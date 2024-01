Resumen de Benjamín Preferente: La niebla no nubla a un Amistad que va camino de completar una primera vuelta perfecta

Encuentro muy bonito el que sirvió para abrir boca el pasado jueves en Valdefierro, que se acabó llevando el cuadro local en un final frenético y emocionante donde logró remontar al Stadium Venecia. No pasó mucho en las áreas en una primera mitad bastante cerrada, que terminó de manera justa con el resultado inicial, aunque los equipos se animaron en los cinco minutos finales, dejando una pequeña muestra de lo que iba a ser una gran segunda mitad. En ella, se situó pronto arriba 0-2 el Stadium, con un remate en el segundo palo, que tocó en el meta Hugo y entró, y con un potente derechazo de Villuendas en un gran gol. Por sensaciones y juego, el duelo parecía claramente inclinado hacia el bando de Torrero, pero el Valdefierro ya ha demostrado esta temporada unas cuantas veces que no es equipo de los que se entregan fácilmente y así lo volvieron a dejar patente. Beisti enchufó a los suyos con un tiro cruzado al palo derecho, antes que se desatase la locura final. Un buen pase filtrado lo concluyó con acierto Viscasillas para empatar a dos al filo del tiempo reglamentario. En un ataque lo pudo ganar el Venecia con un remate de Jorge que no encontró la portería de milagro, y en el ultimísimo instante de los tres de alargue, un balón en largo desde campo local cogió mal posicionado a casi todo el equipo visitante, Iago avanzó en solitario, y en el mano a mano no perdonó para dar una victoria de coraje y fe.

La niebla, bastante baja por momentos en las instalaciones del Stadium Casablanca, no desvió un ápice el camino imperial del Amistad. Costó que consiguieran el primer gol, aunque antes desperdiciaron un tiro al palo y alguna llegada clara. Una bonita jugada ensayada la finalizó el zurdo Jorge con un bonito centro-chut. A partir de ahí, lo de casi siempre, un equipo que con ventaja es casi imparable. Barriendos firmó el segundo, antes de volver a sacar lustre a la pizarra en un saque de esquina lanzado en abierto, hubo un amago de remate que dejaron pasar para que Romeo, viniendo desde atrás, colocase el tercero. La segunda mitad transcurrió sin grandes sobresaltos hasta que Rillo volvió a ver portería en un disparo con poco ángulo y una falta lejana. También de falta, rasa y ajustada al palo izquierdo hizo el tanto del honor Guillermo para el Stadium en el que prácticamente fue su único disparo entre palos. Resultado claro y otra visita exigente salvada con nota.

Continúa haciendo su trabajo el Montecarlo, que no es otro que intentar seguir ganando todo y meter toda la presión que pueda, por si algún día llega el tropiezo del líder. Partido relativamente cómodo ante el Delicias, encauzado pronto y remachado en la reanudación. No se fue de vacío el cuadro visitante, que logró marcar dos goles en el José Luis Violeta, tarea nada sencilla.

Hizo caer el Cuarte a un Oliver que se aleja bastante de las dos primeras plazas. Era un partido trampa para los azulgranas, que exceptuando al dueto cabecero, rendían visita al equipo más en forma de la liga como así demostraron estar los de Iván Bornao. No desfallecieron éstos a pesar que los visitantes igualaron a dos tras ir cayendo 2-0. El gol de Luca acabó siendo decisivo para que la racha del Cuarte se extienda otra semana más.

Otro equipo que también está dando señales de notoria mejoría es el Cristo Rey, que capturó un muy buen empate en el Parque Deportivo Ebro. Hicieron ir siempre a remolque a un Racing Zaragoza que se vio obligado a empatar primero a dos y posteriormente a tres.

Triunfo a domicilio del Santo Domingo Juventud en el Picarral. Los tres goles vinieron en el primer cuarto de hora para unos naranjas que controlaron bien gracias a esa ventaja tan jugosa obtenida en esos primeros compases. No logra enderezar el Balsas una temporada demasiado irregular.

Cierra una gran semana el Hernán Cortés, en la que ha obtenido premio doble. Seis puntazos en unos días, primero entre semana batiendo al Ebro y ayer derrotando en María de Huerva a un Huracán al que el próximo sábado le llega su gran opción de intentar sumar, cuando visite a su antecesor Los Molinos. Un cuadro, el del Cascajo, que perdió con claridad en La Almozara en un triunfo importante para los arlequinados, que dejan ya a una distancia sideral las dos posiciones con las que se desciende a Primera Benjamín.

FICHAS TÉCNICAS, RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN:

Valdefierro-Stadium Venecia | Benjamín Preferente @bpreferente

VALDEFIERRO 3-2 STADIUM VENECIA

Valdefierro: Hugo, Silvio, Joel, Óliver, Beisti, Marcos, Iago y Viscasillas. También jugaron: Lucca, Ainoza, Alejandro y Plaza.

Stadium Venecia: David, Antonio, Manuel, Marco, Marqués, Jorge, Sergio y Nicolás. También jugaron: Guillermo (ps), Lucas, Unai y Villuendas.

Goles: 0-1, min. 31: Hugo, en propia puerta. 0-2, min. 33: Villuendas. 1-2, min. 42: Beisti. 2-2, min. 50: Viscasillas. 3-2, min. 50+3: Iago.

Árbitro: Périz Martínez.

