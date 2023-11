Todas las crónicas del Grupo 1 de Regional Preferente: El Robres, líder tras golear al Delicias

VALDEFIERRO 0-1 LOS BANCOS

Valdefierro: Artero, Iván, Monge, Miguel, Jiménez (Lázaro, 73), Martínez (Jorge, 85), Vicente, Diego, Sidy, Casañal (Medina, 81) y Stephane.

Los Bancos: Iñaki, Deza (Joel, 60), Cruz (Garcés, 46), Moreno, Carlos, Chueca, Jaime, Franco, Torres (Sanz, 68), Mendoza (Daniel, 76) y Cánovas (Anglés, 68).

Goles: 0-1, min. 87: Jaime.

Árbitro: Guillén Piazuelo. Amonestó a Diego, Monge (2), expulsado en el 37’; Deza, Daniel, Cruz y Jaime.

Comentario: Los Bancos se llevó la victoria en el campo del Valdefierro gracias a una falta lanzada en el minuto 87. La primera parte estuvo marcada por la inferioridad numérica de los azules desde el ecuador de esta mitad. Las mejores ocasiones a lo largo del partido fueron de los locales, pero los Bancos fue adelantándose en el césped con el paso de los minutos y logró transformar esa citada acción ya cuando restaban instantes para el final del partido.

SABIÑÁNIGO 0-2 EFB HUESCA

Sabiñánigo: Pérez, Toro, Soria (Launa, 81), Grasa (Ibra, 81), Dylan, Blasco, Paúles (Borisov, 73), Gracia, Alcoba, Leo (Ricardo, 63) y Cano.

EFB Huesca: Fernandes, Gargallo (Luna, 56), Íñigo, De Blas, Diallo, Sanagustín (Gracia, 67), Fuller (Augustus, 84), Bellón (Monge, 67), Maciel, Cardoso y Riau (Lucas, 56).

Goles: 0-1, min. 30: Fuller. 0-2, min. 74: Fuller.

Árbitro: Gimeno Barrabés. Amonestó a Ricardo; a Gargallo, Maciel y Luna.

Comentario: Ambos equipos dejaron jugar en campo propio durante los primeros compases, pero no dudaron en subir la intensidad una vez llegaban a su propio terreno. La propuesta de ambos era algo distinta, con un Sabiñánigo buscando un juego más técnico y combinativo y los visitantes dando el do de pecho y saliendo con velocidad. Los locales tuvieron sus opciones en la primera parte cuando el marcador seguía sin estrenarse. Así, en las dos llegadas más claras tanto el meta Fernandes como la defensa bajo palos salvaron al Internacional. La intensidad visitante se percibía en todas las parcelas del campo, y fruto de ello llegó el primer gol. Estuvieron eléctricos para trenzar una rápida jugada por banda y, tras un pase raso al interior del área, Ellington no perdonó para abrir la lata en el 30.

El ‘Sabi’ siguió buscando sus opciones y su juego, pero la presión visitante le maniató y no le permitió crear demasiadas opciones claras. Ya en el 74, de nuevo Ellington fue protagonista tras correr la banda, llegar a línea de fondo y, casi sin ángulo aprovechar la salida de Pérez para meter un auténtico golazo. Pocas cosas se movieron con el 2-0 y el Internacional se llevó tres puntos merecidos.

FB BINÉFAR 0-2 SARIÑENA

FB Binéfar: Oltean, Carraz, Pueyo (Youssouf, 64), Solanilla, Ruiz (Darío, 79), Sayon, Camara, Magassa (Ndiaye, 64), Torres, Igor y Baha (Almerge, 79).

Sariñena: Julen, Incze, Marín, Cubel (Escalzo, 87), Arizón (Sarr, 87), Cortés (Vargas, 63), Lamine, Lardiés, Callao (Adriel, 45), Emilio y Ávila.

Goles: 0-1, min. 34: Cubel. 0-2, min. 70: Lamine.

Árbitro: Álvarez Abadías. Amonestó a Magassa, Youssouf, Baha, Carraz; a Campo, Arizon y Ávila.

Comentario: Después de dos derrotas seguidas, el Sariñena logró ayer una importante victoria que aunque no saca a los monegrinos de la zona peligrosa, sí supone un alivio.

El Atlético Binéfar, con alguna baja importante, seguramente hizo uno de sus peores partidos de lo que llevamos de temporada. En la primera parte los monegrinos jugaron muy ordenados y consiguieron adelantarse superada la media hora por medio de Cubel ante un equipo local bastante espeso. En la segunda, los literanos intentaron dar un paso adelante, pero estaba claro que no era el día. El Atlético Binéfar dominó el juego pero no tuvo profundidad, mientras que el Sariñena hizo el segundo prácticamente en su única llegada a meta de este periodo. Los locales lo intentaron hasta el final.

