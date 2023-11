Todas las crónicas de Tercera Federación: El Almudévar y el Fraga se reparten un punto tras un final de infarto

Partido emocionante, igualado y sin tregua hasta el final. El Almudévar, que lleva muchas jornadas sin perder, no pudo ganar a un Fraga que se mostró como un equipo fuerte, con jugadores muy altos y muy rápidos.

Se llevaban segundos de juego cuando un tiro de Alexis dio en un defensa del Almudévar se envenenó y supuso el primer gol del partido. Con este jarro de agua fría se inició el encuentro. No reaccionó el Almudévar hasta que se llegó al primer cuarto de hora, en el que el meta Marc realizó una paradón a tiro de Conte. En el minuto 16 y en el 21, resolvió bien Albero los rápidos contraataques fragatinos. Novials supuso un peligro constante en las rápidas transiciones visitantes.

Había sido mejor en la primera media hora el Fraga, pero el Almudévar comenzó a funcionar y, de esta manera, en el 41 un buen centro de Ñama lo remató en el segundo palo a la red, Ros. Con empate a uno se llegaba al descanso.

En la segunda mitad tras una primera llegada del Fraga el Almudévar cogió el mando del partido. En el minuto 50 un disparo de Ainos se fue por poco. Ocho minutos después, un remate de Ros fue detenido por el meta Marc. La más clara en esta segunda mitad para el Almudévar fue un remate de Conte que detuvo el meta bajocinqueño.

Continuaron las ocasiones locales con un remate de cabeza de Pascual en el 73. A partir de aquí el Fraga comenzó a salir con peligro y el partido se igualó. En el 86, una buena parada de Albero en un cabezazo de Morales evitó el gol y a solo un minuto del final, el meta del Almudévar en un paradón salvó el empate en un remate de cabeza de Nacho. Los dos equipos buscaron la victoria en un toma y daca continúo hasta el 97, minuto del pitido final. El resultado se puede considerar justo dado lo que ofrecieron ambos conjuntos altoaragoneses durante los noventa minutos de juego.

Ficha técnica:

Almudévar: Albero, Lizarbe, Velasco, Ainoza, Puente (Pascual, 69), Conte, Lozano, Concha, Veintemilla, Ñama y González (Abad, 76) (Vera, 84).

Fraga: Marc, Serra, Alexis, Sanjuan (Larroya, 66), Hernández (Porlán, 46), Pirla (Rivera, 74), Solano (Cazalilla, 83), Usón (Mesalles, 74), Ormo, Novials y Morales.

Goles: 0-1, min. 1: Alexis. 1-1, min. 41: Concha.

Árbitro: Ramos Larraz. Amonestó a los locales Ainoza, Puente y González y al visitante Pirla.

CUARTE 1-1 HUESCA B

Cuarte: Hidalgo, Pinto, Solbes, Valdés (Argente, 88), Gassama, Peralta, Isaac (Lucho, 58), De Sus, Roberto, Chus Herrero y Cota (Íñigo, 85).

Huesca B: Hórreo, Alin (Val, 78), Diego (Torguet, 60), Fofana, Alexis, David García, Guerrero, Rodri Val, Cissé (Torra, 69), Armero y Santi Franco (Ojeda, 78).

Goles: 0-1, min. 36: Rodri Val. 1-1, min. 63: Gassama.

Árbitro: García Reyes. Amonestó a Hidalgo, Gassama, Pinto; Alin, Diego, Hórreo, Rodri Val, Fofana y Ojeda.

Comentario: El “tira y afloja” que protagonizaron durante todo el partido el Cuarte y el Huesca se saldó con el reparto de puntos al no conseguir ninguno de los dos conjuntos romper la igualada.

Durante el primer cuarto de hora los verderones sufrieron un acoso intenso por parte de los azulgranas, pero supieron aguantarlo para después pasar a disponer de sus propios acercamientos. No obstante, el Huesca consiguió adelantarse en el marcador en un barullo en el área tras una falta lateral mal defendida por los locales que acabó con el gol de Rodri Val.

