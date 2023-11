El Aragón no saca nada positivo ante el filial del Alavés

El Aragón puso fin a su racha de dos victorias consecutivas con una derrota en su partido frente al filial del Alavés, en el que cayó derrotado por la mínima con un único gol tras un dudoso penalti señalado por el colegiado al filo del descanso. El partido estuvo muy igualado y muy trabado, con muchas interrupciones. El filial zaragocista, que de nuevo acudió al partido con numerosas bajas importantes, queda instalado en mitad de tabla con esta derrota.

El partido comenzó con mucho ritmo desde el inicio y ocasiones para ambos. Tras algunas jugadas a balón parado favorables al Alavés, Liso creó la primera ocasión clara para el cuadro zaragocista con un centro raso que no encontró rematador. Vallejo tuvo el primer remate a puerta con una volea que atrapó Adrián tras un rechace en un córner. Poco después tuvo que aparecer Calavia, que realizó una gran intervención tras un remate fuerte del Alavés desde dentro del área. Desde el ecuador del primer tiempo fue mejor el Alavés, con numerosas ocasiones para ponerse por delante. Primero fue un disparo picado que superó a Calavia pero se estrelló en el palo de la portería zaragocista. Poco después, el colegiado del encuentro anuló un gol al Alavés cuando el jugador local se disponía a rematar a puerta vacía por una falta previa al guardameta zaragocista. Al filo del descanso llegó la jugada clave del partido. El colegiado del encuentro señaló penalti tras un leve contacto de Operé sobre el delantero del Alavés. Ropero no falló desde los once metros para dar a su equipo una mínima ventaja antes del descanso.

Tras el paso por vestuarios, el Aragón salió con mucha energía en busca del empate. Pronto la tuvo Cortés, con un disparo tras un centro de Pau Sans que atrapó sin problema el guardameta del Alavés. Emilio Larraz introdujo cambios en busca de la reacción de su equipo tras unos minutos de dudas. Poco después, Jay impidió el 2-0 tras una buena contra del Alavés después un saque de esquina favorable al Aragón. Mañas tuvo el empate en sus botas poco después, tras una buena jugada de Yoha, pero su remate se estrelló en el lateral de la red. En los últimos minutos el filial zaragocista buscó el empate con más corazón de cabeza, pero no llegó.

Ficha técnica:

Alavés B: Adrián, Eneko, Doumbia, De León, Diallo, Ropero, Gagua (Maroan, 62), Keller, Juanmita (Ceña, 87), Pino (Adrián, 71) y Egoitz.

RZD Aragón: Calavia, Reda, Keita (Aragüés, 56), Operé, Vallejo, Jay, Conte (Motilva, 79), Vacas, Pablo Cortés (Yoha, 67), Liso (Mañas, 56) y Pau Sans (Diego, 79).

Goles: 1-0, min. 45+1: Ropero, de penalti.

Árbitro: Martínez García. Amonestó a Gagua, De León, Diallo, Juanmita; Reda, Operé y Aragüés. Expulsó por doble amonestación al visitante Vallejo (93’).