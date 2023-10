Todas las crónicas del Grupo 1 de Regional Preferente: Tablas entre Altorricón y Sadabense

ALTORRICÓN 0-0 SADABENSE

Altorricón: Sisoho, Coker (Oumar, 73), Lumbierres (Zamora, 29), Panadero, Baye, Ndiaye, Joel (Kleiber, 81), Mbengue, Sy, Sow y El Asri.

Sadabense: Sanjuán, Zalba, Víctor (San Martín, 65), Gerardo, Giménez, Pascual (Soro, 65), Fedior, Roberto Mainz, Poderós (Ricardo 76), David Mainz y Baciero (Iván, 76).

Árbitro: González Castro.

Comentario: El Altorricón y el Sadabense no consiguieron marcar y quedaron empate a cero, pero ofrecieron un buen encuentro, disputado y abierto en el que pudo ganar cualquiera. El Altorricón tuvo algo más de de dominio y ocasiones.Las mejores fueron de Moha en cara a cara con el portero y de Lamin en un balón que tocó el palo, pero no entró.

No obstante, el equipo visitante también tuvo su momento, con minuts brillantes en los que falló un penalti y otra ocasión muy clara en las botas de Imaz que paró el portero local. Al final, ambos equipos quedaron medianamente satisfechos con el punto.

VALDEFIERRO 1-1 ALCOLEA

Valdefierro: Artero, Domínguez, Gutiérrez, Jiménez (Medina, 75), Hernández, Isern, Martínez (Monge, 60), Gracia (Lázaro, 60), Sánchez (González, 85), Sow y Casañal (Gregorio, 46).

Alcolea: Mballo, Bah (Baringo, 46), Amadou, Sanz, Guillén (Solanilla, 64), Gou, Tomás (Fofana, 64), Arner, Carreras, Yassine y Samper (Mostafa, 75).

Goles: 0-1, min. 6: Gou. 1-1, min. 30: Sow.

Árbitro: Catalán García. Amonestó a Gracia, Monge, Sánchez y Medina; Gou, Solanilla, Amadou y Guillén.

Comentario: El Valdefierro se repartió los puntos con el Alcolea en un partido donde, aunque los locales saltaron mejor al césped, se vieron superados en el marcador por el gol de Borja Gou. Sin embargo, los de José Antonio Cascante fueron a por el partido, dominaron y tras varias ocasiones empataron a la media hora. En la segunda parte el Alcolea fue a más e igualó el partido. El Valdefierro dispuso un penalti que no supo aprovechar y que certificó el definitivo empate a uno.

TARDIENTA 0-0 LOS BANCOS

Tardienta: Pardo, Río, Rodríguez (Escartín, 70), Lobede, Gutiérrez (Tosat, 62), Salas, Fraile, Sinusia, Mercadal, Lainez (Borruel, 70) y Achampong (Orga, 78).

Los Bancos: Esteban, Chueca (Cánovas, 60), Serrano, Camara (Mendoza, 60), Sanz, Antero, Garcés, Anglés (Franco, 74), Orozco, Cabrera y Bernal (Torres, 60).

Árbitro: Romeo Gracia. Amonestó a Gutiérrez, Lainez y Tosat; Márquez, Anglés, Cabrera, Sanz y Antero.

Comentario: Tardienta y Lo Bancos empataron en un encuentro de ritmo frenético y que no dio respiro, pero en el que no hubo ocasiones claras. Los Bancos salieron con bloque alto, presionando el inicio de juego, pero el Tardienta conseguía salir y llegar a zona de tres cuartos con cierta claridad. El equipo monegrino se fue encontrando más cómodo y obligó a su rival a replegarse. En todo caso, no hubo ocasiones claras. La segunda parte resulta parecida. El Tardienta intentó jugar más y dominar el balón. Los Bancos buscó un juego directo con balones largos y segundas jugadas, que el Tardienta logró solventar con seriedad. Pero ninguno tuvo ocasiones claras.

GURREA 0-1 SARIÑENA

Gurrea: Hernández, Julia, Esteire, Serrano, Palacio, Torrecillas (Gurrea, 77), Kouma (Falcón, 53), Alconchel (Monge, 66), Aranda, Muñoz (Figueras, 53) y Oyarzabal (Montañés, 77).