STADIUM CASABLANCA 1-5 AMISTAD

Stadium Casablanca: Iker, Unai, Darío, Guillermo, Belenguer, Bruno, Sergio y Samuel. También jugaron: Alberto (ps), Ian, Perales e Ismael.

Amistad: Diego, Ferrán, Armin, Óliver También, Ismael, Julio, Jorge y Rillo. También jugaron: Ziyad, Romeo y Barriendos.

Goles: 0-1, min. 17: Jorge. 0-2, min. 20: Barriendos. 0-3, min. 22: Romeo. 0-4, min. 38: Rillo. 1-4, min. 40: Guillermo. 1-5, min. 45: Rillo.

Árbitro: Fuertes Pablo.

CUARTE 3-2 OLIVER

Cuarte: Víctor, Fran, Manuel, Mallor, Marco, Mateo, Nazar y Luca. También jugaron: Lucas, Adrián e Izan.

Oliver: Sergio, Nicolás, Corchero, Enzo Viñal, Abdul, David, Jorge y Carlos. También jugaron: Óliver (ps), Enzo Sierra, Gael, Hugo y Álvaro.

Goles: 1-0, min. 20: Marco. 2-0, min. 30: Lucas. 2-1, min. 32: Corchero. 2-2, min. 42: Enzo Viñal. 3-2, min. 45: Luca.

Árbitro: Diouf Gueye.

RACING CLUB ZARAGOZA 3-3 CRISTO REY

Racing Club Zaragoza: Unai, Izan, Jorge, Subías, Diego, Islam, Oriol y Javier. También jugaron: Gonzalo, Jon y Serrano.

Cristo Rey: Conrado, Pamplona, Alberto, Diego, Darío, Christian, Used y Marcos. También jugaron: Monzón, Mateo, Erik, Aleksandar y Guillermo.

Goles: 0-1, min. 4: Used. 0-2, min. 11: Used. 1-2, min. 18: Jon. 2-2, min. 24: Jon, de penalti. 2-3, min. 40: Used. 3-3, min. 41: Diego.

Árbitro: Pérez Torres. Amonestó al local Diego.

EBRO 7-1 LOS MOLINOS

Ebro: Gael, Losilla, Mario, Adrián, González, Álvaro, Iván y Lucas. También jugaron: Herraiz, Abderahim, Amine y Yaniss.

Los Molinos: Guillermo, Diego, Gonzalvo, Fernández, Miral, Rubén, Barcelona y Ruberte. También jugaron: José Luis, Rodilla, Raúl y Revuelta.

Goles: 1-0, min. 4: González, de penalti. 2-0, min. 12: Adrián. 3-0, min. 17: Yaniss. 3-1, min. 25: Fernández. 4-1, min. 29: González. 5-1, min. 35: Yaniss. 6-1, min. 36: Iván. 7-1, min. 45: Álvaro.

Árbitro: Bielsa Fernández.

HURACÁN 1-5 HERNÁN CORTÉS

Huracán: Hugo, Mateo, Alquézar, Juan, Álex, Beltrán, Cabrera y Aventín. También jugó: Lucas.

Hernán Cortés: Leo, Hugo, Fernando, Miguel, Sevil, Daniel, Giménez y Darius. También jugaron: Cimorra, Berne, Jaime y Martín.

Goles: 0-1, min. 8: Giménez. 1-1, min. 25: Aventín. 1-2, min. 35: Miguel. 1-3, min. 38: Miguel. 1-4, min. 42: Daniel. 1-5, min. 46: Sevil.

Árbitro: Martínez Sánchez.

MONTECARLO 5-2 DELICIAS

Montecarlo: Cuenca, Andrés, Fran, Bolbos, Álex, Soriano, Marco y Velasco. También jugaron: Coman y Eric.

Delicias: Asensio, Lucas, Gabriel, Gueye, Felipe, Mainor, Pinilla y Sami. También jugaron: Oyono, Alexander y Solanas.

Goles: 1-0, min. 3: Marco. 2-0, min, 12: Velasco. 3-0, min. 27: Bolbos. 4-0, min. 30: Velasco. 4-1, min. 40: Pinilla. 5-1, min. 42: Velasco. 5-2, min. 50: Mainor.

Árbitro: Calvo Gracia.

BALSAS PICARRAL 0-3 SANTO DOMINGO JUVENTUD

Balsas Picarral: Kenai, Tomás, Fernando, De la Torre, Álex, Yassin, Álvaro y Thiago. También jugaron: Ibra y César.

Santo Domingo Juventud: Diego, Mahamadou, Nicolescu, Sambou, Diallo, Felipe, Mateo y Enzo. También jugaron: Pablo, Erick, Lizer y Cheik.

Goles: 0-1, min. 1: Diallo. 0-2, min. 12: Nicolescu. 0-3, min. 14: Diallo.

Árbitro: Járboles Orós.

CLASIFICACIÓN:

1º Amistad 42 puntos

2º Montecarlo 39 puntos

3º Oliver 31 puntos

4º Stadium Casablanca 25 puntos (1 partido menos)

5º Stadium Venecia 25 puntos

6º Racing Club Zaragoza 24 puntos

7º Valdefierro 24 puntos (1 partido menos)

8º Cuarte 22 puntos

9º Santo Domingo Juventud 21 puntos

10º Balsas Picarral 19 puntos

11º Ebro 14 puntos

12º Hernán Cortés 13 puntos

13º Cristo Rey 10 puntos

14º Delicias 8 puntos (1 partido menos)

15º Los Molinos 1 punto

16º Huracán 0 puntos (1 partido menos)