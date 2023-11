Todas las crónicas de Tercera Federación: El Fuentes no baja los brazos ante un Fraga que se reencuentra con la victoria

La mala fortuna volvió a privar al Fuentes de sumar su segundo triunfo liguero como local, siendo el primero el correspondiente a la jornada uno, cuando se midió al Cariñena. Los tres puntos se marcharon al feudo de un Fraga que en los últimos partidos se ha mostrado más eficaz como visitante y que se mantiene en la zona media-alta de la clasificación.

Fue precisamente el conjunto fragatino el que salió más fuerte al terreno de juego, adelantándose a los cuatro minutos gracias a una jugada individual sensacional de Novial, quien avanzó por la banda, marchándose de varios defensores hasta llegar a línea de fondo para finalmente batir a León, subiendo así el 1-0.

El Fuentes no le perdió la cara al partido e intentó salir al ataque para tratar de conseguir el gol del empate cuanto antes, pero cuando la primera parte ya agonizaba, al marcador adverso se le sumó un nuevo obstáculo: la expulsión de Briz por tarjeta roja directa tras cortar con una falta una ocasión manifiesta de gol siendo el último hombre, lo que condicionó el partido.

Apenas hubo que esperar cinco minutos para ver como el Fraga conseguía doblar su ventaja en una jugada por banda que César se encargó de culminar para que el 0-2 subiera al electrónico, dejando las opciones del Fuentes muy tocadas. Sin embargo, los pupilos de Ivan Ballestero no le perdieron la cara al partido en ningún momento. A los locales ya no les quedaba más remedio que lanzarse al ataque en busca del gol que les permitiera recortar diferencias y volver a meterse en el partido. Los cambios estuvieron precisamente orientados a este objetivo.

El Fuentes contó con acercamientos que pudieron haber significado peligro claro, pero las malas decisiones en los últimos metros, la falta de acierto y el meta visitante se encargaron de privarle del gol hasta que, en el minuto 85, en una situación a balón parado que dio lugar a una segunda jugada, Casaló consiguió hacer el ansiado gol que significaba el 1-2 y que dejaba unos minutos finales de infarto. El Fuentes se centró en colgar balones al área, pero de nuevo su falta de acierto y el buen hacer de Puigvert hizo que los tres puntos se acabaran marchando en dirección a La Estacada.

Ficha técnica:

Fuentes: León, López (Esteban, 73), Briz, Casaló, Asensio (Gayán, 65), Blasco, Goez, Franco (Requeno, 45), Gómez (Roche, 73), Garín y Rubio (Mario, 65).

Fraga: Puigvert, Quibus (Serra, 71), Sanjuan, César (Larroya, 85), Hernández (Porlán, 73), Pirla (Bernabé, 85), Solano, Usón, Ormo, Novials y Morales.

Goles: 0-1, min. 4: Novials. 0-2, min. 51: César. 1-2, min. 85: Casaló.

Árbitro: García Reyes. Amonestó a Franco, Asensio, Requeno; a Morales, Sanjuan y Porlán. Expulsó por doble amonestación al visitante Solano (89’) y por tarjeta roja directa a Briz (44’).

ILLUECA 0-2 CASPE

Illueca: Aure, Mata (Liso, 68), Danda, Gumiel (Agustín, 58), Marvin, Andreu, Roncea, Samu Cardo (Mené, 80), Porroche, Rubén (Zakaria, 46) y Villalba.

Caspe: Máñez, Karol, Kun (Iván, 32), Rotellar (Horno, 86), Barri (Villaoslada, 76), Marín, Manu Rubi, Cortés, Iñaki (Abadía, 86), Vera y Álex Rubio (Agbor, 86).

Goles: 0-1, min. 1: Barri. 0-2, min. 25: Manu Rubi.

Árbitro: Cenis Martínez. Amonestó al local Andreu y al visitante Álex Rubio.

Comentario: El Caspe se llevó la victoria en el campo del Illueca en un partido en el que rápidamente se puso por delante tras el gol de Barri nada más comenzar. El Illueca fue a más con el paso de los minutos y se hizo con el control del partido. Fruto de ello, los del Papa Luna trataron de sorprender por la banda izquierda; también dispusieron de un disparo al larguero de Marvin. Cuando mejor estaba el conjunto local, el Caspe amplió diferencias tras un saque de banda. El gol fue un mazazo para el Illueca.

Tras el paso por vestuarios, los pupilos de Aitor Pardo lo intentaron de todas las formas posibles, como un remate al larguero y otro de cabeza, pero no fueron capaces de sorprender a Máñez.

