Todas las crónicas de Regional Preferente grupo 1: El Inter Huesca se llevó los tres puntos de Sariñena en un duelo muy abierto

SARIÑENA 1-2 EFB HUESCA

Sariñena: Julen, Incze, Raúl, Villellas, Escalzo, Callao, Lardiés, Lamine, Vargas (Cortés, 76), Ávila (Adriel, 56) y Cubel (Berrendo, 64).

EFB Huesca: Joao Pedro, Iñigo, De Blas, Sanagustín, Fuller, Martín (Augustus, 79), Bellón (Riau, 79), Maciel (Gargallo, 61), Cardoso (Egea, 61), Monge (Dillo, 57) y Acín.

Goles: 0-1, min. 33: Sanagustín. 1-1, min. 57: Lamine. 1-2, min. 76: Sanagustín.

Árbitro: Escartín Larraz. Amonestó a Villellas, Campo; a Íñigo, Diallo, Bellón y Acín.

Comentario: El Inter Huesca se llevó los tres puntos de Sariñena en un duelo muy abierto, en el que decantaron el marcador los dos goles de Sanagustín. El duelo comenzó nivelado y ambos probaron suerte con disparos desde la frontal del área que se fueron desviados o resolvieron los porteros. Se adelantó el Inter pasada la media hora y así se llegó a vestuarios. Ya en la segunda mitad, el Sariñena insistió en busca del empate, que llegó con el tanto de Lamine, pero Sanagustín de nuevo en el minuto 76 dio el triunfo a los visitantes.

SABIÑÁNIGO 6-0 ALTORRICÓN

Sabiñánigo: Iván, Landa, Juan (Fañanás, 67), Diego (Ibrahim, 46), Aso, Cano, Alberto (Paúles, 60), Cardoso (Otín, 75), Alcoba (Giménez, 67), Blasco y Dylan.

Altorricón: Soho, Lumbierres, Papis (El Asri, 46), Coker (Kleiber, 46), Álex (Yassine, 64), Sow, Sy, Zamora, Mbengue, Joel y Fode (Baye, 62).

Goles: 1-0, min. 2: Blasco. 2-0, min. 8: Blasco. 3-0, min. 20: Soria. 4-0, min. 42: Blasco. 5-0, min. 62: Blasco. 6-0, min. 80: Fañanás.

Arbitro: Reda Rammah. Amonestó a Alberto, Fañanás; Lumbierres y Sy.

Comentario: Se temía en Sabiñánigo al Altorricón, un equipo guerrillero que nunca pierde la cara al partido, pero ayer la historia fue diferente. Los locales salieron con la quinta marcha puesta y tuvieron la suerte de que en el primer minuto de juego Blasco marcaba tras un error defensivo visitante. Los verdes quisieron no perderle la cara al partido y jugarle de tú a tú al Sabiñánigo, pero en una jugada parecida unos minutos después, en un barullo en el área con rechace, Blasco conseguía el segundo tras un buen disparo. Al Altorricón le costó abrirse en busca del gol, y el Sabiñánigo estuvo serio atrás y efectivo delante. Con los goles la moral local fue para arriba, y el tercer tanto, obra de Soria, acabó de hundir a los literanos cuando todavía quedaba muchísimo partido. A partir de ese momento el Sabiñánigo pasó por encima de su rival. Blasco consiguió su tercer tanto justo antes del descanso, y el poker en el minuto 62 y el Altorricón tuvo su única ocasión clara, ya con un 5-0, con un remate de cabeza dentro del área que se fue alto. Festival goleador del Sabiñánigo en un partido en el que todos rindieron a buen nivel, titulares y suplentes, y en el que el primer tanto tan tempranero marcó el devenir del choque. Los rojiblancos suman once tantos en dos partidos y parecen haber encontrado la fórmula ofensiva.

ROBRES 1-1 SANTA ANASTASIA

Robres: Cerdán, Vidal, Marcos, Nicolescu, Val (Sergio, 69), Sanz (Raúl, 56), Calvo (Muñoz, 56), Delgado, Marín, Pellicer (Serrano, 69)y Edu Vicente (Arel, 89).

Santa Anastasia: Clemente, Tenías, Juan, Rodrigo (Sentís, 77), Gadea, Maqueda (Florián, 77), Abadía (Bericat, 62), Almuzara, Pardo (Samuel, 88), Oliva e Izan (Josué, 88).

Goles: 1-0, min. 29: Calvo. 1-1, min. 32: Gadea.

Árbitro: Gimeno Barrabés. Amonestó a Pellicer, Raúl, Edu Vicente; Maqueda, Juan, Bericat y Almuzara.

