Todas las crónicas del grupo 2 de Regional Preferente: El Morés doblega al Magallón en un duelo directo

MORÉS 2-0 MAGALLÓN

Morés: César, Adrián, Mendoza, Agorreta (Óscar, 68), Hugo, Torcal (Serrano, 74), Ballester (Mazas, 88), Moncada, Alamán, Osorio y Cristian.

Magallón: Peña, Falcón, Aitor, Saúl (Yuste, 45), Lasauca, Segura, Roy, Jorge, Pablo, Mena y Martín (Ramón, 45).

Goles: 1-0, min. 5: Osorio. 2-0, min. 43: Osorio.

Árbitro: Falcón Aldea. Amonestó a Serrano, Moncada, Adrián; Pablo y Aitor.

Comentario: El Morés se llevó la victoria ante el Magallón en un partido donde los locales se hicieron con el control y a raíz de un buen pase Osorio puso el primero. Tras esto el juego se fue equilibrando hasta que Osorio, de nuevo, en un mano a mano superó al meta rival. En la segunda parte el Magallón lo intentó arriesgando, pero el Morés fue el que más cerca estuvo del gol. Poco después, el Magallón tuvo un disparo a la madera que pudo haber supuesto el 2-1. El electrónico ya no se movió.

FLETA 1-2 ATLÉTICO CALATAYUD

Fleta: Márquez, Darío, Jorge, Vitaller, Said, Sorinas, Moore (Daniel, 80), Miguel (Casanova, 64), Cornago (Tejedor, 80), Aranda (Santiago, 56) y Jorge (Ángel, 64).

At. Calatayud: Javier, César, Víctor (Serguim 46), Bernal (Agustín, 79), Pablo, Diego (Lahuerta, 88), Panocha, Gumiel, Lorente, García (Adrián, 79) y Panocha.

Goles: 0-1, min. 15: Diego, de penalti. 1-1, min. 72: Nguema. 1-2, min. 96: Gumiel.

Árbitro: Molinares Hernández. Amonestó a Said, Vitaller, Jorge; y Adrián. Expulsó al local Said en el 80’.

Comentario: Los bilbilitanos se llevan la victoria en el tiempo de descuento y no le pierden la pista al Andorra, líder del grupo'. Partido competido y con varias polémicas que elevaron la tensión entre dos equipos con objetivos opuestos. El Atlético Calatayud entró mejor al encuentro y Panocha avisó en un par de ocasiones. Al cuarto de hora se adelantó el conjunto visitante con un penalti transformado por Diego. Tras la primera media hora de juego el Fleta comenzó a tener más balón mientras que el Atlético Calatayud se fue replegando.

Pasado el tiempo de descanso los locales empezaron a generar ocasiones, sobre todo a través de centros laterales. El gol del empate llegó en un saque de banda. Adrián cabeceó, Casanova ganó la segunda jugada y Ángel cabeceó al fondo de la red. El Fleta tuvo sus mejores minutos hasta la expulsión de Said. En el minuto 96, con el tiempo ya cumplido, el Atlético Calatayud sacó rápido una falta desde la frontal y Gumiel marcó el 1-2 con un disparo cruzado.

ATLÉTICO TERUEL 1-0 CASETAS

At. Teruel: Aitor, Úbeda, Ferrer, Raúl (Andrés, 62), Soriano (Sánchez, 35), Ferrer, Orriols, Nicolás, Morales (Beltrán, 76), Lorién (Bellosta, 76) y Oroel (Marco, 62).

Casetas: Ortí, Morcillo, Borja (Mora, 80), Arroyave, Eduardo, Marcos (Gracia, 80), Jaime, Valero (De Castro, 64), Marín (Izquierdo, 41), Moreno y Rivas (Piñero, 64).

Goles: 1-0, min. 87: Úbeda.

Árbitro: Pérez Saz. Amonestó a Bellosta, Andrés; a Molina, Arroyave y Asier.

Comentario: Partido en el que apenas se pudo notar la diferencia que mantienen en la clasificación el Atlético Teruel y el Casetas que se saldó con el triunfo por la mínima del conjunto turolense. El Casetas tenía la necesidad de ganar para meterle presión al Atlético Calatayud y al Andorra, pero no consiguió llevarse los tres puntos a casa.

El duelo se mantuvo igualado durante los noventa minutos y no tuvo un dominador claro, estando los dos equipos igualados en lo que a la posesión y al número de ocasiones se refiere. No obstante, cuando el partido ya empezaba a agonizar, el Atlético Teruel dispuso de un lanzamiento de falta directo en la frontal del área y Úbeda, de un zurdazo, envío el balón a la escuadra de la portería, subiendo el 1-0 al marcador y confirmándose que esta jornada los tres puntos se quedaban en el Antiguo Federativo.

