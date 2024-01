Resumen de Benjamín Preferente: El Cuarte sentencia a tiempo en un partido que tuvo que ganar por más diferencia a Los Molinos

Los horarios que fueron fijados esta semana, muchos de ellos en la sesión de tarde, hicieron que pudiera salir a flote en una gran parte la disputa de la decimotercera fecha de la liga. Una fortuna, porque de haber seguido el criterio habitual de disputarse la mayoría de partidos por la mañana, el resultado hubiese sido otro distinto, y poco se hubiera podido celebrar. Valdefierro, Las Delicias y el García Traid fueron los tres feudos donde no se pudo jugar, y como hay muchas fechas libres por delante, lo normal será que se dispute todo antes de la finalización de la primera vuelta dentro de quince días.

Este particular sábado arrancó en el Cascajo, donde curiosamente no había ni rastro de nieve y se dio inicio con toda normalidad a un duelo que el Cuarte debió ganar por mucha más diferencia. Tres palos y un larguero dieron los verderoles, además de hacer trabajar mucho y bien a un portero que bloca muchas veces con bastante seguridad como es Guillermo. Los Molinos marcó en casi su única aproximación, en un certero disparo por alto de Miral. No llegaba la sentencia, por lo que los locales seguían en la pelea, y tuvo que ser en el minuto 50, cuando Izan, por el palo corto, puso la tranquilidad para su equipo.

Después de imponerse la semana pasada en el duelo de invictos, el Amistad recibía en su campo a otro conjunto de los que le podía plantear batalla como es el Racing Club Zaragoza. Nuevo triunfo de los de Juslibol en un choque que arrancó a velocidad de crucero, con goles en ambas porterías para irse tranquilizando posteriormente. Al final, 4-1 para la decimotercera semana ganadora del Amistad.

Imagen del campo de fútbol siete de Valdefierro @bpreferente

La Camisera acogió de manera contínua una doble sesión de fútbol benjamín. Aquí también tuvieron que trabajar duro y a conciencia los empleados del club azulgrana para sacar la jornada adelante. Primero saltaron al verde el Oliver y el Balsas Picarral, para jugar “a lo largo” de ese espectacular campo de fútbol siete. Triunfo fácil y claro para los de casa con un castigo quizá desmedido para los avispas. Un rato más tarde el protagonismo fue para el Cristo Rey y el Montecarlo, aunque esta vez se jugó “a lo ancho” como suele hacer siempre el cuadro colegial perteneciente a la estructura del Oliver. No le resultó cómodo al Montecarlo retomar el camino vencedor, porque el Cristo Rey lo puso complicado. Velasco abrió la cuenta al enjaular un rechace y ya en la segunda mitad repitió éxito con un remate cruzado. Soriano colocó el tercero antes que los de casa acortasen la distancia ya sin tiempo para mucho más.

Atractivo duelo entre dos equipos de carácter ofensivo que se quedó el Stadium Venecia imponiéndose a domicilio al Santo Domingo Juventud. Los naranjas voltearon el tanto inicial de su rival, pero éstos, en la segunda mitad abrieron una más que interesante diferencia que lograron mantener hasta la finalización para ponerse quintos en la clasificación.

FICHAS TÉCNICAS, RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN:

LOS MOLINOS 1-3 CUARTE

Los Molinos: Guillermo, Diego, Rodilla, Gonzalvo, Daniel, Miral, Eloy y Ruberte. También jugaron: Erik y Revuelta.

Cuarte: Víctor, Manuel, Lucas, Adrián, Mateo, Izan, Nazar y Fran. También jugaron: Mallor, Marco y Luca.

Goles: 0-1, min. 4: Nazar. 0-2, min. 24: Nazar. 1-2, min. 35: Miral. 1-3, min. 50: Izan.

Árbitro: Sacramento García. Amonestó al local Diego.

AMISTAD 4-1 RACING CLUB ZARAGOZA

Amistad: Diego, Ferrán, Armin, Romeo, Ismael, Julio, Jorge y Rillo. También jugaron: Ziyad, Óliver y Barriendos.

Racing Club Zaragoza: Unai, Izan, Jorge, Gonzalo, Diego, Islam, Javier y Jon. También jugaron: Subías, Oriol y Serrano.

Goles: 1-0, min. 4: Jorge. 2-0, min. 6: Jorge. 2-1, min. 8: Gonzalo. 3-1, min. 10: Julio. 4-1, min. 50: Jorge.

Árbitro: Sánchez Miranda.

OLIVER 6-0 BALSAS PICARRAL

Oliver: Escribano, Enzo Sierra, Enzo Viñal, Gael, David, Hugo, Carlos y Álvaro. También jugaron: Óliver (ps), Nicolás, Corchero, Abdul y Jorge.

Balsas Picarral: Yago, Tomás, Fernando, De la Torre, Álex, Álvaro, Thiago e Ibra. También jugaron: Kenai (ps) y Yassin.

Goles: 1-0, min. 9: Álvaro. 2-0, min. 20: Enzo Sierra, de penalti. 3-0, min. 22: Enzo Sierra. 4-0, min. 28: Gael. 5-0, min. 34: Abdul. 6-0, min. 37: Jorge.

Árbitro: Gracia Castellar.

SANTO DOMINGO JUVENTUD 3-4 STADIUM VENECIA

Santo Domingo Juventud: Diego, Youssouf, Nicolescu, Sambou, Erick, Felipe, Lizer y Mateo. También jugaron: Pablo, Diallo y Cheik.

Stadium Venecia: Guillermo, Antonio, Manuel, Marqués, Unai, Jorge, Villuendas y Sergio. También jugaron: Tajada (ps), Lucas, Marco y Nicolás.

Goles: 0-1, min. 12: Manuel. 1-1, min. 22: Diallo. 2-1, min. 25: Mateo. 2-2, min. 28: Villuendas. 2-3, min. 33: Jorge. 2-4, min. 34: Jorge. 3-4, min. 38: Diallo.

Árbitro: Pascual Arjol.

CRISTO REY 1-3 MONTECARLO

Cristo Rey: Conrado, Pamplona, Alberto, Diego, Darío, Mateo, Aleksandar y Christian. También jugaron: Monzón, Erik, Guillermo, Used y Marcos.

Montecarlo: Cuenca, Coman, Fran, Bolbos, Álex, Soriano, Marco y Eric. También jugaron: Lasheras, Andrés y Velasco.

Goles: 0-1, min. 18: Velasco. 0-2, min. 27: Velasco. 0-3, min. 42: Soriano. 1-3, min. 47: Monzón.

Árbitro: Gracia Castellar.

PARTIDOS APLAZADOS:

Valdefierro-Stadium Casablanca

Delicias-Huracán

Hernán Cortés-Ebro

CLASIFICACIÓN:

1º Amistad 39 puntos

2º Montecarlo 36 puntos

3º Oliver 31 puntos

4º Stadium Casablanca 25 puntos (1 partido menos)

5º Stadium Venecia 25 puntos

6º Racing Club Zaragoza 23 puntos

7º Valdefierro 21 puntos (1 partido menos)

8º Cuarte 19 puntos

9º Balsas Picarral 19 puntos

10º Santo Domingo Juventud 18 puntos

11º Ebro 11 puntos (1 partido menos)

12º Cristo Rey 9 puntos

13º Delicias 8 puntos (1 partido menos)

14º Hernán Cortés 7 puntos (1 partido menos)

15º Los Molinos 1 punto

16º Huracán 0 puntos (1 partido menos)