Poco a poco el duelo se igualó y en la segunda mitad el Cuarte consiguió equilibrar el resultado. Gassama recibió un centro lateral pasada la primera hora para que el 1-1 subiera al marcador. A partir de ese momento el Huesca se fue echando para atrás y los locales no consiguieron volver a romper su defensa, llegándose al pitido final con el empate y el consecuente reparto de puntos.

CARIÑENA 2-1 BINÉFAR

Cariñena: Tavares, Closa, Rodrigo, Requejo, Orús, Lorente, Soumah (Mohamet, 58), Rica, Vera, Caicedo (Martínez, 76) y Gálvez (Saúl, 83).

Binéfar: Fofana, Calvo (Vicente, 70), Sanz, Fall (Mande, 70), Cesc, Ratto, Chicho (Becerra, 70), De La Fuente, Barrau (Arón, 60), Llobet (Bernado, 46) y Raúl.

Goles: 1-0, min. 41: Gálvez. 2-0, min. 64: Caicedo. 2-1, min. 96: Cesc, de penalti.

Árbitro: Ferrer Collado. Amonestó a los locales Soumah, Caicedo, Mohamet y al visitante Fall. Expulsó por doble amonestación al local Lorente (89’).

Comentario: El público que asistió a La Platera pudo celebrar cómo el Cariñena ponía fin a su mala racha ganando al Binéfar.

La primera mitad se mantuvo igualada y se pudo ver como los dos equipos contaban con sus primeros acercamientos. Hubo que esperar hasta el minuto 41 para ver cómo el 0-0 inicial se rompía por mediación de Gálvez.

Ya en la segunda parte y con el resultado a favor, el Cariñena salió muy bien y no tardó en doblar su ventaja, lográndolo pasando la primera hora de juego, esta vez obra de Caicedo. Los de Humberto Arto se defendieron muy bien y contaron con transiciones rápidas en las que podrían haber dejado sentenciado el partido, pero su casillero no volvió a alterarse. Llegados al tiempo de descuento, el Cariñena cometió penalti y Cesc, desde el punto de penalti, recortó diferencias, pero no hubo tiempo para más.

FUENTES 1-1 CASPE

Fuentes: León, Salvador, Briz (Gayán, 88), Casaló, Roche, Blasco, Goez, Franco (Tobajas, 61), Esteban, Axel (Requeno, 61) y Garín (Asensio, 78).

Caspe: Abbad, Vicente, Losin, Barriendos (Gracia, 73), Villaoslada (Abadía, 84), Marín, Rubí (Vera, 73), Cortés, Iñaki (Casado, 89), Álex Rubio y Agbor (Horno, 89).

Goles: 0-1, min. 71: Casaló, en propia. 1-1, min. 90: Requeno.

Árbitro: Agustín Moreno. Amonestó a los locales Franco, Tobajas y al visitante Rubí.

Comentario: El Fuentes y el Caspe se repartieron los puntos en un partido equilibrado, con pocas ocasiones de gol y que se resolvió en el 90. El equipo local estuvo replegado ante un Caspe que controló la posesión. Axel, en una internada desde la banda, estuvo cerca de sorprender al Caspe aunque sin éxito. En la segunda parte, el partido mostró espacios entre las líneas. En el 71’, una jugada por banda derivó en un tanto en propia puerta de Casaló. El Fuentes perdió ligeramente el control del partido hasta que Salvador estuvo cerca de poner las tablas en el electrónico. El Caspe también tuvo sus llegadas, pero los de Iván Ballestero insistieron. En una falta lateral, Goez peinó un balón para que Requeno pusiese el empate a uno definitivo.

TAMARITE 2-4 EBRO

Tamarite: Sorinas, Cervera (Guti, 46), Balué, Varilla, Youssef (Mamadou, 61), Alexis, Sola, Raluy (Eric, 61), Sales, Toni (Fauria, 77) y Raúl (Hugo, 46).

Ebro: Abad, Saúl, Espierrez, Muñoz, Torcal (Barrio, 87), Daniel, Chárlez, Iván, Garrido (Carrasco, 87), Escolar y Navarro (Antoni, 80).