BINÉFAR 1-0 HUESCA B

Binéfar: Fofana, Solano (Lalana, 79), Calvo, Sanz, Barreda (Fall, 79), Torres, De la Fuente, Carlos (Anto, 90), Barrau, Llobet (Ratto, 70) y Arón (Gómez, 70).

Huesca B: Horreo, Serban, García, Escario (Fontán, 86), Val (Cisse, 46), David, Franco, Delgado, Fofana (Armero, 76), Torguet (Torra, 65) y Rosero.

Gol: 1-0, min. 34: Carlos.

Árbitro: Gimeno Otal. Amonestó a los locales Barrau, Solano y De la Fuente y al visitante Torguet.

Comentario: El Binéfar logró ayer su segunda victoria seguida y coge aire en la tabla. En un partido igualado, los celestes fueron más efectivos. El Huesca llevó más la iniciativa pero los de Arcas hicieron un partido serio, perfecto en defensa para maniatar a un Huesca que estuvo siempre incómodo sobre el campo. El más efectivo se llevó los puntos.

En la primera parte los de Sebas llevaron la iniciativa, pero en tres cuartos de campo las jugadas morían en centros sencillos para la defensa. El Binéfar se fue soltando y en una aproximación, Solano llegó por banda derecha, su centro salió rebotado y Bernadó, desde el punto de penalti, la mandó a la red.

En la segunda parte el Huesca B dio un paso adelante y el Binéfar se defendió con orden. Los azulgranas mandaron un balón al larguero y tomaron más riesgos, mientras el Binéfar tuvo alguna contra para hacer el segundo. Los locales supieron sufrir al final para lograr un buen resultado.

CUARTE 3-0 BORJA

Cuarte: Hidalgo, Pinto, Solbes, Valdés (Iñigo, 77), Sánchez (Sesma, 77), Gassama (Argente, 77), Peralta, Isaac (Cota, 63), De Sus, Pérez y Rami (Herrero, 63).

Borja: Montorio, Garrido, Marín, Redondo (Usón, 77), Dapaah (Lahuerta, 46), Chueca, Puente (Pedro, 69), Sanz, Ventura, Solans y Navarro (Marín, 77).

Goles: 1-0, min. 18: Gassama. 2-0, min. 28: Valdés. 3-0, min. 69: Gassama.

Árbitro: Nivela González. Amonestó a los visitantes Marín y Navarro.

Comentario: El Cuarte sigue la estela del Ejea y cosechó un nuevo triunfo ante un Borja en horas bajas. Con esta victoria los de Loreto se consolidan en la zona noble de la tabla a solo tres puntos del Ejea, líder de este grupo de Tercera Federación.

El Cuarte dominó la primera mitad y contó con más llegadas que su rival, consiguiendo abrir la lata pasado el primer cuarto de hora. Un centro lateral fue despejado por Montorio y el rechace lo recogió Gassama para hacer el 1-0. El Borja no se dejó intimidar y fue a por el gol de la igualada, pero el larguero lo impidió. Antes de llegar a la primera media hora, en una jugada muy similar a la del primer tanto, Valdés hizo el 2-0 con el que se llegó al tiempo de descanso.

Una vez reanudado el juego, el Borja estuvo muy bien plantado y jugó con empuje pero sin crear peligro claro. No obstante, tuvo que ver cómo, en un saque de banda que se alió con un despiste de la zaga visitante,Gassama volvía a aparecer para anotar el 3-0. El Cuarte, con el resultado favorable, solo tuvo que esperar a que pasaran los minutos para finiquitar el partido y sumar tres puntos que lo mantienen en las cotas más altas.

ALMUDÉVAR 1-1 TAMARITE

Almudévar: Jiménez, Elbaile (Ballarín, 64), Velasco, Ainoza, Puente (Lizarbe, 46), Sánchez, Conte, Lozano, Concha (Trullén, 78), Veintemilla (Pascual, 89) y González.

Tamarite: Bret, Cervera, Balue, Varilla, Sola (Youssef, 73), Raluy, Martí, Cases, Coulibaly (González, 73), De las Heras (Gutiérrez, 66) y Flo.

Goles: 0-1, min. 11: Sola. 1-1, min. 33: Ainoza, de penalti.

Árbitro: Muñoz Yago. Amonestó a Velasco, Veintemilla y Lizarbe; De las Heras, Raluy, Sola, Youssef, Balue y Flo. El local Sánchez fue expulsado en el 89’ por tarjeta roja directa.

