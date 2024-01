Todas las crónicas de Tercera RFEF: Al Fuentes le sabe a poco el empate contra el Binéfar

FUENTES 1-1 BINÉFAR

Fuentes: León, López, Salvador (Góez, 69), Briz, Casaló, Tobajas (Roche, 85), Óscar (Gayán, 75), Blasco, Requeno (Martín, 85), Garín (Asensio, 85) y Rubio.

Binéfar: Marc, Enric, Álex, Fall (Rato, 59), Cesc, Arnau (Bernardo, 66), Becerra (De la Fuente, 66), Llobet (Samitier, 59), Barrau, Torres y Barreda (Rodrigo, 59).

Goles: 1-0 min. 3: Requeno, 1-1 min. 87: Rodrigo.

Árbitro: Lucía Lobera. Amonestó a Requeno, Gutiérrez, Gayán; y Torres.

Comentario: Reparto de puntos entre el Fuentes y el Binéfar en un encuentro en el que se adelantaron los locales cuando apenas habían transcurrido tres minutos de juego. Un robo de balón le permitió un remate a Requeno a la contra que se envenenó y terminó en el fondo de las mallas. El Fuentes impuso una presión alta, mientras que el Binéfar optó por combinaciones que le otorgaron mayor posesión, aunque el peligro estaba en las botas del Fuentes. Hubo dos jugadas polémicas en las primera parte, con sendos derribos en el área del Binéfar sobre jugadores del Fuentes. En ambos casos, el árbitro consideró que no fueron acciones merecedoras de ser sancionadas con penalti. En la segunda parte, con los cambios, el Binéfar dio un paso al frente y empezaron a disponer de mejores oportunidades. El Fuentes también aplicó robos, pero no pudo sentenciar con el segundo tanto. El Binéfar logró el empate en una jugada derivada de un saque de banda y varios rebotes. Desde línea de fondo, pusieron el balón atrás y tras un paradón de León, el balón siguió vivo en el interior del área y tras un barullo el balón terminó entrando en la portería después de un remate de Rodrigo.

EBRO 1-0 CASPE

Ebro: Miguel Ángel, Carcasona, Espiérrez, Muñoz, Paki, Chárlez (Saúl, 83), Sorbe, Iván Pérez, Garrido (Torcal, 54), Escolar y Quique Navarro.

Caspe: Abbad, Iván, Karol, Kun, Villaoslada (Rotellar, 58), Marín, Manu Rubi (Abadía, 90), Cortés, Iñaki (Casado, 77), Vera (Barri, 58) y Rubio (Agbor, 77).

Goles: 1-0, min. 37: Chárlez.

Árbitro: Aranda Anquela. Amonestó a Sorbe, Carcasona; Manu Rubi, Iñaki, Karol, Rubio e Iván.

Comentario: El Ebro se llevó el triunfo este sábado ante un buen Caspe en un duelo que empezó marcado por la igualdad y el respeto que se profesaban ambos conjuntos. Las defensas se impusieron a los ataques en la primera media hora y no hubo ocasiones de peligro en ese tramo. Cuando más se encontraba atacando el Caspe, llegó el tanto del Ebro que a la postre decantaría el partido. Fue una conexión de Paqui con Quique, quien desde la banda puso un centro raso que puso rematar Chárlez y terminó siendo desviado por un defensa del Caspe hasta el fondo de las mallas. En la segunda parte, mayor dominio del Ebro con una clara ocasión de Paqui que se marchó fuera, otro cabezazo de Paqui que detuvo Abbad y una contra de muchísimo peligro en la que el Ebro no atinó a dar el último pase cuando parecían tenerlo todo a favor.

HUESCA 'B' 1-3 EJEA

Huesca B: Li, Alin, Espinosa, Escario (David, 75), Rodri Val (Santiago, 85), Delgado, Cissé, Fofana, Torguet, Torra y Armero

Ejea: Monforte, Crespo (Kevin Lacruz, 58), Ginovés, Ramón, Andreu, Marín (Iglesias, 75), Moha, Carrasco (Álvarez, 75), Tudela, Garde (Fadel, 14) y Escobar (Radu, 58)

Goles: 1-0, min. 63: Rodri Val. 1-1, min. 82: Ramón. 1-2, min. 87: Álvarez. 1-3, min. 91: Ramón.

Árbitro: Ramos Larraz. Amonestó a Escario, Fofana, Armero, Espinosa; Carrasco, Ramón, Ginovés y Crespo.