Comentario: El Robres cedió un empate en su retorno a San Blas ante el Santa Anastasia. Fue un partido en el que los amarillos fallaron cuatro ocasiones muy claras y al final no pudieron llevarse el premio de la victoria. La primera parte fue igualada, tanto en el juego como en el resultado, y se llegó al descanso con empate a uno tras un gol por parte de Calvo para el Robres y Gadea para el Santa Anastasia y un balón al palo de los visitantes. En el segundo acto el Robres inclinó la cancha hacia los dominios del meta Alberto, pero no estuvo fino de cara a gol. El Santa, más veterano, cedió terreno y arropó bien a su guardameta, sin apenas pasar de medio campo. Los locales lo intentaron por todos los medios y fruto de ello tuvieron varias ocasiones claras para haberse adelantado, pero no hubo suerte y sí falta de ideas en los metros finales.

DELICIAS 0-2 SADABENSE

Delicias: Isaac, Enrech, Darío (Tabuenca, 76), Enrique (Botaya, 76), Vizcarra, Bornao, Pina (Diop, 61), Afekir (Alejandro, 61), Oliete, Marzo y Marco (Tipan, 84).

Sadabense: Sanjuán, Zalba (Alejandro, 87), Torres, Fernando, Gerardo (Javier, 66), Soro, Roberto (Iván, 66), Poderós, Pascual, Baciero (Álvarez, 79) y San Martín (Babacar, 44).

Goles: 0-1, min. 70: Fernando. 0-2, min. 86: Babacar.

Árbitro: Bruna Guadamur. Amonestó a Darío; Zalba y Pascual.

Comentario: El Delicias fue derrotado en su campo por el Sadabense en un choque donde ninguno de los dos equipos supo imponer el estilo de juego que deseaba. En la primera parte las ocasiones de gol fueron muy escasas aunque ya, tras el paso por los vestuarios, el encuentro fue adquiriendo una mayor intensidad. Finalmente, fue el equipo visitante el que dominó y terminó superando a los zaragozanos en el balón parado. Primero Fernando y luego Babacar dieron los tres puntos al Sadabense, aunque el Delicias también tuvo sus llegadas, no las supo materializar.

LOS BANCOS 3-4 ZUERA

Los Bancos: Iñaki, Deza (Daniel, 89), Vallespín, Chueca (Torres, 72), Bernal (Cánovas, 72), Mendoza (Daouda, 63), Orozco, Anglés (Burillo, 63), Garcés, Antero y Serrano.

Zuera: Jorge, Moreno (Bilal, 68), Alfredo (Aarón, 80), Escusol, Cabrero, Moría (Días, 83), Marco, Mohamed, Cebrián, Mallada e Ibáñez.

Goles: 0-1, min. 29: Mallada, de penalti. 1-1, min. 32: Anglés. 2-1, min. 44: Garcés. 2-2, min. 59: Cabrero. 2-3, min. 71: Marco. 3-3, min. 75: Torres. 3-4, min. 89: Días.

Árbitro: Muñoz Chups. Amonestó a Daouda, Vallespín, Chueca; y Marco.

Comentario: Zuera se lleva a casa los tres puntos en un partido lleno de goles en los campos de la Federación.

Notándose el respeto entre ambos equipos el partido comenzaría algo dormido, algo que iba a ser totalmente distinto en adelante. El Zuera se puso por delante gracias a un penalti por mano, convertido por Mallada.

Los Bancos, lejos de bajar los brazos se lanzó al ataque en busca del empate y en apenas 10 minutos remontó el encuentro con dos goles en dos saques de esquina.

La segunda parte nos dejaría aún más goles y fueron los visitantes quienes en este caso, volvieron a remontar colocándose dos a tres con una jugada en saque de banda y un remate tras rechace con el portero totalmente vencido.

De nuevo, los locales empataron con un centro lateral que ponía el tres a tres.

Lejos de acabar así, ambos equipos buscaron la victoria y dispusieron de claras ocasiones, pero los 3 puntos se marcharon para Zuera tras un tardío gol de Días en el minuto 89.

JACETANO 1-0 MONTECARLO

Jacetano: Gerardo, Antolín, Noriega (Javier, 86), Garrido (Joan, 65), Gracia, Fornaris (Beytat, 86), Díez, Iban, Ponce (Tomás, 86), Guillermo y Samuel (Urieta, 89).