DELICIAS 1-6 ROBRES

Delicias: Blanco, Enrech (Marco, 56), Darío, Lanzaro, Tabuenca, Gran, Álex (Pina, 56), Oliete (Vizcarra, 70), Diop (Marzo, 56), Bornao (Diego, 70) y Badías.

Robres: Cerdán, Bombín, Vidal (Abad, 71), Okon, Baena, Calvo, Muñoz (Escanero, 78), Ferruz, Pellicer (Sanz, 71), Marín (Delgado, 71) y Vicente (Arel, 61).

Goles: 0-1, min. 38: Okon. 0-2, min. 40: Muñoz. 1-2, min. 44: Darío. 1-3, min. 47: Muñoz. 1-4, min. 58: Marín. 1-5, min. 61: Vicente. 1-6, min. 75: Baena.

Árbitro: Ceamanos Sobradiel. Amonestó a Bornao, Álex y Marzo; a Okon.

Comentario: El Robres se llevó la victoria del campo del Delicias en un partido donde la igualdad imperó sobre el césped, pero con el Robles poniéndose por delante en el marcador y con ventaja al finalizar el primer tiempo. En la segunda parte, el Robres tuvo una máxima eficacia y tanto su acierto como los errores de los locales les permitió ampliar su ventaja hasta el resultado final donde los locales tuvieron pocas opciones.

JACETANO 2-1 SADABENSE

Jacetano: Gerardo, Antolín, Portaña, Manafu, Garrido (Álvarez, 89), Puyuelo, Fornaris (Casajús, 84), Llort (Javier, 68), Ponce (Cerdán, 89), Guillermo y Samuel (Noriega, 46).

Sadabense: Sanjuán, Zalba (San Martín, 81), Torres (Ricardo, 81), Gracia, Alejandro (Fernando, 70), Pascual (Soro, 51), Fedior, Roberto Mainz, Poderós, David Mainz y Baciero (Iván, 70).

Goles: 1-0, min. 22: Fornaris. 1-1, min. 33: Baciero. 2-1, min. 73: Fornaris.

Árbitro: Ciprés Chueca. Amonestó a los locales Portaña, Javier, Garrido.

Comentario: El Jacetano sumó una nueva victoria en El Oroel y continúa fuerte en casa. Los de Varela arrancaron mejor, dominaron y fruto de ello llegó el tanto de Brayan en jugada colectiva. El Sadabense estiró líneas, tuvo una ocasión clara que no entró y empató en claro fuera de juego. Así se llegó al descanso. En la segunda mitad, Brayan de nuevo hizo el segundo tras rematar un centro lateral. A partir de ahí el Jacetano supo guardarse y buscar las contras ante un rival que sí que llegó más pero sin verdadero peligro.

GURREA 2-1 ALCOLEA

Gurrea: Hernández, Julia, Esteire, Serrano, Torrecillas, Mur, Alconchel (Oyarzábal, 51), Aranda, Figueras (Muñoz, 89), Monge y Falcón.

Alcolea: Aliou, Bah, Marcos, Mostafa, Sanz, Guillén (Arner, 65), Gou, Tomás (Casasnovas, 65), Fofana (Yassine, 77), Baringo (Solanilla, 82) y Samper (Carreras, 77).

Goles: 1-0, min. 31: Falcón. 2-0, min. 46: Figueras. 2-1, min. 54: Fofana.

Árbitro: Oliván Oliva. Amonestó a los locales Julia, Mur, Falcón y al visitante Mostafa.

Comentario: Tras cinco derrotas seguidas, por fin el Gurrea ganó, y ante la afición. El partido comenzó con dominio local ante un Alcolea que no pasaba de medio campo. Facundo hizo el primero de cabeza y el Gurrea tuvo alguna ocasión clara más en la primera parte.

En la segunda el Gurrea salió decidido a sentenciar y Figueras, de vaselina, hizo el segundo. La afición respiraba, pero el Alcolea acortó distancias justo después. El Gurrea se puso el mono de trabajo y aguantó el resultado.

ONTIÑENA 2-2 SANTA ANASTASIA

Ontiñena: Presa, Chaka, Mir, Baringo, Samate (Casado, 87), Serrate, Romero, Campo, Raúl, Cissé (Abadía, 81) y Gracia (Anaiba, 66).

