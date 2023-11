Todas las crónicas de División de Honor Juvenil: Reparto de puntos entre el Racing Zaragoza y el Real Zaragoza

Partido de la jornada: RACING CLUB ZARAGOZA 1-1 REAL ZARAGOZA

Racing Club Zaragoza: Omar, Lalo, Francés (Wallid, 77), Franco, Nicolás, Palacio, Víctor (Aguilar, 77), Aso (Nadal, 68), Pamiés, Lobato (Sanjuán, 68) y Mustafá.

Real Zaragoza: Berrar, David, Motilva, Saidu, Aznar, Miguel (Sesé, 56), Conte (Cantero, 56), Barrachina, Dennis (Prosper, 82), Jano y Pinilla (Tobajas, 90).

Goles: 1-0, min. 33: Víctor, de penalti. 1-1, min. 66: Pinilla.

Árbitro: Muñoz Yago. Amonestó al local Nicolás y al visitante Barrachina.

Comentario: El último derbi aragonés de la primera vuelta deparó un empate a uno entre el Racing Club Zaragoza y el Real Zaragoza en el Parque Deportivo Ebro. Un punto que al Racing le sienta muy bien, porque puntuar ante uno de los gallitos del grupo siempre es complicado y a los zaragocistas les complica un poco el primer objetivo de la temporada, el clasificar para la Copa del Rey, algo que tendrán que intentar certificar en las tres jornadas restantes para concluir la primera vuelta.

Un partido que transcurrió sin apenas aproximaciones peligrosas hasta el minuto 25. Tuvieron más la pelota los visitantes, que forzaron unos cuantos saques de esquina sin consecuencias, pero la fuerte presión ejercida en el centro del campo por los de Rubén Floría, negó que la calidad blanquilla saliera a relucir. El primer aviso serio lo dio el Racing en un potente chutazo de Lalo que se quedó a poca distancia de encontrar la escuadra de Berrar. Esa llegada pareció alimentar las esperanzas de un Racing que se encontró con un penalti a favor en un cruce de Barrachina sobre Lalo, que Muñoz Yago decretó como punible. Víctor lo ejecutó fuerte y centrado, engañando a un Berrar que se lanzó a su izquierda. Reclamaron los locales volver a los once metros tras un contacto de David a Aso cuando éste se disponía a rematar, pero esta vez no se repitió la situación anterior.

La apagada cara de los de Javier Garcés empezó a mejorar algo ya en la primera acción de la segunda mitad, después de una jugada embarullada, que tras varios rebotes finalizó Pinilla y acabó despejando la defensa. El dominio de los ayer rojillos era cada vez más evidente, pero de nuevo sin meter miedo a los albicelestes. Fue la entrada al juego de Cantero y Sesé en un doble cambio quienes revitalizaron el ataque zaragocista. La primera vez que los dos tocaron la pelota hilvanaron una jugada que centró Sesé y a placer, Cantero, chutó abajo, y apareció una mano salvadora de Omar para evitar el empate.

Una igualada que llegó después en un balón peleado y robado por Pinilla dentro del área, que mandó al fondo de las mallas de Omar con un certero derechazo. El cansancio empezó a pasar factura a los de casa y la victoria estuvo más cerca de caer del lado zaragocista, pero las buenas intervenciones de Omar lo evitaron, una a Sesé que lanzó con poco ángulo aunque en dirección portería, y otra al mismo futbolista, ya en el minuto 91 muy clara, en un remate desde cerca al que no le dio mucha potencia y el cancerbero pudo salvar los muebles y un valioso punto.

MERCANTIL 1-1 HUESCA

Mercantil: Jordi, Casellas, Domenech, Serrano, Jofre, Eric (Deza, 76), Pau (Camaño, 68), Orozco (Albert, 68), Expósito (Rubén, 76), Frank y Oriol (Sabat, 86),

Huesca: Eloy, Vera (Pau, 62), Fita (Badía, 81), Moha, Marc Martín, Lucena (Vicen, 81), Sandro, De Lucas (Fontán, 62), Ayman, Iker Gil y Samuel (Santi, 62).

Goles: 1-0, min. 43: Domenech. 1-1, min. 84: Ayman, de penalti.

Árbitro: Fernández Morillo. Amonestó a

Comentario: El Huesca rescató un punto en la fase final del partido en su visita al Mercantil. Partido muy sólido en la primera parte, en la que el Huesca no concedió apenas ocasiones. El dominio fue alterno hasta qué en el 43’, tras un desajuste defensivo, Domenech hacía el primero de cabeza tras un servicio a balón parado. Iker Gil creó peligro con dos disparos desde la frontal del área que no acabaron en gol. El partido llegó al descanso con ventaja mínima para el cuadro local. Tras el paso por vestuarios, el Huesca salió dominador y fue superior a su rival, con contínuos acercamientos con peligro y viviendo en el área del Mercantil. Sin embargo, no fue hasta el minuto 84 cuando Ayman, tras un penalti claro señalado por el colegiado, consiguió hacer el empate. En los últimos minutos todo pudo pasar, pero Eloy, guardameta del Huesca, tuvo que emplearse a fondo para mantener el empate. Ya son cuatro jornadas consecutivas sumando para un Huesca que está en un buen momento de forma.