Goles: 0-1, min. 21: Chárlez. 0-2, min. 60: Martínez. 0-3, min. 71: Daniel. 1-3, min. 76: Guti. 2-3, min. 90: Guti. 2-4, min. 92: Carrasco.

Árbitro: Gimeno Otal. Amonestó al local Eric.

Comentario: El Ebro visitó La Colomina con la intención de recomponerse de sus últimas dos victorias. Para ello, se midió a un Tamarite que quería volver a sumar los tres puntos para poner tierra de por medio con la zona de descenso. No obstante, el conjunto de la Almozara se mostró más eficaz que su rival y consiguió llevarse los tres puntos a Zaragoza, no sin sufrimiento incluido.

El partido empezó con ambos equipos sintiéndose cómodos con su juego. El Ebro dio su primer aviso antes de que se pasara el primer cuarto de hora. Muñoz vio adelantado al meta tamaritano y lo intentó con un disparo que se marchó desviado. Sales también probó suerte por parte del Tamarite. Avisó en la siguiente jugada, pero en el minuto 21 Chárlez abrió la lata y puso el 0-1 en el electrónico para los zaragozanos. Los de Félix Jiménez, a pesar de ir perdiendo, crearon buen juego colectivo con sus ocasiones, pero no encontraron el premio del gol. El árbitro mandó a los vestuarios a los jugadores con un resultado favorable para el Ebro por la mínima.

En la segunda parte el Tamarite sabía que un gol lo metía en el partido. No pudo ser y el Ebro, aprovechando un error defensivo, consiguió hacer el 0-2 por mediación de Martínez. Diez minutos después, Daniel hizo que el 0-3 subiera al marcador con un auténtico golazo de falta lateral. A falta de veinte minutos para llegar al final del partido, los tamaritanos no dejaron de intentarlo y Guti en el minuto 76 recortó diferencias poniendo el 1-3. Una vez cumplido el tiempo reglamentario, y con seis minutos de añadido todavía por delante, Guti volvió a aparecer para colocar el 2-3 y hacer que los nervios invadiesen al Ebro. Cuando el duelo empezó a agonizar, los maños mataron el partido anotando Carrasco el definitivo 2-4.

Con esta derrota, el Tamarite se pone en puestos de peligro y tendrá la semana que viene en Fraga una cita muy importante en la que intentará sumar los tres puntos para continuar su lucha. El Ebro, por su parte, es el único equipo de la zona alta de la clasificación que consigue ganar su partido y recorta diferencias con la plaza que permite soñar con el ascenso directo.

ILLUECA 1-1 CALAMOCHA

Illueca: Aure, Mata, Marvin, Andreu, Cardo (Gumiel, 76), Yus, Mene (Roncea, 76), Pérez (Marín, 58), Agustín, Villalba y Liso (Galán, 58).

Calamocha: Calavia, Tenorio, Múzquiz (Muñoz, 71), Cavero, Obere, Nilton (Olivera, 85), López, Nieto (Falo, 58), Escuín, Pelegrín (Remacha, 71) y Adán (Otín, 85).

Goles: 1-0, min. 42: Yus. 1-1, min. 54: Adán.

Árbitro: Lucía Lobera. Amonestó a Cardo, Andreu; a Nieto y Pelegrín.

Comentario: El Illueca se repartió los puntos con el Calamocha en un partido donde los locales hicieron méritos para llevarse la victoria. En la primera parte fueron los pupilos de Aitor Pardo los que llevaron el peso del partido y de la posesión, con acercamientos sobre la meta de Calavia, aunque sin mucho éxito. Finalmente, la insistencia de los del Papa Luna dio sus frutos y Yus aprovechó un rechace dentro del área para poner el balón en la escuadra, lejos del alcance del meta rival. Tras el paso por vestuarios, el Calamocha creció e hizo sufrir a su rival con balones profundos a la espalda de la zaga del Illueca. En uno de ellos, el delantero peinó un balón para que Adán, desde la frontal, pusiera el empate. En la recta final, los de Sergio Lagunas no intimidaron a la defensa local y fueron, sin embargo, estos últimos los que fueron con más determinación a por una victoria que pese al esfuerzo se les escapó.

