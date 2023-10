Merecida y ansiada primera victoria de la temporada para el Tarazona

Por fin. Llegó el momento que el Tarazona llevaba buscando desde el inicio de la temporada. La primera victoria para el conjunto rojillo se hizo esperar, pero supo a gloria después de superar con mucha claridad al Sestao River, al que le endosó un 3-0. Chute de energía para la SD Tarazona, que necesitaba desde hacía varias semanas. El partido se disputó en la Ciudad Deportiva debido al cambio de césped en el campo del Tudelano, donde el Tarazona está disputando los partidos como local.

El partido comenzó desde el principio con el Tarazona muy bien plantado sobre el césped y buscando la portería rival. Apenas se habían disputado cinco minutos del partido cuando el Tarazona se puso por delante en una jugada con fortuna, en la que un jugador del Sestao River introdujo el balón en su propia portería tras un córner botado por Álex Gil. Ramón Bueno entró por Carlos Javier, que salió lesionado. El Tarazona no bajó la intensidad y siguió atacando. En el 25’, llegó el golazo del partido. Guiu se inventó un disparo desde lejos que se introdujo como un misil en la escuadra de la portería defendida por Sergi Puig. 2-0 favorable al Tarazona y todavía no se había llegado ni a la mitad del primer tiempo. El cuadro rojillo tenía la difícil papeleta de defender la renta conseguida gracias a un gran primer tiempo. Cubillas pudo hacer el tercero gracias a un gran centro de Álex Gil, pero se encontró con una buena intervención del guardameta rival. No hubo tiempo para más y ambos equipos encararon el camino al túnel de vestuarios.

La segunda parte comenzó con la sustitución de Keita por Fer Cano. A pesar de la ventaja, el Tarazona siguió dominando y buscando la portería rival. El propio Keita tuvo la primera ocasión de la segunda mitad con un disparo que se marchó alto. Guiu lo intentó de nuevo con un disparo cruzado que no alcanzó portería. Cubillas, en el 74’, hizo el tercer y definitivo tanto, tras definir por debajo de las piernas de Sergi Puig en el uno contra uno. Ya con el partido sentenciado llegó la expulsión de Trilles, que se perderá también la próxima jornada, debido a una entrada dura en defensa. No hubo tiempo para más y el Tarazona sumó los primeros tres puntos del curso.

Ficha técnica:

Tarazona: Yoel, San Emeterio, Cocca, Trilles, Fer Cano (Keita, 46), Cubillas, Álex Gil (Mounir, 69), Amoah, Areso (Carro, 69), Guiu (Moñino, 79) y Carlos Javier (Ramón, 14).

Sestao River: Sergi Puig, Gaizka, Adrián (Jiménez, 46), Aranzabe, Garai, Cabo (Mirapeix, 46), Leandro (Ibai, 68), Lobato (Carbonell, 37), Armando, Guruzeta (Álvaro, 82) y Etxeberria.

Goles: 1-0, min. 6: Guruzeta, en propia puerta. 2-0, min. 26: Guiu. 3-0, min. 79: Cubillas.

Árbitro: Ávalos Martos. Amonestó a los visitantes Adrián y Jiménez. Expulsó con roja directa al local Trilles (78’).