Sariñena: Campo, Incze, Celaya (Adriel, 89), Cubel (Diebate, 63), Arizón, Vargas, Sellan, Lardiés, Callao, Escalzo y Emilio.

Goles: 0-1, min. 57: Arizón.

Árbitro: Fernández Martínez. Amonestó a Julia, Figueras, Sanau; a Campo, Emilio, Sellan y Adriel.

Comentario: Victoria del Sariñena en el campo del Gurrea con un solitario gol de Arizón en el 57'. Fue un partido de pocas ocasiones, en el que las defensas se impusieron a los ataques, y en el que el Gurrea trató de sacar provecho de acciones a balón parado. Sin embargo, quien acertó de cara a la meta rival fueron los visitantes para llevarse un duelo entre dos rivales directos de la zona baja.

JACETANO 2-1 ROBRES

Jacetano: Gerardo, Manafu (Noriega, 55), Urieta, Garrido, Gracia, Fornaris (Llort, 89), Ibán, Bandrés, Ponce (Antolín, 65), Guillermo y Casajús (Puyuelo, 65).

Robres: Cerdán, Vidal, Garrido, Okón, Sanz (Baena, 60), Muñoz, Delgado (Bombín, 80), Pellicer (Serrano, 46), Vicente, Marín y Escanero (Calvo, 75).

Goles: 1-0, min. 31: Garrido. 1-1, min. 43: Muñoz. 2-1, min. 89: Puyuelo.

Árbitro: Royán García. Amonestó a Manafu, Urieta; a Okón, Garrido, Vidal y Bombín.

Comentario: El Jacetano sumó los tres puntos con dos goles de contraataque ante un Robres que fue dominador y tuvo muchas ocasiones, pero que no consiguió materializarlas y en dos ocasiones vio como se le anulaban dos goles por fuera de juego.

La primera parte fue más nivelada. Dominaba el Robres, pero el Jacetano aprovechó un robo en una disputa y el contraataque para adelantarse. Después vino el asedio visitante, con buen juego y ocasiones. Empató Muñoz, se anularon dos goles y ya en el tiempo añadido, el Jacetano aprovechó otra contra para vencer.

ONTIÑENA 2-0 DELICIAS

Ontiñena: Presa, Thiero, Puente, Mir, Baringo, Abadía (Samate, 62), Serrate, Romero, Campo (Casado, 87), Novales (Roda, 82) y Cissé (Anaiba, 82).

Delicias: Stokic, Darío (Álex, 75), Lanzaro, Tabuenca (Paul, 75), Gran, Oliete, Omar, Pina (Enrech, 86), Jiménez, Bornao y Badías (Botaya, 69).

Goles: 1-0, min. 44: Cissé. 2-0, min. 84: Anaiba.

Árbitro: Álvarez Abadías. Amonestó a Novales, Mir; a Darío, Stokic, Pina, Oliete. Expulsó por doble amonestación a Lanzaro (84’).

Comentario: El Ontiñena se reencontró con una victoria que necesitaba después de un partido que controló. El duelo ya empezó con ocasiones claras para los locales, que no conseguían materializarlas y estrellaban tres balones en el larguero. Cerca del descanso Cisse marcó el 1-0 tras un buen balón filtrado de Mir. Y ya en la segunda parte con el Delicias volcado, hubo más ocasiones locales e Ibra en acción individual sentenció con el 2-0.

ZUERA 1-0 SANTA ANASTASIA

Zuera: Gómez, Moreno, López, Escusol, Cabrero (Álvaro, 78), Adrián Marco, Cebrián, Gracia, Olivera (Sergio Marco, 75), Días e Ibáñez.

Santa Anastasia: Aguilar, Sentis, Tenías, Almuzara, Oliva (Ilyas, 86), Pardo, Bericat, Florián, Pérez (Mateo, 67), Mateo y Maqueda.

Goles: 1-0 min. 93: Álvaro.

Árbitro: Melero Pérez. Amonestó a Escusol, Ibáñez, Sergio Marco; Oliva, Florián, Sentís y Mateo.