Montecarlo: Moya, Redondo, Tapias (Luis, 73), Kaito, Nicolás, Caballero, Aitor (Sergio, 57), Marcos (Posa, 57), Maradiaga, Duato y Mamadou (Pérez, 73).

Goles: 1-0, min. 73: Joan.

Árbitro: Mur Oto. Amonestó a Tomás, Beytat; Maradiaga, Tapias y Caballero.

Comentario: El Jacetano consiguió una importante victoria en casa contra el Montecarlo que le acerca a la zona alta de la tabla. Fue un triunfo trabajado, que le costó, aunque el rival apenas le generó peligro. El Jacetano dominó durante la primera mitad, aunque sin apenas ocasiones. Ya en la segunda mitad y con los cambios, llegaron opciones claras de gol y Joan marcó en el 73. Después, los jaqueses pudieron incluso marcar algún gol más y, sobre todo, no sufrieron para mantener el marcador.

ONTIÑENA 1-0 TARDIENTA

Ontiñena: Salas, Puente, Mir, Baringo, Serrate (Abadía, 89), Romero (Samate, 78), Novales, Cissé, Rubén (Thiero, 70), Roda y Guillem (Casado, 70).

Tardienta: Pardo, Lobede, Carlos, Salas, Fraile (Orga, 53), Andújar, Bastidas, Duato (Sanjuán, 85), Mercadal, Pérez y Coll (Tosat, 76).

Goles: 1-0, min. 84: Serrate, de penalti.

Árbitro: Monesma Sánchez. Amonestó al local Serrate y a los visitantes Mercadal y Orga.

Comentario: El Ontiñena se acabó llevando los tres puntos ante el Tardienta, a pesar de que le costó y no consiguió romper la igualdad hasta el final, con un penalti. Empezó el duelo muy igualado y con el paso de los minutos, el Tardienta se fue abriendo y el Ontiñena empezó a llegar con claridad a la meta rival, pero no materializó sus ocasiones. En la segunda parte salió mucho mejor el Ontiñena y llegaron ocasiones claras de Oriol, Iker y Guillem. Pero no fue hasta el minuto 85 cuando se rompió el empate, con un penalti que transformó Serrate.

GURREA 4-2 VALDEFIERRO

Gurrea: Hernández, Julia (Sinera, 81), Esteire, Serrano (Palacio, 8), Mur, Alconchel, Figueras, Aarón, Gurrea, Buba y Falcón (Muñoz, 81).

Valdefierro: Rosado, Iván, Miguel, Cristian (Andrés, 69), Sergio, Martínez (Casañal, 65), Vicente, Diego, Sidy (Isern, 69), Stephane (González, 78) y Rubén.

Goles: 0-1, min. 17: Vicente. 1-1, min. 57: Falcón. 2-1, min. 61: Esteire. 3-1, min. 68: Palacio. 4-1, min. 87: Alconchel. 4-2, min. 89: Lázaro.

Árbitro: Romeo Gracia. Amonestó a Buba, Gurrea; a Stephane, Sidy y Diego.

Comentario: El Gurrea logró una victoria con un vendaval de juego en la segunda parte, en la que fueron cayendo los goles uno tras otro hasta sentenciar. El comienzo fue malo para el equipo local, que perdió pronto por lesión a su capitán, tras un golpe en el pómulo y encajó el primer gol en el minuto 17, pero supo reaccionar tras el paso por vestuarios amarrando los tres puntos para que se quedaran en casa.

FB BINÉFAR 1-0 ALCOLEA

FB Binéfar: Oltean, Carraz, Palacín (Coulibaly, 66), Lacambra (Ndiaye, 66), Solanilla, Prat (Baches, 89), Lalana, Magassa, Sayon, Camara y Román (Torres, 83).

Alcolea: Lazar, Bah, Amadou, Solanilla, Iñaki, Sanz (Mostafa, 82), Gou (Guillén, 82), Raúl (Casasnovas, 66), Óscar, Seyba (Imad, 88) y Yassine.

Goles: 1-0, min. 79: Camara.

Árbitro: Jelti Salmi. Amonestó a los locales Lacambra, Torres y al visitante Raúl.

Comentario: El Atlético Binéfar consiguió romper su mala racha de resultados y prolongó la del Alcolea. Fue un encuentro igualado, con ambos tratando de cambiar su dinámica. El Atlético Binéfar asumió el mando del balón y trató de generar, mientras que el Alcolea apostó por el orden y la firmeza defensiva y trató de salir al contraataque. A ambos les costaba generar y cuando todo parecía apuntar al 0-0, los locales se adelantaron en un córner rematado por Hagie y consiguieron atar los puntos en los minutos finales.