EJEA 0-1 BORJA

Ejea: Acín, Crespo, Delgado (Puri, 74), Ramón, Marín (Tudela, 74), Carrasco, Kevin Lacruz (Álvarez, 74), Garde, Fadel, Iglesias (Moha, 57) y Escobar.

Borja: Ortiz, Garrido, Gazzoni, Marín, De Pablo, Redondo, Dapaah (Chueca, 60), Sanz (Puente, 66), Solans, Navarro y Usón (Gea, 88).

Goles: 0-1, min. 57: Sanz, de penalti.

Árbitro: Marius Haghiac. Amonestó a Ramón, Tudela; a Usón, Gazzoni, Puente y Ortiz.

Comentario: Ninguno de los tres equipos que ocupan la zona más alta de la clasificación consiguieron sumar los tres puntos, lo que permite que el Ejea se mantenga como líder tras perder en casa contra un Borja que sumó su segunda victoria consecutiva.

Durante la primera mitad el Ejea ejerció su dominio ante un rival que supo encerrarse para que los locales no estrenaran su casillero. Los pupilos de Iván Martínez tuvieron múltiples ocasiones de gol, pero no consiguieron batir la portería defendida por Pablo Ortiz. Carrasco probó fortuna con un disparo desde casi el medio campo, pero cuando parecía que el balón iba a entrar la defensa del Borja consiguió sacarla, marchándose los dos equipos al intermedio con el empate inicial intacto.

Tras el paso por vestuarios, el Ejea salió al césped jugando muy bien y acumulando llegadas al área del Borja, llegándose a encontrar Ramón López con el larguero. Pese al acoso del Ejea sobre la portería de los visitantes, los de Iván Martínez cometieron un penalti que se encargó de transformar Alberto Sanz desde los once metros. El Ejea se lanzó con todo a por el gol del empate, pero no tuvieron el acierto necesario para batir a Pablo Ortiz. En los minutos finales, el banquillo local protestó un posible penalti a su favor que el colegiado no entendió como tal. Una vez cumplido el tiempo de juego y el descuento, se confirmó que el Borja daba la sorpresa en Ejea y se quedaba con los tres puntos tras ganar por la mínima.

UTRILLAS 1-1 ÉPILA (Javier Gascó)

Utrillas: Marco, Júdez, Torres (Pandiella, 87), Adrián Hernández, Redolar, Alexandre (Sebastián, 89), Izquierdo, Royo (Mallor, 46), Casero, Jorge Ruiz y García (Tena, 61).

Épila: Abad, Uche (Lou, 73), Rupérez (Ariño, 81), Baldrés, Manau (Berdún, 60), Hamza (Cavero, 60), Monteiro, Caro, Tapia, Gómez (Gil, 46) y Losfablos.

Goles: 1-0, min. 31: Adrián Hernández. 1-1, min. 94: Tapia.

Árbitro: Ruiz Esquinas. Amonestó a los locales Royo y Torres y al visitante Monteiro.

Comentario: Empate con sabor a derrota para un Utrillas que dominó, contó con las mejores ocasiones y fue por delante hasta el tiempo de prolongación gracias al tanto de Adrián Hernández en la primera mitad, pero que no pudo cerrar el triunfo ante su público tras encajar la igualada superado el minuto 90. Jarro de agua fría inmerecido antes del derbi ante el Calamocha de la próxima semana.

El Utrillas regresaba a La Vega con ganas de darle un triunfo a su gente y de prolongar la buena dinámica que le ha permitido salir de la zona más peligrosa de la tabla clasificatoria. Para ello Pitu Lerga apostaba por una defensa de cuatro con Júdez, Redolar, Izquierdo y Jorge Ruiz; un centro del campo sólido con Royo y Casero, que estaban acompañados por Alexandre y Adrián Hernández en los costados. Tatín y García partían como titulares en la parcela ofensiva. En el otro bando, Monteiro regresaba a la que fue su casa como principal amenaza del conjunto zaragozano.