Comentario: Intenso reparto de puntos entre el Almudévar y el Tamarite en la Base Aragonesa de Fútbol, en un partido en el que hubo de todo y que finalmente concluyó con un empate a uno que se decidió en la primera parte del encuentro.

No faltaron las ocasiones ni el ritmo a lo largo de los 90 minutos por parte de ambos conjuntos, que no se guardaron nada en ningún momento. Así, los pupilos de Félix Jiménez se adelantaron muy pronto, en el minuto 11, cuando Sola materializó un gran balón colgado desde la banda derecha, el cual controló sin oposición alguna en el área para acabar batiendo por bajo a Martín. Los locales, que no jugaron en La Corona, tardaron poco en hacer el empate. Fue Ainoza quien aprovechó el penalti obtenido por una mano rival.

Las ganas de ganar por parte de los dos equipos desembocó constantemente en ocasiones de gol y en un ambiente caldeado, hasta el punto de que los de Carlos Gállego sufrieron

CARIÑENA 2-3 CALAMOCHA

Cariñena: Bielsa, Closa, Omeñaca, Requejo, Orús, Lorente, Soumah (Fajardo, 70), Caicedo, Pardo (Abuy, 87), Mballo (Martínez, 70) y Gálvez.

Calamocha: Calavia, Tenorio, Múzquiz (Nieto, 72), Olivera, Cavero, Obere, Nilton, Fonsi, Escuín (Remacha, 80), Pelegrín (Falo, 55) y Adán (Mbodj, 80).

Goles: 1-0, min. 23: Gálvez. 1-1, min. 43: López, de penalti. 2-1, min. 54: Caicedo. 2-2, min. 63: Fonsi. 2-3, min. 80: Fonsi.

Árbitro: Fernández Nicolás. Amonestó a Soumah, Omeñaca; a Cavero, Pelegrín, Gomes, Múzquiz. Expulsó por doble amonestación al visitante Falo (89’).

Comentario: A punto estuvo de volver a puntuar el Cariñena, que vio como el Calamocha escalaba posiciones remontando el tanto inicial de los locales en lo que fue un partido muy igualado.

Durante los primeros cuarenta y cinco minutos los locales fueron mejores, consiguiendo adelantarse en el marcador por mediación de Gálvez, materializando así las buenas sensaciones que estaba transmitiendo el Cariñena. Sin embargo, cuando parecía que el conjunto anfitrión iba a llegar al descanso con ventaja, un error les costó un penalti en contra que López se encargó de transformar en el 1-1 con el que se marcharon al vestuario.

El Cariñena empezó el segundo tiempo en la misma línea que la primera, volviendo a ponerse por delante en el electrónico tras una buena jugada de Mballo que Caicedo se ocupó de finalizar. Pero el Calamocha no bajó los brazos y volvió a equilibrar el resultado con una muy buena volea de López. El jugador del Calamocha firmó un triplete anotando el 3-2 tras un mal despeje de la zaga local.

EJEA 2-1 ÉPILA

Ejea: Buetas, Ginovés, Puri, López (Álvarez, 70), Torres (Kevin Lacruz, 86), Moha (Radwan, 86), Carrasco (Iglesias, 26), Tudela, Garde, Fadel y Escobar (Marín, 70).

Épila: Abad, Uche, Cavero (Manau, 64), Gil (Gómez, 18), Rupérez (Bretos, 82), Rafinha Monteiro (Hugo, 82), Caro,Tapia, Losfablos y Berdún.

Goles: 1-0, min. 55: Iglesias. 2-0, min. 57: Tudela. 2-1, min. 89: Manau.

Árbitro: Casaucau Posadas. Amonestó al local Puri y a los visitantes Monteiro y Tapia.

Comentario: El Épila no pudo continuar con su racha de partidos puntuando en su visita al feudo del Ejea, líder de la clasificación.

Los visitantes salieron con un planteamiento defensivo basado en una línea de cinco y esperar su oportunidad para salir a la contra. En esta primera parte fueron los pupilos de Iván Martínez quienes llevaron la iniciativa ofensiva, teniendo su ocasión más clara en un mano a mano de López que Abad supo desbaratar. Ninguno de los dos equipos fue capaz de romper el 0-0 con el que se empezó el duelo y con ese resultado se llegó al tiempo de descanso.

