balones lateral pero sin llegar a materializar. Llegaron incluso a disponer de un lanzamiento de penalti, que fue detenido por Joao.

En la segunda mitad salieron los locales con el mismo ritmo, buscando el gol, con alguna ocasión pero se les complicó el partido cuando se quedaron con uno menos, lo cual aprovechó el IPC para dominar pero sin grandes ocasiones.

Al final llegó el gol de los visitantes en los últimos suspiros del encuentro tras un remate después de un centro lateral. Resultado que hace subir en la clasificación al EFB Huesca que ya mira hacia arriba y deja a Los Bancos en tierra de nadie.

FB BINÉFAR 1-0 ALTORRICÓN

FB Binéfar: Pérez, Carraz, Palacín, Lalana, Baha Magassa, Sayon (Torres, 77), Baches (Pueyo, 89), Román, Solanilla (Baha Coulibaly, 77), Lacambra y Prat (Ndiaye, 77).

Altorricón: Soho, Baye, Adrián, Coker (Kleiber, 61), Oumar, Álex, Mohammed, Sow, Ousmane Sy (Yassine, 79), Mbengue y Joel Sanz (Papis, 76).

Goles: 1-0, min. 7: Román.

Árbitro: González Castro. Amonestó al local Baches y al visitante Ousmane Sy.

Comentario: Importante victoria la que se llevó el Atlético Binéfar ante el Altorricón, al cual consiguió vencer gracias al gol tempranero de Román en el minuto 7.

Los visitantes salieron muy decididos a presionar alto, algo que pagaron caro con ese tanto que a la postre sería definitivo para la victoria del Binéfar. El Altorricón pudo empatar nada más comenzar la segunda mitad, pero no aprovechó su ocasión. El Atlético Binéfar se mostró muy sólido atrás e incluso pudo sentenciar, aunque finalmente amarró el triunfo.

ONTIÑENA 4-2 MONTECARLO

Ontiñena: Presa, Chaka, Puente, Baringo, Abadía (Cissé, 60), Serrate (Samate, 67), Campo, Raúl, Casado (Romero, 60), Gracia (Barcos, 81) y Roda (Ruiz, 67).

Montecarlo: Dani, Kaito (Maradiaga, 56), Pérez (Briz, 71), Caballero, Aitor (Gracia, 56), García, Posa, Lera, Duato, Diallo y Luis (Marcos, 79).

Goles: 1-0, min. 20: Casado. 2-0, min. 40: Baringo. 2-1, min. 59: García. 3-1, min. 73: Ruiz. 4-1, min. 77: Novales. 4-2, min. 80: García.

Árbitro: Ciprés Chueca. Amonestó a Puente, Baringo, Gracia, Ruiz, Cissé; a Almudí y Gracia.

Comentario: Partido disputado en plenas fiestas de Ontiñena con muy buena afluencia y un resultado inmejorable para los locales, que no tardaron mucho para hacer el primer gol, por medio de Casado tras un rechace. Poco antes del descanso, Baringo hizo el segundo a la salida de un córner, mientras que los visitantes recortaron distancias a la vuelta de vestuarios. Ruiz y Novales sentenciaron en el tramo final con el tercer y cuarto gol, cerrando así un gran triunfo.

GURREA 1-1 JACETANO

Gurrea: José Aitor, Palacio, Buba, Álvaro Gurrea, Aarón Oyarzábal, Ebrima Sinera, Ebuale, Quílez, Dawlat, Mario Mur y Riyad.

Jacetano: Gerardo, Manafu (Gracia, 88), Urieta, Noriega (Antolín, 74), Joan (Álvarez, 74), Guillermo, Ponce (Beytat, 88), Javier, Puyuelo, Ibán y Fornaris (Garrido, 88).

Goles: 1-0, min. 28: Sinera. 1-1, min. 51: Ibán.

Árbitro: Reda Rammah. Amonestó a los locales Mario Mur, Riyad y Buba.

Comentario: Igualado partido el que disputaron el Gurrea y el Jacetano en el día de ayer, con un resultado final de empate a uno.

El encuentro estuvo reñido en todo momento, aunque el conjunto local consiguió adelantarse en el marcador sobre el ecuador de la primera mitad. El goleador fue Sinera. Sin embargo, la alegría no duró en exceso ya que en la segunda parte cambió todo, y el Jacetano logró hacer el empate en el minuto 51. Caneda fue el encargado de poner las tablas definitivas. Reparto de puntos justo tras lo sucedido.