Desde el pitido inicial el Utrillas quiso mostrar contundencia, ante un Épila que parecía llegar a las Cuencas Mineras con la idea de dominar el encuentro. Lo hizo durante los compases iniciales, aunque sin demasiado éxito, por lo que los locales decidieron dar un pasito hacia delante.

Tras unos primeros minutos de nerviosismo en los que el Épila fue el que más veces trató de encontrar los huecos a la espalda de la defensa utrillense, el conjunto de La Vega ganó metros y empezó a sentirse más cómodo. Guille García y Tatín tantearon la meta defendida por Aarón Abad con un par de llegadas sin demasiado peligro. Pese a ello, sirvieron para que los de casa fuesen quitándose la presión inicial de encima.

La posesión era cada vez más de los turolenses que, sobre todo, eran capaces de hilar pases en su propio campo. Una vez el balón cruzaba el centro del campo, el juego era menos fluido. No obstante, antes de llegar a la media hora, Alexandre tuvo una gran ocasión para hacer el primero. Casero encontró a Jorge Ruiz por la banda y el lateral la centró rasa para que Tatín se la encontrase de cara a portería. El ex del CD Teruel no pudo definir, pero sí que dejó el balón para que Guille García levantase la cabeza y la dejase de frente a Alexandre, que trató de ajustar el balón al palo sin encontrar portería.

El Utrillas solo dio un aviso a su rival, ya que en la siguiente jugada de peligro llegó el gol. El esférico esta vez fue hacia la otra banda, por la que se incorporaba Júdez con velocidad. Su centro fue directo a la cabeza de Adrián Hernández, que le ganó la partida a su par por alto y todavía fue capaz de dirigir el remate hacia el suelo para que rebotase justo antes de colarse en la portería del Épila.

Los zaragozanos no se quedaron de brazos cruzados al encajar el tanto, aunque los utrillenses tampoco renunciaron a seguir jugando el balón con mucha personalidad. No obstante, antes de llegar al entretiempo el cuadro visitante puso en apuros a Marco Láinez con un balón largo en el que el portero local se quedó a media salida.

El experimentado guardameta reaccionó mucho mejor en la siguiente acometida de los visitantes. Monteiro controló con calidad en el costado derecho y Hamza conectó un remate potente desde un lugar casi sin ángulo. Láinez puso las manos fuertes para evitar la igualada.

El resultado se mantuvo inmóvil hasta el minuto 45, pero la situación empeoró para los de casa cuando Diego Royo se lanzó con todo a por un balón dividido y quedó muy dolorido sobre el verde de La Vega. El centrocampista se retiró sin apenas apoyar la pierna y Mallor le sustituyó tras el paso por vestuarios.

Los de Pitu Lerga estaban jugando bien, pero tenían que mantener la calma y tratar de cometer el mínimo número de errores posible para asegurar los tres puntos.

El segundo capítulo comenzó como se esperaba, con el Épila yendo un poco más hacia delante en busca del empate. Por su parte, el Utrillas volvía a hacerse fuerte atrás y sostenía el arreón de su oponente durante los diez primeros minutos.

Pasado ese tramo, el Épila probó a Láinez de cabeza y Tatín llevó el peligro al área contraria con un centro lateral potente que no encontró rematador.

El atacante turolense fue uno de los más activos en campo contrario. De una carrera suya también llegó la siguiente ocasión de los locales, que terminó con remate de Mallor al costado de la red.

El compromiso entró en una fase de dominio visitante. El Utrillas dio un pasito hacia atrás y el Épila, uno hacia delante. Sin embargo, las ocasiones no llegaban para ninguno de los dos bloques, lo que, de alguna manera, beneficiaba a los turolenses.

El crono llegaba al minuto 75 con mínima ventaja en el electrónico para los de La Vega, que se mostraban contundentes a la hora de defender y no tenían miedo de combinar. El plan era el adecuado y solo faltaba finiquitarlo.