Comentario: Duro tropiezo el que sufrió la SD Huesca B ante la SD Ejea en la Base Aragonesa de Fútbol. A pesar de que el equipo oscense se adelantó en el marcador, no les sirvió de mucho, ya que los errores propios en los minutos finales acabaron desembocando en una remontada que terminó con un 1-3 para los visitantes. No fue un encuentro sencillo para el filial azulgrana, que tuvo que aguantar la superioridad del Ejea durante unos primeros 45 minutos en los que Ramón puso contra las cuerdas a los locales. Gozó de un gran disparo que terminó repelido por el larguero, un anticipo de lo que se vendría en la segunda mitad. Conscientes de la discreta imagen que habían dado, los de Sebas crecieron en la segunda mitad tras un bajón físico considerable del rival. Algo que aprovecharon para adelantarse en el minuto 63. Val aprovechó el rechace del meta al remate de Armero tras un balón lateral, poniendo así el 1-0 que ponía muy de cara el partido para los azulgranas. No obstante, cuando más cerca estaba el 2-0 llegó el empate del Ejea. En el 82, Ramón batió a Li Changy por medio de un potente disparo lejano que el meta azulgrana vio tarde y no fue capaz de sacar. Poco después, en el minuto 87, Álvarez confirmó la remontada del Ejea aprovechando un nuevo error del Huesca B, esta vez de David García que perdió un balón muy próximo a su área. Lo peor estaba por llegar en el 89, cuando Ramón anotó el tercero y definitivo tras un balón lateral de Carrasco que aprovechó desde el suelo para batir a Li. Los puntos se le escaparon en los últimos diez minutos, dejando así un tropiezo que el equipo oscense analizará para tratar de que no se repita.

ATLÉTICO MONZÓN 3-0 BORJA

At. Monzón: Nelson, Kirian (Muñoz, 65), Óscar, Valencia, Claver, Fred (Iago, 65), Adrián (Sorinas, 80), Chipi (Echeverría, 75), Leo, Arnedillo y Eric

Borja: Ortiz, Garrido, Gazzoni, De Pablo (Abdoulaye, 45), Puky (Chueca, 60), Cardiel (Gea, 88), Sanz (Hugo, 70), Usón, Leciñena, Solans y Marcos

Goles: 1-0, min. 21: Carrera. 2-0, min. 54: Adrián. 3-0, min. 79: Adrián.

Árbitro: Ruiz Esquinas. Amonestó a Eric, Óscar; y Abdoulaye.

Comentario: El Atlético Monzón logró ayer en el Isidro Calderón una clara victoria ante el Borja por tres tantos a cero. Adrián, que marcó dos tantos en la segunda mitad, fue el gran protagonista. Los rojiblancos enlazan dos victorias seguidas y se asoman a la parte alta de la tabla. El choque comenzó con dominio local. El Borja, bien plantado atrás, se defendía de los acercamientos de un Monzón al que le costó un poco meterse en partido, pero que a los veinte minutos logró el primer tanto. Saque de banda por la izquierda, centro al área y allí Carrera impuso sus centímetros para marcar de cabeza.

El Borja lo intentó, e incluso se le anuló un tanto por fuera de fuego y tuvo una ocasión dentro del área de Cardiel qué Carrera le rebaño en última instancia. Pero no marcó, y así se llegó al descanso. En la reanudación, los cambios más ofensivos del equipo borjano no dieron resultado y el Monzón, con el viento a favor, cuajó una gran segunda mitad, práctico y efectivo.

Valencia mandó una volea dentro del área arriba, y en el minuto 53 Adrián inauguró su cuenta particular, con un gol en el que recibió en el área, recortó hasta tres veces y la cruzó con maestría al palo contrario. Garrido tuvo la oportunidad de acortar distancias y meter al Borja en partido, pero su balón picado lo sacó casi en la raya Jerez. Ya en el minuto 79 Adrián hizo el tercero y segundo de su cuenta, con un disparo ajustado desde la frontal para asegurar que los tres puntos se quedaran en casa.

TAMARITE 2-1 ÉPILA

Tamarite: Édgar, Pol, Gerard (Toni, 55), Varilla, Alexis, Sola (Roc, 73), Sales (Julen, 81), Genís, Raúl, Eric (Morillo, 73) y Álex (Youssef, 55)

Épila: Fabre, Uche, Lucio (Diego, 56), Gil, Rupérez (Marco, 79), Rafinha, Manau (Bretos, 79), Hamza, Caro, Losfablos y Berdún (Monteiro, 29)

Goles: 1-0, min. 44: Sales. 2-0, min. 77: Sales. 2-1, min. 95: Bretos.

Árbitro: Alonso Martínez. Amonestó a Sales; Ariño y Losfablos.