MALLÉN 1-1 ALCAÑIZ

Mallén: Espino, Láinez, Pamplona (Pascual, 76), Marco, Roncal, Sánchez (Belio, 76), Iker, Navales (Luis, 60), Lahuerta (Espeleta, 69), Andrés e Iván.

Alcañiz: Raimundo, Jalal, Pueyo, Escuin, Urrios (Rivero, 63), Bagán, Guillén (Alquézar, 73), Blasco (Dobato, 15), Soler, Cardiel y Llombart (Estopiñan, 73).

Goles: 1-0, min. 18: Navales. 1-1, min. 81: Escuín.

Árbitro: Medel Vicente. Amonestó a los visitantes Jalal y Escuin.

Comentario: El Mallén y el Alcañiz no consiguieron pasar del empate en un partido que empezó con mucho juego directo por parte de los dos bandos. Aunque empezaron siendo los alcañizanos los que mejor colocados estaban, el Mallén se puso por delante en el marcador tras un lanzamiento de falta lateral que fue rematada hasta en dos ocasiones por Roncal, pero el balón le acabó llegando a Navales quien, de un testarazo, hizo que el 1-0 subiera al marcador en el mejor momento de los visitantes. El Alcañiz siguió dominando el juego aéreo pero se marchó al vestuario perdiendo por la mínima.

La segunda parte empezó con la misma tónica, pero poco a poco los de Teruel fueron bajando el ritmo y el Mallén, tras mover el banquillo, empezó a disponer de sus mejores ocasiones. El Alcañiz estuvo a punto de empatar antes de tiempo en un saque de esquina que acabó con el balón estrellándose contra el larguero, pero minutos más tardes, en el rechace de una falta lateral consiguieron anotar el 1-1.

QUINTO 0-1 SAN JOSÉ

Quinto: West, Garrido (Artigas, 89), Budría, Balfagón, Jorge, Hugo, Abenia, Sergio, Juanjo (Anglés, 65), París (Usón, 65) e Isaac (Úbeda, 68).

San José: Jorge, Alejandro, David (Gómez, 80), Víctor, Pablo, Diloy (Barbero, 80), Santos (Hernández, 67), Óscar, Solans, Ceperuelo y Kyei (Manjón, 80).

Goles: 0-1, min. 85: Gómez.

Árbitro: Melendo Mateo. Amonestó a Issac, Garrido, Hugo; a Óscar y Solans.

Comentario: El San José se llevó el triunfo del campo del Quinto en un encuentro muy igualado en la primera parte, con mayores aproximaciones para los locales. Hugo, quien fue el jugador más incisivo en los locales, dispuso de un remate al larguero en su ocasión de mayor peligro. En la segunda parte, el Quinto tuvo más la posesión del balón, pero sus ataques fueron infructuosos y de nuevo Hugo se topó con el meta visitante Jorge en la mejor oportunidad para los locales. Sin embargo, en una rápida transición en el tramo final, Jorge Gómez anotó el tanto de la victoria visitante en el 85’. El Quinto se volcó en busca del empate, pero se quedó con el amargo sabor de tener ocasiones y perdonarlas.

ANDORRA 5-0 ATLÉTICO CARIÑENA

Andorra: Pardo, Villanueva, Guía (Ginés, 55), Blasco, Montañés (Juárez, 8), Pescador (Tadili, 46), Jesús (Mombiela, 55), Paulo, Jaime (Lucano, 46), Riola y José.

At. Cariñena: Jorge, Saúl, Sola, Ignacio, Jon Ander (Nassim, 71), Muñoz (Begue, 65), Burriel, Chabier (Gómez, 81), Denis, Ibáñez y Víctor.

Goles: 1-0, min. 16: Juárez. 2-0, min. 27: Jesús. 3-0, min. 36: Cubero. 4-0, min. 49: Juárez. 5-0, min. 53: Jesús.

Árbitro: Pérez Gorbe. Amonestó a los visitantes Burriel y Jon Ander.

Comentario: El Andorra se llevó los tres puntos ante el Cariñena en un partido donde los del Endeiza llevaron claramente el peso del partido. Juárez puso el primero tras un disparo cruzado desde el segundo palo donde no llegó el portero. Jesús Fernández puso el segundo con un remate de cabeza tras un buen centro. Al Cariñena le costó entrar en el partido y no intimidó al meta andorrano. Antes del descanso, Teté puso el tercero tras sorprender con una jugada por la izquierda y disparar casi sin ángulo. Tras el paso por vestuarios, los de Carlos Gil no bajaron la intensidad y Juárez con un disparo desde la frontal logró el cuarto. Este tanto fue un duro mazazo para los visitantes, que encajaron el quinto tras un gran disparo de Jesús Fernández con un disparo desde la frontal.