Comentario: El Zuera se llevó el triunfo en un buen partido de la zona alta por 1-0 ante el Santa Anastasia, en un choque en el que desde el primer momento avisaron que iban a buscar el triunfo por todas las vías. Ya en el primer minuto, los locales dispusieron de un mano a mano en el que estuvo más acertado Aguilar para salvar al Santa Anastasia. En el minuto 8, hubo otra acción similar en la que Aguilar desvió un balón y se terminó estrellando contra el palo. El resto de la primera parte estuvo más controlada en cuanto a posesión por el Zuera, pero sin más ocasiones. En la segunda parte, el Santa Anastasia también tuvo a su favor un mano a mano, ante el que intervino brillantemente Jorge Gómez. Cuando parecía que todo iba a concluir con el 0-0 inicial, llegó el tanto de Álvaro en boca de gol en el 93’ después de una jugada por la banda izquierda.

SABIÑÁNIGO 1-1 FB BINÉFAR

Sabiñánigo: Pérez, Toro, Landa (Otín, 80), Soria (Blasco, 63), Grasa, Dylan (Alcoba, 80), Fañanás, Cano, Osanz (Borisov, 80), Aso y Gracia.

FB Binéfar: Oltean, Niakaso, Pueyo (Ruiz, 64), Solanilla (Diarra, 46), Román (Traoré, 86), Prat, Camara, Sayón, Magassa, Lalana y Youssouf (Torres, 64).

Goles: 1-0, min. 25: Niakaso, en propia meta. 1-1, min. 55: Youssouf, de penalti.

Árbitro: Toquero Meseguer. Amonestó a Grasa, Dylan, Osanz, Aso, Fañanás; a Prat, Youssouf, Sayón y Torres.

Comentario: Empate entre el Sabiñánigo y el Binéfar, en el estreno de las luces LED en el campo del Sabiñánigo. Los locales estuvieron bien en el campo y tuvo muchas ocasiones desde el principio. Diego Grasa envió el esférico a la cruceta, otra de Alberto fue al poste y se dieron ocasiones de Dylan y de Fañanás, con disparos que lamieron los postes pero acabaron fuera por poco. Los visitantes lo tuvieron claro con su defensa a ultranza y balones en largo.

El 'Sabi' se adelantó en el 25' con un gol en propia puerta. Despejó el portero, le pegó al defensa y el balón acabó en la red. En la segunda mitad el equipo visitante insistió con balones largos y en uno de ellos el delantero ganó la posición y el defensa le acabó derribando. En el penalti empató el Atlético Binéfar. Después. al Sabi le alcanzaron los nervios de piel, cometió pérdidas, cada uno hizo la guerra por su cuenta y sus disparos se perdieron.

MONTECARLO 0-3 EFB HUESCA

Montecarlo: Moya, Víctor, Tapias, Velasco, Pérez (Posa, 56), Briz (Barrios, 65), Caballero, García, Duato (Marcos, 68), Durán y Luis.

EFB Huesca: Jackson, Íñigo, De Blas (Egea, 83), Alassane, Sanagustín (Cardoso, 73), Fuller (Gargallo, 73), Bellón, Augustus (Gracia, 68), Maciel, Acín y Riau (Abella, 68).

Goles: 0-1, min. 17: Riau. 0-2, min. 28: Riau. 0-3, min. 48: Riau, de penalti.

Árbitro: Martínez Peralta. Amonestó a los locales Durán y Víctor.

Comentario: El EFB Huesca pasó por encima del Montecarlo desde el primer momento, donde ya habían tenido dos claras oportunidades antes del minuto 5, así que no tardó en llegar el primer tanto. Los visitantes estaban muy intensos y se llevaban las segundas jugadas, de manera que también lograron el 0-2 antes del descanso. Sí que hubo unos minutos con algo más de posesión para el Montecarlo, pero fueron infructuosos. Nada más empezar la segunda parte, un dudoso penalti señalado a favor del EFB Huesca terminó de sentenciar el partido, dado que Riau convirtió desde los once metros. Moya evitó que la goleada de los visitantes fuera mayor.