A los diez minutos de reanudarse el juego el Ejea sacó un saque de esquina y, tras un barullo en el área, Iglesias envió el balón al fondo de la red para que el 1-0 subiera al marcador. A los pocos minutos los locales doblaron su ventaja en una jugada a balón parado que Tudela se encargó de culminar. El Épila dispuso de algunos acercamientos pero no consiguió crear peligro claro. Mientras tanto el Ejea esperaba su oportunidad para salir a la contra y acabar de matar el partido. No obstante, cuando el partido ya agonizaba, los visitantes sacaron un córner al primer palo para que Manau recortara distancias antes del tiempo de descuento. En los minutos restantes el Ejea pudo haber sentenciado el duelo en un mano a mano de Jorge Álvarez que no acabó de materializarse.

UTRILLAS 3-2 BELCHITE 97

Utrillas: Marco, Júdez, Torres (Casero, 89), Lautaro, Redolar, Alexandre (García, 80), López, Tena, Royo, Adán y Mallor (Hernández, 57).

Belchite 97: Jiménez, Rodríguez (Usher, 77), Charneca, Ambroj, Hugo, Bah (Lizaldez, 77), Choren, Escarda (Gomis, 64), Tolo, Cabrero (Aitor, 85) y Salcedo (Carbó, 85).

Goles: 0-1, min. 18: Choren. 1-1, min. 58: Redolar. 1-2, min. 60: Ambroj. 2-2, min. 66: Royo. 3-2, min. 74: Torres.

Árbitro: Benito Celma. Amonestó a Lautaro, Hernández; a Escarda, Bah y Salcedo

Comentario: Duelo muy igualado el que protagonizaron el Utrillas y el Belchite en La Vega. Los visitantes llegaron a ir por delante en el marcador en dos ocasiones, pero el empuje del conjunto minero hizo que los del Pitu Lerga le dieran la vuelta al marcador.

El Belchite firmó una buena primera mitad en la que se adelantaron en el minuto 18 en un saque de esquina que acabó con Choren enviando el balón al fondo de la red. El Utrillas intentó crear peligro con salidas a la contra y balones a la espalda de la defensa visitante, pero no consiguieron estrenar su casillero antes del descanso. Los que sí que pudieron doblar su ventaja fueron los locales, que vieron como Rodríguez, en un mano a mano contra Marco, enviaba el balón fuera rozando la madera.

Tras el paso por vestuarios el Utrillas dio un paso adelante y consiguió encerrar a su rival, logrando el 1-1 a la salida de un córner por mediación de Redolar. No obstante, de forma casi inmediata, el Belchite recuperó la ventaja con un gol de Ambroj de falta directa. En estos minutos locos hubo tiempo para que Royo, con un obús teledirigido a la escuadra de la portería de Jiménez, volviera a empatar el choque. Este gol fue un momento clave que le sentó especialmente mal al Belchite, que vio cómo su rival se venía arriba logrando remontar el partido con el gol de Torres.

Los visitantes intentaron devolver la igualada al electrónico pero no conseguían llegar con claridad. En los minutos finales el Belchite empezó a apretar al Utrillas, pudiendo rescatar un punto en el área pequeña con un disparo a bocajarro de Cabrero que Marco consiguió despejar.

ATLÉTICO MONZÓN 1-0 EBRO

At. Monzón: Ballarín, Sarrablo, Valencia, Claver, Díaz, Teixeira (Simo, 59) (Bello, 90), Muñoz, Saravia (Rodríguez, 66), Márquez, Arnedillo y Jerez (Óscar, 66).

Ebro: Abad, Rodrigo, Barrio (Torcal, 53), Carcasona, Espiérrez, Muñoz, Carrasco (Garrido, 53), Llabrés (Navarro, 46), Martínez (Sorbe, 83), Chárlez y Escolar.

Goles: 1-0, min. 20: Saravia.

Árbitro: Losfablos Mestre. Amonestó a Sarrablo, Díaz, Claver; a Navarro y Torcal.

Comentario: El Monzón consiguió su primer triunfo como local y da un notable paso adelante, que añade a su firmeza defensiva. El equipo montisonense se adelantó pronto con un gol de Jeremy con un buen disparo desde fuera del área. Y consiguió alcanzar el descanso con esa mínima ventaja en el marcador.

El Ebro se volcó en la segunda mitad y el Monzón se vio obligado a achicar. Pero se mostró firme en defensa y en la portería para ir conjurando las ocasiones que consiguió generar el equipo zaragozano. Al final, tuvo el premio de los tres puntos, que le permiten dar un pequeño salto clasificatorio.