Comentario: Gran victoria la que consiguió el Tamarite en su feudo ante un siempre complicado Épila, que quiso darle emoción al encuentro con su gol en los minutos finales, aunque fue insuficiente para evitar que el doblete de Sales valiese los tres puntos para el conjunto entrenado por Félix Jiménez. El partido comenzó con el tanteo por parte de ambos equipos para evitar males mayores, aunque nadie llegó a gozar de buenas ocasiones. A pesar de ello, los de Félix Jiménez se encontraron muy cómodos sobre el tapiz, aunque no acababan de culminar para abrir el marcador. Una férrea defensa y un buen ataque evitaron que el Épila estuviera cómodo en el terreno de juego, durante los primeros 45 minutos del encuentro. Y en el minuto 44, por fin, llegó el premio para el Tamarite, por parte de Sales que recibió en la frontal del área para batir al guardameta rival con un disparo cruzado.

Superado el descanso, en la segunda parte salió un Épila lanzado a por el empate, aunque el portero tamaritano, Édgar Sorinas, lo evitó en varias ocasiones gracias a sus buenas intervenciones. Posteriormente Sales volvería a poner el balón al fondo de las redes, esta vez en el 77 tras una asistencia de Hugo Roc. En los instantes finales el Épila marcaba el gol del honor, pero fue insuficiente para sacar algo de Tamarite. Llegó el final para el Tamarite de Félix Jiménez, que logró en casa tres puntos de máxima importancia en busca de conseguir cuanto antes el ansiado objetivo de la permanencia en Tercera División.

ILLUECA 1-1 CARIÑENA

Illueca: De Cea, Montllor, Coulibaly, Gumiel, Kombe (Pérez, 69), Andreu, Roncea (Nene, 58), Cardo, Marín, Yus y Liso

Cariñena: Tavares, Closa, Requejo, Orús, Lorente, Monge, Ibáñez (Fajardo, 65), Vera, Caicedo (Omeñaca, 87), Remacha (Soumah, 62) y Gálvez.

Goles: 0-1 min. 85: Requejo, 1-1 min. 92: Marín, de penalti.

Árbitro: Sánchez Sancho. Amonestó a Cardo, González, Montllor; Ibáñez, Monge, Tavares, Vera y Omeñaca. Expulsó al técnico local Aitor Pardo

Comentario: Tablas entre Illueca y Cariñena en un disputado encuentro en el que hubo que esperar hasta los últimos minutos para que los goles entraran en escena. Empezó con algo más de criterio el Illueca, que lo intentó con un par de remates desde fuera del área. En una de esas acciones, Tavares salvó al cariñena con una gran intervención. Los visitantes llevaron peligro en una acción derivada desde un saque de esquina, en el que la zaga local estuvo acertada para despejar. En los minutos finales de la primera parte, fue expulsado el técnico local, Aitor Pardo. Tras la reanudación, ambos equipos fueron en busca de la victoria, conscientes de que el punto era un resultado insuficiente para ambos. Requejo convirtió el gol que parecía que llevaría los tres puntos a Cariñena, pero una vez cumplido el tiempo añadido, Marín transformó un penalti para que el conjunto de la Comarca del Aranda lograse rescatar un punto.

ALMUDÉVAR 2-0 CALAMOCHA

Almudévar: Albero, Ballarín (Veintemilla, 62), Luisja, Velasco, Ainoza (Pascual, 77), Puente, Conte (Vera, 77), Trullén (Sánchez, 69), Lozano (Ñama, 62), Agustín y Ros.

Calamocha: Unai, Tenorio, Olivera, Cavero, Falo (Pelegrín, 63), Nilton (Ríos, 89), Fonsi, Otín, Baena (Christian, 63), Hugo (Nieto, 46) y Adán.

Goles: 1-0, min. 16: Luisja. 2-0, min. 44: Trullén.

Árbitro: Solano Castro. Amonestó a Velasco y Pascual; a Cavero, Fonsi y Tenorio.

Comentario: Impresionante partido el jugado por el Almudévar, sobre todo en la primera parte. El equipo local tocó el balón y jugó un fútbol de muchos quilates. Ya en el minuto 16 llegó el primer gol, en un pase de Ainoza a la banda, donde llegó Lizer para centrar y Luisja remató el balón al fondo de la red. El Almudévar fue dueño del balón y dispuso en la primera mitad de hasta siete llegadas con peligro, algunas no culminadas por anticiparse la defensa turolense en el último pase. El Calamocha llegó con peligro un par de veces. La más clara, un tiro lejano de Nilton que se fue rozando el poste de la meta de Albero.