Tatín pudo hacerlo a ocho minutos para la conclusión pero su galopada no terminó en gol por muy poco. El atacante regateó al portero rival, que estuvo a punto de cometer penalti, y se quedó sin ángulo para finalizar. La jugada se fue embarullando y acabó en nada para lamento de la hinchada utrillense que animaba sin descanso, como de costumbre.

Con el minuto 90 cumplido, los jugadores del Épila reclamaron un posible penalti por manos dentro del área. El colegiado consideró que Jorge Ruiz la tenía apoyada en el suelo y no concedió la pena máxima. Alivio en La Vega antes del mazazo final.

Tras ese instante de sufrimiento, el triunfo del Utrillas parecía hecho. Al choque le restaban segundos y entonces llegó el jarro de agua fría para los turolenses. En un centro lateral, el Épila encontró el premio que había estado buscando durante todo el segundo tiempo. El Utrillas mereció los tres puntos por ocasiones y por juego, pero al final solo pudo sumar uno por la crueldad que, en ocasiones, caracteriza al fútbol.

ATLÉTICO MONZÓN 3-0 BELCHITE 97

At. Monzón: Nelson, Carrera, Valencia, Claver, Díaz, Teixeira (Jiménez, 78), Muñoz, Saravia (Simo, 66), Márquez, Felis (Sorinas, 85) y Rodríguez.

Belchite 97: Forcén, Rey, Villalba (Aguilar, 59), Ambroj, Gonzalvo, Gomis (Lizaldez, 59), Choren, Tolo (Charneca, 78), Carbo (Baeyens, 89), Lobede y Salcedo (Wallid, 89).

Goles: 1-0, min. 29: Saravia, de penalti. 2-0, min. 59: Cerrera. 3-0, min. 89: Rodríguez.

Árbitro: García Fernández. Amonestó al local Carrera y a los visitantes Gomis, Ambroj,Lobede y Choren.

Comentario: Suma y sigue para un Atlético Monzón que ya encadena su tercera victoria consecutiva y mira hacia la parte alta de la clasificación.

El partido empezó con un juego muy directo y poco brillante por parte de los dos equipos.

Fue la tónica habitual durante la mayor parte de la primera mitad, en la que se vio un juego trabado y unos acercamientos que consistían en colgar unos pocos centros laterales, hasta que en el 26 el colegiado señaló penalti por manos dentro del área.

Saravia fue el encargado de transformarlo tras engañar perfectamente a Forcén, y el encuentro se le ponía muy de cara a los montisonenses.

El Belchite dio un pequeño paso adelante, principalmente buscando la actividad de Lobede en banda izquierda, pero sin llegar a concretar ninguna ocasión clara de gol.

Tras el paso por vestuarios todo discurrió por el mismo cauce, con pocos sobresaltos en ninguna de las dos porterías hasta que en el 62 el Monzón aprovechó un embrollo a la salida de un córner y Carrera, con la testa, acabó empujando el balón hacia el fondo de las mallas.

El Belchite adelantó sus líneas, pero tan solo lograba rematar con cierto peligro a la salida de saques de esquina. Lo intentaba de esta manera, tanto buscando los cabezazos como alguna jugada ensayada por abajo que se iban fuera.

También llegó algún chut desde fuera del área que se marchaba desviado. Tanto es así que Nelson no se vio obligado a hacer ninguna parada hasta el minuto 90, cuando paró un disparo que llegó desde la frontal tras hacerse grande.

El castigo final -algo excesivo para lo visto durante los noventa minutos- llegó en el añadido.

Con una buena triangulación, Chipi envió un balón desde la derecha a Sorinas, que en la frontal de la pequeña la dejó de cara para que, a placer, Mauro definiera perfecto con pierna derecha a la escuadra.

Con este resultado, son ya seis jornadas las que acumula el cuadro mediocinqueño sin perder, incluyendo las tres últimas victorias consecutivas que le acercan a la zona de promoción de ascenso.

Ahora se sitúa séptimo con 18 puntos en su casillero, a solo 3 del playoff. Por el contrario, el Belchite sigue con su dinámica negativa y es penúltimo con tan solo nueve puntos.