Santa Anastasia: Roberto, Tenías, Almuzara, Izan, Oliva, Pardo (Josué, 77), Abadía, Rodrigo (Bese, 82), Florian, Juan y Óscar.

Goles: 0-1, min. 40: Izan. 1-1, min. 42: Samate. 2-1, min. 54: Samate. 2-2, min. 56: Oliva.

Árbitro: Hurtado Rodríguez. Amonestó a Chaka, Anaiba; a Tenías, Óscar y Josué.

Comentario: Partido muy disputado en El Balsal entre dos equipos de la parte alta de la tabla. Hubo mucho respeto al principio que se desvaneció con el paso de los minutos. En el 40 abrió el marcador Izan para los visitantes, y dos minutos después lo igualó Samate.

Misma tónica en la segunda mitad. Samate aprovechó un error defenisvo para adelantar al líder, pero la respuesta volvió a ser rápida y ahora era el Santa Anastasia el que, por mediación de Oliva, lo igualaba. Hasta el final, monólogo del Ontiñena, aunque el marcador no se movería más.

ZUERA 2-1 TARDIENTA

Zuera: Jorge, Adrián, López, Nihah, Ibáñez, Mallada, Jaime, Aarón (Cabrero, 61), Kenta, Marco y Moría (Moreno, 61).

Tardienta: Pardo, Río, Lobede (Borruel, 78), Achampong, Láinez (Moisés, 46), Sanjuán (Orga, 88), Tosat (Guti, 67), Mercadal, Andújar, Fraile y Salas.

Goles: 1-0, min. 24: Ibáñez. 1-1, min. 59: Andújar. 2-1, min. 84: Cabrero.

Árbitro: Fortea Laguna. Amonestó al local Nihah y a los visitantes Tosat, Mercadal, Río, Lobede y Salas. Expulsó por doble amonestación al local Ibáñez (81’).

Comentario: El Zuera consiguió recomponerse tras sufrir dos derrotas seguidas ganando al Tardienta con sufrimiento hasta el pitido final. Empezaron dominando los locales, que no tardaron en disponer de sus primera oportunidades. El 1-0 llegó tras una jugada por la banda derecha que consiguió culminar Ibáñez. Las ocasiones del Zuera siguieron sucediéndose, pero a punto estuvo de empatar el Tardienta antes del descanso, siendo Jorge, con una gran parada, el encargado de frustrar la ofensiva visitante.

Una vez reanudado el juego el Zuera salió a sentenciar el partido, pero el Tardienta dio un paso adelante y consiguió empatar por mediación de Andújar. Los locales vieron como Ibáñez se marchaba expulsado en los minutos finales, pero lejos de venirse abajo, se lanzaron a por el gol de la victoria, que llegó en el minuto 84 gracias a Cabrero. Con el resultado ajustado y en inferioridad numérica, el Zuera sufrió hasta que el pitido final confirmó su victoria.

MONTECARLO 4-1 ALTORRICÓN

Montecarlo: Daniel, Redondo, Tapias, Velasco (Lera, 46), Caballero, García, Marcos (Diallo, 78), Maradiaga (Pérez, 59), Duato (Murata, 71), Durán (Barrios, 59) y Luis.

Altorricón: Sisoho, Baye, Lumbierres, Amath (El Asri, 46), Fode, Joel, Mbengue, Kleiber (Oumar, 58), Zamora, Sow y Coker (Sy, 58).

Goles: 1-0, min. 11: Maradiaga. 1-1, min. 23: Mbengue. 2-1, min. 35: Durán. 3-1, min. 37: Maradiaga. 4-1, min. 81: Barrios.

Árbitro: Zazurca Iguaz. Amonestó a Duato, Pérez; a Fode.

Comentario: Al Montecarlo le salió todo de cara y logró una contundente victoria por 4-1 ante el Altorricón. Se puso pronto por delante con una gran acción culminada por Madariaga, aunque poco después Mbengue logró el empate desde la frontal. El gol espoleó todavía más a los locales que ofrecieron sus mejores minutos de la temporada. En apenas dos minutos, la ventaja ya era de dos goles favorables a los pupilos de Ignacio Alonso. Una jugada en combinación le permitió a Durán establecer el 2-1, mientras que en otra llegada local, el Montecarlo pisó línea de fondo y dieron el pase atrás para que Maradiaga llegando en carrera anotara el segundo tanto en su cuenta particular y el tercero para su equipo. El Altorricón no mantuvo el ritmo en la segunda parte y el partido bajó amplios niveles en intensidad en la segunda parte. Con los cambios, el Montecarlo logró que se durmiera el encuentro y todavía hubo tiempo para el 4-1 por medio de Barrios.