El segundo gol del Almudévar al filo del descanso levantó al público de sus asientos. Conte se fue de varios contrarios, abrió a la banda, donde apareció Ballarín para centrar al área, Trullén controló e hizo varios amagos y, con portero y defensas tirados al suelo, marcó a placer. En la segunda mitad el Calamocha salió en busca de un gol que le metiese en el partido, pero el Almudévar fue quien estuvo más cerca de anotar el tercero, en el 53, en un tiro demasiado cruzado de Trullén. El Almudévar controló sin sufrir hasta el final. La mejor ocasión visitante para marcar llegó en el minuto 77, en un centro al área que Cristián no llegó a empalmar por muy poco.

UTRILLAS 2-1 CUARTE

Utrillas: Marco, Júdez, Lautaro, Adrián (García, 87), Redolar, Ruiz, Marco (Tena, 68), Muñoz (Jaraba, 80), Casero, Jorge y Alexandre.

Cuarte: Rafa, Pinto (Sesma, 89), Solbes, Lucho, Chus Herrero, Rami (Valdés, 73), Roberto (Pérez, 67), De Sus Fabana (Sánchez, 89), Cota, Iñigo (Bouadod, 67) y Gassama.

Goles: 1-0, min. 52: Adrián. 2-0, min. 78: Tena. 2-1, min. 94: Sánchez.

Árbitro: Ferrer Collado. Amonestó a los locales Júdez, Redolar y al visitante Pinto.

Comentario: El Utrillas ha tumbado al Cuarte, que llegaba líder al comienzo de la jornada, por 2-1 en un partido muy completo de los pupilos de David 'el Pitu' Lerga. En la primera parte, apenas hubo ocasiones, con el Cuarte tratando de llevar la iniciativa pero no tuvo opción de doblegar a la zaga del conjunto de las Cuencas Mineras. La segunda parte fue posiblemente los minutos de mejor fútbol del Utrillas en toda la temporada. Tras el gol al inicio de este periodo de Adrián, el Utrillas fue en busca de más y se encontró con el premio a su esfuerzo con el 2-0 por medio de Tena. En los últimos minutos, el Cuarte trató de buscar el empate a la desesperada pero no logró recortar distancias hasta el minuto 94 por medio de Sánchez.

FRAGA 1-0 BELCHITE 97

Fraga: Marc, Serra (Pirla, 88), Alexis (Nihah, 81), Sanjuán (Rivera, 88), César, Porlan (Usón, 62), Iker, Solano, Marcel, Novials y Morales.

Belchite 97: Jiménez, Rodríguez (Carbo, 67), Rey, Charneca (Gauna, 81), Lizáldez (Abreu, 58), Ambroj, Ferruz, Choren, Cabrero, Lobede y Salcedo (Okón, 67).

Goles: 1-0, min. 36: César.

Árbitro: Monteagudo Soler. Amonestó a Morales, Alexis, Usón; a Salcedo y Lizáldez. Expulsó por doble amonestación al visitante Ambroj (89’).

Comentario: Tras cuatro partidos consecutivos sin hacerlo, la UD Fraga se reencontró con la victoria en su casa, en La Estacada, donde no lo hacía desde mediados de octubre. Y lo hizo contra el Belchite, al que superó por un gol a cero gracias al tanto de César en los minutos finales de la primera mitad. Un triunfo que supone mucho para los de Miguel Rubio, ya que habían perdido mucha confianza jugando ante su afición debido a los malos resultados. Supo sobreponerse a las circunstancias el conjunto fragatino, que se desenvolvió de manera muy solvente durante todo el encuentro. Más en la primera mitad, cuando se mostró dominador del juego y de las ocasiones, aunque estas no fueran muy claras ni pareciesen llevar mucho peligro. A pesar de ello rondó el gol y siempre estuvo más cerca que su rival, y finalmente el esfuerzo tuvo premio para los pupilos de Miguel Rubio. César adelantó a los locales en el minuto 36, un tanto que acabaría siendo el definitivo para retener los tres puntos en tierras fragatinas.

Tras el descanso, el Belchite se creció como no podía ser de otra forma. Adelantó líneas y presionó en campo contrario al conjunto altoaragonés, pero tampoco con el peligro suficiente como para lograr el empate. Choren fue el único que tuvo dos ocasiones claras de gol para los visitantes, aunque ninguna de ellas desembocó en el gol del empate. Y cerca del minuto 70 el árbitro anuló un gol visitante por fuera de juego.

A pesar de todo ello, el Fraga aguantó los minutos finales para amarrar una victoria muy importante para sus intereses. Los de Miguel Rubio se reencontraron con la victoria en su casa, unos puntos que les permite mantenerse en la zona media alta de la clasificación y no perder de vista a muchos de sus rivales directos de la categoría.