LA ALMUNIA 0-0 CELLA

La Almunia: Lorente, Posso (Montesinos, 65), Guillén, Héctor (Guillén, 73), Susoho, Ciriano, Caparrós (Gil, 84), Trejo, Diego (Leciñena, 65), Embid y Romanos (Zack, 84).

Cella: Luis, Argilés, Adrián, Royo, Sánchez, Cercos, Enguita, Pescador, Hernández (Ángel, 89), García (Bielsa, 65) y Julio (Mesías, 80).

Árbitro: Albano Gota. Amonestó a Héctor, Leciñena; García, Sánchez y Hernández.

Comentario: La Almunia no pudo pasar ante el Cella del empate inicial en un gran partido de los locales que tuvieron las oportunidades de todas las formas pero no pudieron superar a un superlativo Luis. El meta del Cella fue el gran protagonista del duelo y auténtico artífice de que los tres puntos no se quedaran en casa. Estuvo muy acertado para despejar un par de remates a bocajarro, otros lanzamientos potentes desde la frontal del área y muy atento en el juego aéreo para despejar de puños o atajar balones colgados en los que La Almunia trató de encontrar el peligro. Los locales se fueron con la sensación de haber sido muy superiores pero no lograron obtener el premio mayor.

CHIPRANA 2-2 MEQUINENZA

Chiprana: Leyk, Catalán, Guardia (Poblador, 84), Piazuelo, Vidal, Perdiguer, Catalán (Piazuelo, 74), Piquer (Moreno, 84), Sancho (Pio, 57), Nicolás y El Fellah (Repollés, 57).

Mequinenza: Ibarz, Sedeño, Dueso, Cabistañ, Hoyo, Marong, Aldabo, Julen, Castro (Anass, 83), Gil y Jon (Roca, 67).

Goles: 1-0, min. 4: Catalán. 1-1, min. 52: Hoyo. 2-1, min. 76: Repollés. 2-2, min. 92: Marong.

Árbitro: Ilyas El Mazraoui. Amonestó a Catalán, El Fellah, Pizauelo, Perdiguer, Leyk Vidal; a Aldabo, Marong, Cabistañ y Roca. Expulsó por doble amonestación al visitante Gil (89’).

Comentario: El Chiprana y el Mequinenza no pasaron del empate en un partido cuya primer amistad fue de ida y vuelta. El conjunto local tuvo las ocasiones más claras y se adelantó con un disparo fuera del área de Catalán. El Mequinenza, por su parte, tuvo más el balón pero no consiguió romper la defensa de un Chiprana que a la contra pudo meter el segundo.

El dominio de los locales fue más evidente tras el descanso, gozando de numerosas ocasiones para sentenciar el duelo. No obstante, en un tiro lejano empató el Mequinenza por mediación de Hoyo. A partir de ese momento el Chiprana cogió el mando del partido, pero desaprovechó varias ocasiones claras antes de que Repollés hiciera el 2-1. Al final del partido empató el Mequinenza en un balón largo que recogió Marong para batir al meta local, llegándose al pitido final con el resultado de 2-2.

VILLA DE ALAGÓN 1-2 ESCALERILLAS

Villa Alagón: Ansó, Iglesias, Niang, Pueyo, Modrego, Leonar, Ducure, Herrero, Sánchez (Ndiaye, 81), Cepeda (Cortés, 89) y Osorio (Cristea, 86).

Escalerillas: Raúl, Lander, Fron, Berrogain (Homorozean, 84), García (Gilson, 74), Varela, Pellejero, Pina (González, 84), Martín, García (Lagamy, 84) y Jorge (Algaba, 78).

Goles: 1-0 min. 34: Modrego, 1-1 min. 39: Jorge, 1-2 min. 43: Varela.

Árbitro: Fle Usón. Amonestó a Osorio, Herrero, Modrego; a Pellejero, Jorge, García, González, Lagamy y Lander.

Comentario: El Atlético Escalerillas remontó para llevarse los tres puntos del campo del Villa de Alagón. Se adelantaron los locales, con un potente disparo lejano de Modrego que sorprendió a Lahuerta. Sin embargo, la reacción de los visitantes fue inmediata, con una alta intensidad que les permitió voltear el encuentro en tan sólo cuatro minutos antes del descanso. Pina realizó una incursión en el área, centró y Jorge remató de cabeza para poner el empate. Poco después, llegó el 1-2 en una acción a balón parado de falta lateral de Varela, que trató de centrar, pero el balón terminó entrando después de que ningún jugador, ni atacante ni defensor, fuera capaz de tocarla. En la segunda parte, el Villa de Alagón buscó el empate por todas las vías y dispuso de dos balones al larguero y otro balón que se paseó por la línea de gol en el que ninguno de sus jugadores llegaron al remate. El Escalerillas trató de cerrar el duelo a la contra, pero tampoco lo consiguió y le tocó sufrir para mantener el resultado.